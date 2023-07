Cinci gustări vegane cu conținut scăzut de calorii. Merită să le încerci dacă ești la dietă

Pentru vegani poate fi o adevărată provocare să găsească alimente sănătoase, fără carne și lactate. Dar experții în domeniu au publicat câteva exemple de gustări sănătoase, cu conținut scăzut de calorii și pe care, odată ce le guști, le vei vrea din nou.

Conceptul de veganism a atras atenția și a început să crească în popularitate începând cu anii 2010, deoarece mai multe alimente vegane sunt acum disponibile în supermarketuri și restaurante din întreaga lume. Veganii evită să mănânce orice aliment de origine animală, cum ar fi lactatele, carnea, ouăle, mierea și multe altele. Consumul de gustări vegane cu conținut scăzut de calorii poate avea o multitudine de efecte favorabile asupra sănătății generale și, de asemenea, asupra mediului. Potrivit cercetărilor, respectarea unui stil de viață bazat pe plante ajută la îmbogățirea organismului cu nutrienți esențiali, scade colesterolul, oferă fibre alimentare ample, reduce riscul de boli de inimă și multe altele.

Bogate în nutrienți și fibre

De la fructe, legume, proteine ​​din plante și cereale integrale până la semințe și nuci - veganismul este un tip de dietă care se concentrează pe consumul de alimente care sunt derivate din plante.

Experții prezintă câteva rețete de gustări vegane delicioase și hrănitoare. Aceste mese sunt pline de vitamine esențiale, nutrienți, antioxidanți și alți compuși chimici hrănitori. O dietă vegană are, de asemenea, niveluri scăzute de grăsimi saturate și o cantitate mare de fibre alimentare, ceea ce o face mai bună în comparație cu alte variații moderne ale dietei, scrie Pinkvilla.

Deși poate exista o deficiență de nutrienți în alimentele vegane, dacă este planificată cu atenție, veganismul este o formă de viață mai sănătoasă. Cele mai bune gustări vegane cu conținut scăzut de calorii sunt cele care exclud complet produsele de origine animală, sunt dense în nutrienți și, în mod ideal, conțin între 100-150 de calorii.

Cinci gustări vegane cu conținut scăzut de calorii

1. Banana Sushi

Asocierea feliilor de banane cu unt de arahide sub formă de sushi este una dintre cele mai gustoase și simple gustări vegane cu conținut scăzut de calorii pe care le puteți face acasă. Studiile sugerează că bananele conțin compuși chimici care au proprietăți antioxidante și, prin urmare, ajută la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ. Acest fruct are, de asemenea, compuși precum carotenoizii, fenolicii și fitosterolii, care pot avea un efect pozitiv asupra sănătății tale. În plus, arahidele sunt bogate în proteine, vitamine, minerale, antioxidanți, fibre și polifenoli, ceea ce face din sushi cu banane o gustare sănătoasă excelentă (8).

2. Năut prajit

Năutul prăjit este o gustare vegană rapidă și ușoară, disponibilă în supermarket și poate fi făcută cu ușurință și acasă. Stropiți năutuș cu ulei de măsline și condimente și apoi coaceți-l la cuptor până devine crocant. Această gustare pentru vegetarieni și vegani este o sursă excelentă de carbohidrați și proteine, care poate fi benefică pentru sănătatea generală. Consumul de năut prăjit poate avea un impact favorabil asupra factorilor de risc pentru boli cardiovasculare, diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer și boli digestive.

3. Mango uscat

În cazul în care sunteți în căutarea unei gustari dulci, o felie de mango uscat este ideal. Mango uscat se face cu ușurință acasă, punând câteva felii de mango în cuptor pentru 30 până la 45 de minute. Conform cercetărilor, fibrele alimentare și polifenolii din mango pot avea efecte prebiotice. Reduce inflamația din intestin și are, de asemenea, un impact pozitiv asupra microbiomului intestinal. Prin urmare, mango uscat este una dintre cele mai bune gustări vegane cu conținut scăzut de calorii, sănătoase și sărace în calorii.

4. Smoothies de fructe sau legume

Smoothi-urile sunt o gustare simplă pe care să o luați cu ușurință oriunde ați merge. Este rapid să faceți acest smoothie acasă - combinați fructele și legumele preferate (banane, căpșuni, kale, spanac, mango etc.) cu o gamă de lapte pe bază de plante. Sau, amestecați-l cu apă pentru a crea un smoothie mai ușor. Asigurați-vă că includeți fructe și legume care conțin o cantitate mare de vitamine, minerale, antioxidanți și fibre. Acest lucru poate avea multiple beneficii pentru sănătate, cum ar fi scăderea riscului de boli cardiovasculare și, de asemenea, a obezității.

5. Struguri congelați

Disponibil în culori diferite, strugurii sunt fructe delicioase. Când sunt congelați, devin o gustare vegană răcoritoare și sănătoasă, cu conținut scăzut de carbohidrați. Acest fruct este extrem de popular, consumat pe scară largă în întreaga lume și poate avea multiple beneficii pentru sănătatea organismului. De la inhibarea proliferării celulelor canceroase și scăderea colesterolului până la reducerea riscului de boli cronice — activitatea antioxidantă puternică datorată prezenței substanțelor fitochimice în struguri are diferite efecte favorabile asupra corpului uman și asupra sănătății generale.