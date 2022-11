Cei mai mari dușmani ai creierului. Regulile de aur ale prof. Vlad Ciurea pentru a ne menține sănătoși

Unul dintre cei mai reputați neurochirurgi din România spune care sunt cei mai mari inamici ai creierului. Prof. Vlad Ciurea ne învață cum să nu ne pierdem sănătatea mintală.

Vorbitul cu voce tare, atunci când desfășurăm diverse activități, ține creierul viu. Este doar una dintre modalitățile prin care ne putem antrena mintea zi de zi.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul - pentru că strânge vasele - şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult. Să vorbim singuri. Să zicem: «Acum am luat cartea». «Acum am dus cheile la maşină». Deci să vorbim, să spunem cuvintele, să facem gesturile și să memorăm. Toate lucrurile trebuie să curgă ca un râu", a explicat medicul Vlad Ciurea, la Antena3.

A vorbit tare, de unul singur!

Ca să fie și mai convingător, specialistul a dezvăluit că el însuși a trecut printr-o depresie. Perioada deloc plăcută a durat câteva luni, dar doar puterea pe care a găsit-o în sine, motivarea și ambiția l-au vindecat.

„M-am autoeducat. Am vorbit tare. Da, m-am plimbat așa de nebun și am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate, trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies! Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem. Și munca m-a scos din impas. Intrând în acest circuit de activitate, realmente lași depresia, lași toate cele rele şi mergi înainte. Așa am ieșit", a spus Vlad Ciurea.

Medicul îi sfătuiește pe oameni să treacă peste orice obstacol, să adopte o atitudine optimistă.

„Am trecut prin șase mari încercări în ultimii doi ani şi jumătate. A fost pandemia, apoi vaccinarea, scumpirea, seceta, războiul şi a șasea e arma nucleară. Toate acestea se implementează, se duc în căpuşorul nostru ca nişte săgeți. Trebuie să le învingem, să ne ținem mintea sănătoasă, că de noi depind familiile noastre ca să putem să mergem înainte. Nu trebuie să fim pesimiști. Este o vorbă românească: «Cele rele să se spele, cele bune să se adune»", a explicat neurochirurgul Vlad Ciurea, potrivit Antena 3.