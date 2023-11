Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci unt în fiecare zi. Când devine dăunător alimentul delicios

Îl ungem pe pâine prăjită și gătim cu el mâncăruri delicioase. Dacă vă treziț mâncând unt cel puțin o dată pe zi, este important să luați în considerare cât de mult vă poate afecta sănătatea. Când ajunge untul la un punct în care este dăunător?

Dieteticianul Alissa Rumsey, MS, RD, autoarea cărții Unapologetic Eating și proprietara Nutrition and Wellness spune că untul are beneficii nutriționale. „Untul este o sursă de grăsime, care ajută la creșterea absorbției vitaminelor solubile din alte alimente și poate face o masă sau o gustare mai sățioasă”, spune ea, conform Yahoo Life. Asta înseamnă că dacă completați cartofii dulci cu puțin unt, untul va face ca vitamina A din tuberculi să se absoarbă mai bine în organism.

Dieteticianul înregistrat Danielle LaFata, R , care este directorul de nutriție de performanță pentru Phoenix Suns, este de acord că untul are și beneficii nutriționale. Dar untul are și capcanele lui. LaFata spune că cinci la sută din populație are hipercolesterolemie familială, care este o tulburare genetică care determină pe cineva să metabolizeze grăsimile saturate, care pot crește colesterolul. Deoarece untul are grăsimi saturate, acești indivizi ar trebui să consume unt cu modestie.

O lingură de unt conține 7 grame de grăsimi saturate

De fapt, LaFata spune că este o idee bună ca toată lumea să reducă consumul de grăsimi saturate. „O lingură de unt nesărat conține șapte grame de grăsimi saturate, jumătate din cantitatea de grăsimi saturate pe care Asociația Americană a Inimii recomandă pentru o zi întreagă”.

Ambii dieteticieni spun că modul în care untul are un impact asupra sănătății depinde foarte mult de persoană, inclusiv cât de activă este, dacă are vreo afecțiune, cum este dieta generală și cât de mult unt consumă. Rumsey spune că depinde și de modul în care este folosit untul.

De exemplu, dacă cineva mănâncă alimente prăjite cu unt în fiecare zi, acest lucru îl va afecta diferit față de cineva care mănâncă legume prăjite cu unt. Dacă mergi în mod regulat pe prima variantă, Rumsey spune că acest lucru ți-ar putea afecta nivelul de energie: „Unii oameni constată că au o scădere de energie după ce mănâncă o masă care constă în principal din grăsimi, cu un minim de carbohidrați sau proteine.”

Crește riscul unor boli de inimă

Dacă mănânci mult unt, LaFata spune că ar putea cauza creșterea în greutate. „Consumul prea mare poate duce la creșterea în greutate, deoarece este un aliment bogat în calorii”, explică ea. Dar ea subliniază că orice aliment poate provoca creștere în greutate dacă este peste alocarea calorică a cuiva (aportul caloric ideal, în funcție de vârstă, metabolism, nivelul de activitate fizică și alți factori).

În timp, consumul de unt în exces ar putea avea un impact negativ asupra sănătății inimii. „Untul are grăsimi saturate care, în cantități mari, vă pot crește riscul de colesterol și boli de inimă ”, spune Rumsey. Acesta este motivul pentru care Asociația Americană a Inimii recomandă minimizarea acestuia.

Dacă doriți să reduceți consumul de unt în efortul de a avea o dietă mai sănătoasă pentru inimă, Rumsey vă recomandă să schimbați sursele de grăsime pe care le utilizați. „Pe lângă unt, încercați surse de grăsime care includ grăsimile nesaturate sănătoase pentru inimă, cum ar fi uleiul de măsline, uleiul de avocado, uleiul de susan sau uleiul de nucă”, spune ea.

LaFata este de acord că utilizarea uleiurilor făcute cu grăsimi nesaturate ca acestea în locul untului este o modalitate excelentă de a vă îngriji inima. Puțin unt din când în când nu va dăuna prea mult inimii. Sfatul de „toate cu moderație” se aplică cu siguranță și aici.