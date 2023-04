Directoarea unei centru de dependenți, trecută prin iadul drogurilor: „Dormeam prin scări de bloc și umblam jegoasă”

Directoarea Centrului „House of Joy” a Teen Challenge România a povestit, într-o întâlnire cu mii de elevi sibieni, propriul coșmar trăit din cauza dependenței de droguri, dar și cum poți scăpa de această adicție.

Georgiana Drăgan Moldoveanu s-a aflat, la finele acestei săptămâni, la a doua ediție a conferinței „DA - vieții fără droguri”, la Sibiu, alături de alți invitați, ocazie cu care a vorbit în fața a peste 3.500 de adolescenți despre propria luptă cu drogurile, atât în perioada consumului propriu-zis care a durat timp de opt ani, cât și după, de 14 ani de când s-a lăsat și îi ajută și pe alții să-i urmeze exemplul.

Teen Challenge România, organizația pe care Georgiana a reprezentat-o la Sibiu, alături de alți doi colegi, tot foști consumatori, deține în Ilfov un centru de reabilitare, de recuperare a dependenților, nu numai de droguri, ci și de jocuri de noroc spre exemplu, cărora li se oferă posibilitatea, cu ajutor specializat și a unui program dedicat, să întrerupă ciclul dependenței, crimelor, violenței și vieții de stradă.

Ce le-au spus foștii consumatori copiilor ca să-i convingă să nu se drogheze

Georgiana Drăgan - Moldoveanu și colegii săi au venit special la Sibiu pentru a-i convinge pe copii să nu apuce pe calea narcoticelor, iar dacă au făcut-o deja să-i determine să renunțe la o astfel de viață, mărturisindu-și propria experiență în consumul de droguri și dezvăluind adevărata față a dependenței la care se ajunge invariabil și din capcana căreia nu scapă nimeni.

„Chiar dacă ați venit pentru că v-au adus profesorii ori ca să scăpați de orele de la școală, faptul că sunteți astăzi aici și mesajele pe care le veți auzi vă vor ajuta în alegerile voastre pe viitor”, le-a explicat Georgiana.

Apoi le-a povestit cum, din dorința de a nu mai fi considerată tocilara clasei și de a fi acceptată de către cei din jur, s-a apucat de fuma la vârsta de 13 ani, la 17 ani de consumat marijuana, pentru ca în cele din urmă, la 20 de ani, să treacă la heroină: „Încă din copilărie visul meu era ca atunci când voi crește să am o carieră, să fiu cineva din punct de vedere profesional.... Dar, deși am fost un elev care a învățat foarte bine, un elev eminent, mi-am dat seama că nu vreau să fiu marginalizată pentru că eram tocilară...”.

Capcana anturajului: „Ca să nu fiu fraiera grupului...”

Cristi Dănileț, fondatorul VeDem Just și psihologul Mihai Copăceanu, prezenți la întâlnirea de la Sibiu pentru a doua oară, au menționat puterea anturajului.

„La vârsta asta cred că este o nevoie atât de mare pentru fiecare dintre voi să faceți parte dintr-un club, să vă simțiți acceptați... Așa a fost și pentru mine când eram la aceeași vârstă. Dar din dorința de a fi acceptată, de a nu fi dată la o parte de ceilalți, am ajuns să fac lucruri pe care nu credeam că le voi face vreodată”, a mărturisit Georgiana.

Așa se face că la liceu, odată cu dorința de a se bucura și de mai multă libertate, a început să meargă la petreceri, cluburi și discoteci, locuri în care consumul de droguri a devenit o obișnuință: „Ceea ce credeam atunci că este o distracție s-a dovedit a fi drumul care m-a purtat în cele din urmă spre alegerea de a consuma droguri. La 17 ani eram la o petrecere, cu un grup de prieteni care consumau diverse droguri... Au început să insiste, să ne spună că e doar marijuana, că nu e mare lucru, că o să ne distrăm, să ne simțim bine... În cele din urmă, pentru a nu fi fraierii grupului, așa cum probabil se întâmplă multora dintre noi, am zis ”este ok, frate, faceți-ne și nouă un joint”, ca să încercăm și eu și fratele meu”.

„Avem amândoi un viitor și totuși am ajuns să ne drogăm”

A crezut că în acest mod va experimenta toate senzațiile tari despre care auzise până atunci că le induc drogurile, dar în realitate n-a făcut altceva decât să-și distrugă viața: „Pentru că după ce am fumat prima dată marijuana a urmat un consum de trei ani, în care m-am mințit efectiv că nu am o problemă, din cauză că aveam mentalitatea că este un drog ușor, de consumat doar la petreceri, că eu nu am problema pe care o aveau alți tineri pe care-i cunoșteam. Ce nu știam atunci era că drogul acesta nu doar că mă va distruge, dar mă va determina să încerc droguri și mai tari”.

Fapt ce s-a întâmplat la 20 de ani: „Pe atunci eram deja la o școală sanitară, fratele meu era cadru militar în SRI... Vă dați seama, aveam amândoi în față un viitor, o carieră și totuși am ajuns să ne drogăm cu heroină!”.

Iar consecințele au venit la scurtă vreme, mai rapid decât cred cei mai mulți dintre cei care consideră consumul de droguri pură distracție: „Vă zic din toată inima când am fumat primul joint de marijuana niciodată nu credeam că voi ajunge să trec prin ce am trecut, pentru că drogurile, heroina în mod special, au ajuns să ne distrugă și să ne fure tot. Și bineînțeles că au început să apară consecințele, în foarte scurt timp, din cauză că simțeam nevoia să mă droghez din ce în ce mai mult am ajuns să nu mai fumez heroina, ci să mă injectez și să devin dependentă de acest drog”.

„De la eleva eminentă, am ajuns să locuiesc efectiv pe stradă”

Prima dată și-a amanetat inelul de aur primit cadou de la mama sa, la vârsta de 18 ani, pentru ca în final să amaneteze tot ce avea prin casă, de valoare, inclusiv mașina de spălat: „Am ajuns să amanetez tot din casă... nu mai aveam absolut nimic. Am ajuns până la punctul în care, din disperare, efectiv, să-i smulg mamei mele ceasul de la mână și să-l vând pentru 50 de lei, ca să-mi iau o doză de heroină, atât de disperată eram. Am ajuns ca de la a fura din casă, să fur din magazine, să am probleme cu poliția... Mă cunoșteau cei de la secția de Poliție 19 din București pentru că cel puțin o dată pe săptămână ajungeam acolo”.

A urmat pierderea demnității, a relațiilor sociale, a capacității de muncă și a dreptului de a profesa. Părinții s-au îmbolnăvit de supărare să-și vadă ambii copii dependenți de droguri: „Am ajuns ca prin dependența mea de heroină să distrug tot în jurul meu... Și în cele din urmă, la punctul cel mai de jos, am ajuns să locuiesc efectiv pe stradă, de la eleva olimpică, premiantă, am ajuns să dorm prin scări de bloc, pe cartoane efectiv, să nu am apă să mă spăl, să umblu jegoasă și împuțită pe stradă... să fugă oamenii de mine prin tramvaie și efectiv să nu mai am nicio speranță că vreodată aș mai putea fi bine”.

Cum a scăpat de consumul de droguri

După mai multe tentative de a scăpa de dependență, multiple internări la Dezintoxicare, la Psihiatrie, șansa a venit pentru fratele Georgianei, în anul 2007, sub forma echipei Teen Challenge România. A fost primul care a intrat în programul terapeutic al centrului și acest lucru i-a schimbat viața: „Pentru că noi am consumat împreună, el a devenit pentru mine un exemplu că se poate. Și nu doar el, ci și alți tineri care fuseseră dependenți ca noi și în care vedeam o mărturie vie că se poate. Cu ajutorul lor și mergând într-un program terapeutic în centrul de reabilitare, pentru o perioadă de un an, am ajuns să mă recuperez, să mă vindec în cele din urmă”.

Lucru care s-a produs în 2009: „Anul acesta se împlinesc 14 ani de când am o viață nouă, restaurată, iar din 2015, de când Organizația Teen Challenge România a deschis și primul centru de fete, am hotărât ca trecutul să nu mă definească și să-l transform într-o sursă de speranță pentru alții și să mă implic în a-i ajuta pe cei care au aceeași problemă, alte familii care trec prin aceeași durere, în procesul lor de vindecare”.

„Nu vreau să vă uitați la noi ca la niște eroi, ca la niște persoane care și-au trăit viața, au făcut ce au vrut, s-au drogat și care acum sunt bine”, le-a cerut Georgiana elevilor prezenți la întâlnirea de la Sibiu.

Și le-a explicat că dacă ar putea să dea timpul înapoi, să știe tot adevărul despre droguri și toate lucrurile pe care le-a împărtășit celor prezenți la întâlnirea de la Sibiu, cu siguranță nu ar mai alege să se drogheze: „Voi sunteți în fața unor alegeri în fiecare zi. Cred că generația voastră poate face o diferență, puteți trăi diferit, vă puteți împlini visurile, fără să fiți nevoiți să apelați la vreo substanță sau alte lucruri pentru a cunoaște adevărata împlinire”.