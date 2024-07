Mirela Vescan, make-up artist: „O piele strălucitoare înseamnă o piele sănătoasă“. Ce machiaj folosim vara, când tenul este bronzat

O piele îngrijită şi hidratată va fi întotdeauna la modă și va fi câștigătoare în fața oricărui machiaj, oricât de sofisticat.

Pentru femeile care preferă machiajul, vara se poate transforma în inamicul nr.1 – dacă nu sunt respectate anumite reguli de îngrijire, tenul poate fi grav afectat și nici machiajul de zi cu zi nu va rezista.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Mirela Vescan explică pas cu pas care sunt etapele pe care trebuie să le bifăm pentru a avea un ten sănătos pe timpul verii. Celebrul make-up artist ne dezvăluie care sunt tendințele în lumea machiajului din această vară – ce mascara trebuie să folosim, cât de important mai este creionul de buze și de ce pistruii sunt iar la modă. De asemenea, ea oferă și sfaturi pentru un machiaj rezistent pe timpul verii, când transpirația pune în dificultate starea acestuia pe timpul întregii zile.

„Weekend Adevărul“: Cum ne întreținem tenul în timpul verii?

Mirela Vescan: Se schimbă puțin ritualul de îngrijire, dar trebuie să avem unul în fiecare zi din an. Dacă e vacanță, nu înseamnă că oferim vacanță și tenului. Și vara trebuie să facem, ca de obicei, să ne demachiem tenul și dimineața și seara. Exfolierea, care de obicei trebuie făcută o dată pe săptămână, pentru că este vară, putem s-o facem de două ori pe săptămână. Cumva, pielea intră în accelerație și o să ne spună ea singură că are nevoie de exfoliere.

De ce este atât de importantă exfolierea vara?

Să nu uităm că vara ne bronzăm, iar medicii spun că este un proces de apărare a pielii împotriva razelor ultraviolete, iar melanina din piele, pigmentul se grupează. Ne imaginăm că sunt ca niște soldăței maro și când văd că vine dușmanul, strâng rândurile, se stratifică și uite cum ne închidem noi la culoare. Bronzul e frumos, însă procesul de apărare a pielii poate să ducă la degradarea ei. Parcă porii sunt mai vizibil decât de obicei. Parcă pielea este mai deshidratată decât de obicei. Și atunci hai să o hidratăm. Hai să-i dăm, dacă îi este foame, mâncare și apă. Deci, exfoliere cam de două ori pe săptămână și măcar o dată pe săptămână o mască hidratantă și hrănitoare, dar în primul rând hidratantă.

În rest, trebuie să folosim multe serumuri, pentru că ele sunt fluide, sunt non-grase, intră în straturile pielii și oferă elasticitate. Eu folosesc vara cam două-trei serumuri, prefer în locul unei creme să pun două-trei serumuri fluide și unul un pic coloidal, care arată ca un gel.

Aceste serumuri, le aplici unul după altul sau în funcție de tipul tenului?

Da, unul după altul. Orice tip de ten are nevoie de hidratare în această perioadă. În primul rând, citim pe produs și vedem dacă serumul este destinat unui ten uscat sau gras și important este să reținem, ten gras înseamnă cu exces de grăsime, iar uscat înseamnă fără grăsime sau cu mai puțină grăsime. Dar deshidratate pot să fie amândouă.

„Bronzul nu exclude machiajul“

Sunt multe femei care consideră că pe timpul verii nu este nevoie de machiaj zilnic. Ce părere aveți despre asta?

Bineînțeles că ne machiem. Bronzul nu exclude machiajul. Recomand vara BB cream. Eu folosesc unul coreean făcut din 53 de plante plus filtru de protecție 50 plus. Îl pun într-un strat foarte subțire și simt că pielea este protejată, se calmează,

Cum îmi aleg produsele de machiaj pentru vară? Le folosesc tot pe cele din restul anului?

Sunt necesare produse cu filtru de protecție solară solară, cu o textură ușoară și lejeră, hidratante. Nu mai punem ceva cu textură plină. Folosim pudră, folosim loțiuni de fixare. Și aici intervine un prim secret ca să reziste machiajul de vară și tratăm bine tenul care trebuie să fie curat și bine hidratat: pulverizăm pe ten loțiune de fixare, pentru că îl și tratează. Eu folosesc una pe bază de castravete, care are o aromă plăcută și dacă mai ajunge și în păr, face foarte bine. Așteptăm să se fixeze ea întâi, după care aplicăm BB cream. Se poate opta și pentru un fond de ten hidratant, dar într-o cantitate mai mică. Mai există posibilitatea să-ți faci tu acasă propriul BB cream, așa folosești fondul tău de ten pe care pielea ta îl suportă foarte bine și-l mixezi cu o cremă de zi, care poate avea filtru de protecție solară.

Ce facem cu fondurile de ten a căror culoare nu este compatibilă cu tenul nostru tot anul?

Mereu povestesc la cursul meu de make-up, cum cumpărăm un fond de ten în martie și deja în luna mai nu mai este bun, pentru că începem să ne bronzăm puțin. Noi suntem un popor care ne bronzăm progresiv. Așa că, suntem nevoite să cumpărăm altul, o nuanță mai închisă. Peste vară nu mai folosim fond de ten, că ne alintăm cu ideea că-i vară și nu-i nevoie. Suntem în vacanță și ne gândim să-i dăm feței o pauză, de parcă fața ar fi stresată de fond de ten. Apoi vine toamna, folosești fondul de ten mai închis la culoare pentru că ai acumulat bronz și până la Revelion se duce jumate din el.

Ajungem la fondul de ten din primăvară și îl aruncăm pentru că îl avem de un an și nu mai avem încredere în el. Deci cumva e o cheltuială. Cumpărăm o nuanță deschisă și una închisă și pe măsură ce se schimbă culoarea pielii, se modifică pigmentul, le combinăm. Punem un pic din nuanța deschidă și un strop din cea închisă. Le amestecăm, încercăm pe gât. Dacă pe gât nu vedem produsul, clar este foarte bun pentru toată fața. Nu punem mult niciodată, și pe măsură ce traversăm vara avem în fiecare zi culoarea potrivită de fond de ten, în funcție de intensitatea bronzului. Practic, cu două produse poți traversa liniștită un an întreg. Îl aplicăm cu mâna, pentru că economisim. Folosim însă și buretele și pensula și nu trebuie să uităm că ele trebuie igienizate. La fel și mâna este important să fie curată înainte de aplicare.

Indiferent de vreme, machiajul rezistă

Sunt foarte multe femei care transpiră excesiv. Oricum, vara se transpiră mult pe caniculă, iar machiajul se duce, curge. Ce recomandări ai pentru o astfel de situație?

Ne întoarcem la noțiunea de fixare. Aplicăm, pulverizăm pe ten loțiunea de fixare, aplicăm fondul de ten, după aceea iarăși aplicăm loțiune de fixare. Deci loțiune de fixare înainte și după fond de ten. Continuăm cu machiajul pe care l-am agreat și sigilăm cu pudră. Este o greșeală estetică și tehnică aceea de a pulveriza loțiunea de fixare peste întreg machiajul. Să zicem că ai făcut asta pentru că vrei un plus de siguranță pentru fixare. Atunci, ce faci? Mai aplici puțină pudră, nu mult, cât să repari ceea ce ai stricat cu sprayul și atunci da, totul revine la normal. Machiajul rezistă indiferent de caniculă. O condiție este aceea ca machiajul să se realizeze în interior, la aer condiționat, nu afară. Deci pielea să nu fie stresată de căldură și să retușezi machiajul cu un șervețel în caz că transpiri, pentru că machiajul nu blochează nici secreția de sebum, nici transpirația.

Pot alege fondul de ten cu factor de protecție?

Dacă îl găsești, da, este ok. Dar pot să amestec fond de ten cu un pic de cremă de față cu factor de protecție, cu condiția ca acea cremă să nu fie albă. Există creme pentru față cu filtru de protecție solară care albesc pielea. Eu am făcut un experiment, am amestecat genul acesta de cremă cu un fond de ten mai închis și am obținut ceva bun, însă trebuie încercat.

„Este important să învățăm lecția culorilor“

Mai folosim vara primer?

Eu nu sunt foarte fan primer. Eu pun primer doar dacă este un ten foarte uscat sau unul care are cuperoză. Trebuie să simți fața și să vezi dacă are nevoie de primer, pentru că, până la urmă, fondul de ten este o cremă foarte bună pentru ten. Prefer în loc de primer să pun BB cream-ul coreean, într-un strop foarte, foarte mic pentru că uniformizează frumos nuanța pielii și merg mai departe cu fondul de ten și obțin și rezistență.

Ce blush folosim?

Am intrat pe terenul culorilor. Când apar colecțiile de vară, în proporție de 90% sunt declinate din teracotă, din bronz, auriu, cărămiziu, pudre de corp bronzante, ulei de corp glitter. Toate aceste produse însă merg doar dacă tipologia ta o permite. Dacă nu, va arăta bătrânicios. Regretatul Roberto Cavalli a spus că natura ne învață totul, că marea și plaja, de exemplu, sunt un ideal. Toți visăm la acel peisaj. Cui i-ar plăcea să vadă lângă o plajă galbenă, o mare maro? Dar o mare turcoaz, o mare verde? Când tenul este bronzat, punem pe el nuanțe pe care le vedem în mare. Punem turcoaz, punem verde, aqua, punem blue, punem nuanțe în contrast și atunci pielea arată fresh. Bronzul este pus în evidență, punem textură strălucitoare. Nu trebuie să fie foarte complicat pentru obraz și buze, pentru că folosim orange, fuchsia care se vede fabulos pe piele. Este important să învățăm din lecția culorilor. Deci folosim culorile mării pe pleoape, iar fuchsia și oranj pe obraji, buze, dacă vrem să evidențiem bronzul.

Ochii și buzele, doar cu un plus de culoare

Folosim creionul de contur pentru buze sau mergem pe stilul italiencelor care nu prea îl folosesc? Ce altceva ar trebui să folosim pentru buze?

Sunt foarte confortabile și în trend cutiuțele cu un fard care arată ca o cremă pe care pot să o pun pe buze, pot s-o pun pe obraji, pot să o pun un pic pe ochi, să ofer acolo ceva, un plus de culoare. Sunt foarte ușor de folosit și rapid. Ca textură, se poartă foarte mult glossul, pe care îl putem combina cu un creion. Sau putem folosi rujul simplu. Într-adevăr, anul acesta nu se mai poartă creionul de contur buze atât de mult, dar el își face treaba. Putem să ne gândim la creionul de contur al buzelor pentru ceea ce oferă el și cum evidențiază o gură frumoasă, corectează, să zicem, imperfecțiunile de simetrie. Da, îți asigură acuratețea machiajului pentru că atunci când ai un contur desenat, ca la grădiniță, știi cum să faci în interior să desenezi. Plus că mărește rezistența rujului. Nu se mai poartă atât de mult rujurile rezistente. Să zicem că în top cinci sunt pe locul cinci, iar pe primul loc sunt cremele multi-use, glossul.

Și ca mascara?

Se poartă mascara colorată violet, verde, albastru. Cumva, dacă poți să pui și pe sprâncene ca să se creeze o relație, o armonie, este foarte, foarte simpatic, foarte modern. Gândește-te la un verde prezent, la un violet, și da, mai merge și fuchsia și arată foarte bine.

Dermatograful cum se simte vara asta?

Creionul pentru pleoapa de jos, pleoapa fixă îl uităm. Dar ne jucăm cu el pe pleoapa superioară și putem folosi creioane colorate în această vară. Dacă putem să asociem creionul și mascara ar fi și mai bine.

Culorile care schimbă starea

Comparativ cu vara trecută, pe ce se pune accent cel mai mult anul acesta?

Pe sănătatea și pe strălucirea pielii. O piele strălucitoare înseamnă o piele sănătoasă. Acum, că o faci din fard, cine vede își imaginează că pielea aceea este sănătoasă, dar pe acest lucru se pune accent. Se promovează pistruii pentru că sunt cocheți. Au fost campanii cu modele care au pistrui. Sunt foarte multe fete cărora nu le plac pistruii, motiv pentru care pun foarte mult produs de acoperire ca să nu-i mai vadă. Dar în aplicațiile de editare a fotografiilor există extra-opțiunea să pui pistrui pe mai multe grade, de la 1 la 5. Și pui câți pistrui vrei tu, ca să fii mai atrăgătoare pentru vara asta – și dă bine într-o poză instagramabilă. Iar din punct de vedere al machiajului, vara asta, vedeta este această mascara despre care am vorbit.

Ieșim din negrul dramatic...

Dacă analizăm alegerea culorilor în funcție de tipologia umană, negrul arată bine doar pe pielea foarte albă, atât de albă ca zăpada, precum Nicole Kidman. În rest, trebuie să pui ceva substitut, bleumarin, verde închis. Adică dacă vrei cu adevărat să cucerești, dacă vrei cu adevărat să rezoneze pielea ta cu o culoare anume.

Ce facem cu sprâncenele?

Se poartă mai subțiri decât acum un an. Nu atât de închise la culoare, cumva nuanța părului sau nuanța sprâncenelor să fie cât mai apropiate, să fie în același ton. Le pensăm cât să fie curate, și nu le mai închidem atât de mult la culoare dacă materialul clientului nu-mi permite prea mult. Adică, dacă sunt mai anemice puțin, le putem farda.

Ca tip de personalitate, anul acesta se merge pe natural, se merge mult pe un look de divă...

Rămâne diva cochetă, diva îngrijită, naturalețea rămâne în zona tehnică ok, dar se poartă culoare și culoarea îți schimbă starea de spirit.