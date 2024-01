De ce luna ianuarie pare mai lungă decât celelalte șase luni cu 31 de zile. Explicațiile psihologilor

Are 31 de zile, la fel ca alte șase luni din calendar, dar, spre deosebire de însorita lună iulie sau de aglomerata lună decembrie, pentru mulți, ianuarie pare că durează o eternitate, potrivit Yahoo Life.

Pe rețelele sociale, luna ianuarie a fost desemnată, neoficial, drept cea mai lungă lună a anului.

Psihologii spun că există o multitudine de motive pentru care poate părea că ianuarie nu se mai termină.

Nivel scăzut de dopamină

Chloe Carmichael, psiholog clinician și autoare a cărții Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety (Energia nervoasă: exploatează puterea anxietății tale), a explicat pentru Yahoo Life că precepția are legătură, printre altele, cu dezamăgirea care vine după perioada de sărbători, când suntem inundați de dopamină:

„[După sărbători] poate exista un sentiment de epuizare a acestor substanțe chimice".

O lună mai puțin propice pentru întâlniri

Psihologul leagă percepția și de faptul că este o perioadă cu zile mai reci și mai întunecate. - pentru o mare parte din SUA (și nu numai), spre exemplu, în ianuarie este vârful celor mai rele condiții meteorologice și una dintre perioadele cu cele mai întunecate zile ale anului.

Chloe Carmichael spune că acest lucru poate exacerba tulburarea afectivă sezonieră și îi determină pe mulți oameni să se ascundă în casele lor, ceea ce face ca luna ianuarie să fie mai puțin propice pentru „întâlnirile sociale improvizate și spontane", care pot oferi oamenilor o doză de fericire.

Confruntarea cu datoriile acumulate de sărbători

În plus, pentru mulți, perioada de după sărbători este momentul din an în care realizeză că trebuie să strângă cureaua.

„Este posibil ca mulți oameni să fi cheltuit prea mult, așa că acest lucru poate pune o taxă asupra sentimentului nostru de bunăstare", spune psihologul.

Întoarcerea la rutină.

Revenirea la rutina zilnică după o perioadă de pauză poate fi dificilă și poate face ca zilele să pară mai lungi, spune, pentru Yahoo Life, psihologul clinician Pauline Wallin.

Carmichael subliniază că, pe lângă faptul că poate fi dificil să revină la rutina de exerciții fizice după o pauză de vacanță, pentru mulți este posibil să simtă și efectele pierderii acelor endorfine care induc fericirea și pe care în mod normal le-ar fi obținut în urma antrenamentului pe care l-au neglijat.

An nou, presiuni noi

Mai mult, ar putea fi vorba și despre un sentiment de presiune în ceea ce privește conștientizarea trecerii timpului, deoarece ianuarie este începutul unui nou an.

„Se uită în urmă la ceea ce au realizat sau nu anul trecut și simt presiune cu privire la anul care urmează", spune Carmichael.

Psihologul clinician Pauline Wallin precizează că toate aceste aspecte neplăcute ale lunii ianuarie pot afecta modul în care percepem timpul.

„Atunci când suntem în disconfort sau durere ori plictisiți sau anxioși, acordăm mai multă atenție disconfortului nostru și duratei acestuia”, spune specialista.

Soluația pentru înlăturarea acestei percepții este planificarea unor activități distractive ori a unor lecții de antrenament sau orice ar putea face ca începutul noului an să fie mai plăcut. De ajutor ar fi și ceva mai mult somn, mai ales pentru cei care încă se simt epuizați după sărbători.