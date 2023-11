Consumul de canabis poate ajuta la reducerea folosirii opioidelor? Ce spun cercetătorii

Un studiu recent realizat de Universitatea din Sydney sugerează că utilizarea canabisului nu reprezintă o strategie eficientă pe termen lung pentru reducerea consumului de opioide.

Cercetarea, cea mai lungă de acest gen realizată până în prezent, a urmărit pe o perioadă de 20 de ani un grup de 615 persoane dependente de heroină, multe dintre acestea utilizând și canabis.

Dr. Jack Wilson, autorul principal al studiului și cercetător la Matilda Centre for Research in Mental Health and Substance Use, a subliniat că deși există afirmații potrivit cărora canabisul ar putea ajuta persoanele cu tulburări de consum de opioide, rezultatele studiului nu susțin această ipoteză, potrivit The Guardian.

Astfel, nu există dovezi că utilizarea canabisului reduce consumul de opioide pe termen lung.

Cercetătorii au recrutat și intervievat în 2001 un grup de persoane dependente de heroină din Australia, pe care le-au urmărit ulterior în șase momente diferite pe parcursul a 20 de ani.

Aproximativ două treimi dintre acestea utilizau canabis la momentul recrutării, acesta fiind un procentaj reprezentativ pentru persoanele cu dependență de opioide.

Rezultatele studiului indică faptul că specialiștii și factorii de decizie nu ar trebui să se bazeze pe canabis pentru reducerea consumului problematic de opioide, în contextul în care accesul la produsele pe bază de canabis este în creștere la nivel global, odată cu legalizarea și recunoașterea acestora ca produse terapeutice.

Dr. Wilson a subliniat că tulburările de consum de opioide sunt complexe și este puțin probabil ca acestea să fie rezolvate printr-un singur tratament. "Cel mai bun mod de a sprijini aceste persoane este prin abordări bazate pe dovezi, holistice, care privesc imaginea de ansamblu și includ terapii fizice, psihologice și farmacoterapeutice", a declarat acesta.

În ciuda faptului că studiul nu a găsit dovezi care să sugereze o relație pe termen lung între utilizarea canabisului și a opioidelor, Dr. Wilson a avertizat că nu ar trebui trase concluzii privind eficacitatea canabisului ca tratament pentru durere.

Profesorul Mark Connor, de la Școala Medicală Macquarie, care nu a fost implicat în studiu, a lăudat rata de succes a urmăririi participanților.

De asemenea, Suzanne Nielsen, director adjunct al Centrului de Cercetare a Adicțiilor Monash din Melbourne, a afirmat că rezultatele sunt în concordanță cu alte cercetări recente care arată că utilizarea canabisului nu are un rol în reducerea tulburării de consum de opioide.