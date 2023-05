Ce trebuie să știm despre o alimentație sănătoasă. Piramida alimentară și postul intermitent

Un organism uman sănătos are nevoie de mâncare, atât pentru a funcționa, cât și pentru a lupta cu bolile și cu provocările mediului înconjurător. Este important ce și cum mâncăm, în așa fel încât să ne fie de folos și să ne ducă la capacitatea maximă de funcționare.

Pentru a supraviețui și a funcționa corect avem nevoie de alimente. Pe scurt, trebuie să mâncăm pentru a trăi. Alimentele ingerate, trecute prin sistemul digestiv și mai apoi reduse la nutrienți, la nivelul sângelui, ajung la fiecare celulă din corp.

Mâncarea ne dă energie, ajută sistemul imunitar să lupte cu bolile și totodată ne menține frumusețea trupului, având grijă de la învelișul nostru extern, adică pielea, până la structura internă, însemnând sistemul osos. În plus, mâncarea, prin varietatea ei de arome și de gusturi, dar și prin aportul de nutrienți, ne îmbunătățește dispoziția și ne menține sănătoși din punct de vedere psihic.

Pentru toate aceste beneficii nu este însă de ajuns să mâncăm tot ceea ce ne cade la îndemână, cât și oricând dorim. Medicii recomandă moderație, dar și o selecție atentă a alimentelor ingerate, tocmai pentru a ne menține sănătatea, dar și pentru ca organismul să funcționeze optim.

Medicul Corneliu Saradan, din cadrul Direcției de Sănătatea Botoșani, cunoscut pentru campaniile sale pentru încurajarea unei alimentații sănătoase, a explicat pentru „Weekend Adevărul“ câteva principii de care să ținem cont când vine vorba de alimentație.

Piramida alimentației

Medicul își începe recomandările prin precizarea, cunoscută de altfel de toată lumea, că este important să mâncăm echilibrat, cumpătat, fără excese, din toate grupele alimentare. Tocmai pentru a putea câștiga o varietate de nutrienți.

„Pentru a funcționa corect avem nevoie de o alimentaţie diversificată. Adică să mâncăm din fiecare grupă de alimente în mod echilibrat, fără excese. Este foarte important ce anume mâncăm. Avem nevoie de aminoacizi esențiali pe care organismul nu îi poate fabrica și pe care îi ia doar din alimente. De aceea, fără alimente nu putem supraviețui. De asemenea, avem nevoie de calorii pentru a desfășura activitățile fizice, dar și pentru simplul fapt de a supraviețui, pentru că inima bate, noi respirăm și avem nevoie de energie care provine din acele calorii“, spune dr. Corneliu Saradan.

Pentru o alimentație sănătoasă este nevoie să respectăm câteva principii esențiale, recomandate de majoritatea sistemelor de sănătate publică din lume. Este vorba despre faimoasa piramidă alimentară.

Prima versiune a acestei piramide alimentare datează din 1992, a fost elaborată de Departamentul pentru Agricultură al SUA, fiind revizuită și actualizată de-a lungul timpului. Doctorul Corneliu Saradan spune că, în general, trebuie respectate următoarele proporții și priorități alimentare.

„La bază stau cerealele, orezul, cartofii. Acestea pot fi consumate zilnic, 6 până la 11 porții pe zi, așa este recomandat. După aceea vin legumele, undeva la 3 porții pe zi, fructele tot la 2-3 porții pe zi. O porție însemnând, de exemplu, un măr de mărime medie. La etajul trei al piramidei sunt produsele lactate, care pot fi consumate cam două porții pe zi. Urmează, către vârf, produsele din carne, adică pește și fel de fel de cărnuri. Tot în categoria asta sunt incluse și ouăle. Iar la vârful piramidei, ceea ce trebuie consumat din ce în ce mai puțin: sarea și dulciurile“, adaugă medicul.

De precizat că, în general, carnea trebuie consumată între două și patru porții pe săptămână.

Sunt recomandate, cel mai des, legumele, mai ales datorită cantității mari de vitamine și antioxidanți, dar și a lipsei colesterolului cu potențial nociv când se depune pe vene și artere. În plus, așa cum arată medicul, legumele sunt bogate în fibre esențiale pentru funcționarea bună a sistemului digestiv. Aceste alimente bogate în antioxidanți, vitamine și fibre scad și riscul îmbolnăvirii de cancer și chiar ne pot vindeca, spune medicul botoșănean.

„Sunt 50 de alimente care ne ajută să luptăm împotriva cancerului. De la cartof, portocală, kiwi, există fel de fel de alimente care conțin în principal vitamina C, A vitamina E și alți antioxidanți“, adaugă Corneliu Saradan.

Cel mai bine este ca legumele să fie consumate fie crude, fie gătite la abur, pentru a-și păstra cel mai bine nutrienții. În plus, așa cum arată medicii, ultima masă trebuie să fie cu două-trei ore înainte de culcare.

Apa, principalul aliat al sănătății

Medicul Corneliu Saradan subliniază că unul dintre cele mai importante elemente pentru sănătatea organismului uman este apa – în condițiile în care corpul uman este în proporție de 70% constituit din acest element. Acesta spune că apa ne ajută, printre altele, să menținem presiunea sangvină normală, stabilizează bătăile inimii, detoxifică organismul, ajută la transportul substanțelor nutritive, dar și lubrifiază încheieturile, de exemplu. Tocmai de aceea, ne recomandă să bem apă regulat și să nu așteptăm să ni se facă sete.

În plus, apa ar avea și proprietăți analgezice. „De ce dacă beau un pahar cu apă, apă chioară, îmi trece durerea de cap sau de genunchi? Este simplu! Se diluează sângele. Sângele din concentrația pe care o are, adică hemoconcentrație, nu poate să împingă sângele prin hematia care are 10 microni. Dacă mai este puțin stres, se mai contractă, atunci nu mai poate circula bine sângele și apare o durere, un semnal că acolo nu circulă bine sângele. Atunci când am băut paharul cu apă, s-a diluat sângele, s-a produs o dezintoxicare cumva superficială, rapidă. Și a dispărut durerea“, precizează dr. Corneliu Saradan.

Paharul cu apă, spune medicul, poate funcționa foarte bine și atunci când vrem să ne lăsăm de fumat: „Atunci când ne vine să fumăm, să bem un pahar cu apă. Ne hidratăm, și pe deasupra înlocuim un obicei nociv cu unul sănătos“.

Totodată, Corneliu Saradan explică cum se bea apa atunci când mâncăm. Mai precis, este bine să bem un pahar cu apă înainte de masă, cam cu 30 de minute, tocmai pentru a favoriza digestia. Nu este însă bine să bem apă în timpul mesei sau imediat după ce am mâncat, de această dată putând perturba buna funcționare a sistemului digestiv.

Inamici pe trei linii: sarea, grăsimea și glucidele

Dacă apa și legumele sunt principalii aliați în menținerea unui organism sănătos, de cealaltă parte a baricadei, cei mai înverșunați inamici sunt sarea, grăsimile și dulciurile. În principal, excesul de sare ne poate cauza probleme serioase de sănătate.

„Excesul de sare reține apa în organism și favorizează hipertensiunea arterială. Deci, atenție la sare, în special persoanele cu hipertensiune arterială“, spune dr. Corneliu Saradan.

Medicul atrage atenția cu privire la consumul exagerat de grăsimi și dulciuri. Acestea pot îmbolnăvi organismul, principala problemă fiind obezitatea, dar și depunerea de colesterol, probleme care atrag după sine și altele.

„Să evităm excesul de grăsimi, în special acelea de origine animală, care se depun pe vasele de sânge. Dulciurile în exces sunt ca un combustibil rapid, dar au și multe calorii, favorizează obezitatea, dar și alte probleme de sănătate. La rândul ei, obezitatea atrage și alte complicații“, adaugă doctorul.

Nu în ultimul rând, specialistul atrage atenția asupra mestecării corecte și complete a alimentelor, tocmai pentru a nu îngreuna digestia, dar și a lăsa bucăți de alimente nedigerate. Mestecatul corect duce la absorbția corectă a nutrienților în organism. De asemenea, trebuie să mâncăm liniștiți, cu plăcere, fără stres, recomandă medicul botoșănean.

Postul, o bună metodă de detoxificare a organismului

Medicul Corneliu Saradan spune că este dovedit științific faptul că posturile ajută organismul să se curețe de toxine și totodată ajută sistemul digestiv să ia o pauză de la alimentele greu digerabile, precum carnea.

„Postul este un fel de dezintoxicare, de eliminare a toxinelor, a lucrurilor nefolositoare care cumva ne intoxică organismul, atât din punct de vedere chimic, cât și din punct de vedere mental și sufletesc. Dacă în perioada respectivă scot și proteinele animale, cu grăsimile animale din alimentație, înseamnă postul mare, de șase săptămâni“, precizează Corneliu Saradan.

Acesta mai spune că postul intermitent ar putea fi o soluție pentru un stil de viață sănătos. Adică de două ori pe săptămână, măcar câte 16 ore, să bem doar apă. Acest procedeu ar duce, spune medicul, și la vindecarea diabetului zaharat de tip II.

„Nu avem nimic de pierdut, este sănătatea noastră, de fapt, care va avea de câștigat. Măcar 16 ore joi, 16 ore marți și iată că am făcut postul intermitent. Cu postul intermitent poate să dispară diabetul zaharat de tip II. Bineînțeles, o să mă contrazică unii medici, colegii mei. Dar câți au perseverat să vadă? Cu cât este mai mare străduința noastră, cu atât efectul este mai mare.

Eu am avut un coleg de armată. I-am recomandat o carte scrisă de un american, unde spunea că diabetul zaharat de tip II poate fi vindecat. El a citit-o și a început să-și facă un program. Și la o lună și-a repetat analizele. A dat jos din burtă, se simte mai bine, are energie, i-a scăzut glicemia măsurată și a văzut că funcționează. Și acum nu mai are burtă, a scăpat de obezitate, glicemia este aproape de valori normale, mergând inclusiv la medic, nu excludem acest pas.

Este o obișnuință, o inerție. Mulți spun că sunt învățați să mănânce carne la fiecare masă. Poți să mănânci în continuare, eu nu zic nimic, dar este mai dificil pentru organism, este mai solicitant. Haideți să dăm organismului o pauză, o vacanță. Iar postul mare este această vacanță“, spune Corneliu Saradan.

Medicul atrage atenția, totuși, la schimbările bruște privind dieta. Acestea trebuie făcute treptat și să devină un stil de viață.

„Nu trebuie o schimbare bruscă a stilului de viață. Treptat, treptat trebuie să mai scoatem câte un aliment, să introducem un alimente benefic și să ne facem obișnuința de a consuma dimineața un pahar de lapte de soia sau un bol cu musli, de exemplu. Să ne facem obișnuințe sănătoase și în felul acesta nu vom răbda de foame. Trebuie să ne bucurăm de masă. Să nu ne grăbim, să nu fim stresați în timp ce mâncăm. În felul acesta vom fi în armonie cu propriul nostru organism“, conchide doctorul Corneliu Saradan.