Ce să faci în timp ce te plimbi pentru a-ți îmbunăti sănătatea: „Este uimitor”

Dacher Keltner, profesor de psihologie la Universitatea din California, și-a petrecut ultimele două decenii studiind uimirea, despre care spune că este diferită de bucurie sau teamă, și modul în care trăirea ei poate influența în mod pozitiv sănătatea, relațiile cu ceilalți și modul în care vedem și interacționăm cu lumea din jurul nostru, relatează HuffPost.

Keltner a dezvăluit pentru sursa citată motivul pentru care ar trebui să trăim sentimentul de uimire și despre efectele pe care le resimțim.

„Este uimitor! Ne spune atât de multe despre evoluția sistemului nervos uman", a spus Keltner, autorul cărții „Awe: The New Science Of Everyday Wonder And How It Can Transform Your Life”.

O „plimbare de uimire"

„O regiune a creierului este inactivă atunci când experimentăm uimirea - este vorba despre rețeaua neuronală implicită. Acolo au loc toate procesele legate de propria imagine: Mă gândesc la mine, la timpul meu, la obiectivele mele, la eforturile mele. Toate acestea se domolesc în timpul uimirii”, spune el.

Uimirea ne activează nervul vag. Acesta este „marele pachet de nervi care pornește din partea superioară a măduvei spinării și care te ajută să privești oamenii și să vorbești", a explicat Keltner, și, de asemenea, acesta încetinește ritmul cardiac și ajută la digestie.

Așadar, cum putem experimenta mai multă uimire? Keltner, care a fost consilierul științific din spatele filmului „Inside Out" de la Pixar, a spus că poate fi la fel de simplu ca și cum ai face ceea ce el numește o „plimbare de uimire".

El și câțiva dintre colegii săi au studiat această trăire pentru a afla mai multe despre uimire și despre ce se întâmplă atunci când o simțim.

„În cadrul studiului au fost implicate persoane care aveau 75 de ani sau mai mult, deci începi să devii anxios și deprimat în legătură cu sfârșitul vieții și ai mai multe dureri corporale”, a spus Keltner. „Grupul de control - o dată pe săptămână ieșeau la o plimbare”, menționează el.

Iar grupul care efectua plimbarea de uimire era sfătuit să meargă într-un loc și să privească în jur – la lucrurile mici și la cele mari și să urmărească acel sentiment de mister și uimire.

„Asta este tot ce le-am cerut să facă", a dezvăluit profesorul.

„Dispariția sinelui"

Keltner și echipa sa au descoperit „trei lucruri foarte interesante" atunci când au comparat rezultatele grupului de control cu cele ale grupului de „plimbare de uimire”.

„De-a lungul celor opt săptămâni de studiu, grupul „plimbare de uimire" a început să simtă din ce în ce mai multă uimire. Deci, pe măsură ce căutăm uimirea, găsim și mai multă, ceea ce cred că este foarte important. ... Aceste persoane - de 75 de ani sau mai în vârstă - au simțit în timp mai puțină durere cronică și suferință. Durerea cronică și durerile apărute la vârsta a treia sunt grave. Pur și simplu îți zdruncină conștiința, iar aici era o mică metodă care le-a oferit puțină liniște."

Oamenii de știință au documentat, de asemenea, ceea ce Keltner numește „dispariția sinelui".

„În fiecare săptămână, i-am pus pe participanții la studiu să se fotografieze și am constatat că cei care mergeau la plimbare au început să nu se mai vadă în imagini. Într-un fel dispăreau!”, spune Keltner.

De asemenea, conform spuselor sale, oamenii nu se mai gândesc să facă parte din fotografie, ci „sunt mai interesați de imaginea mai amplă din care fac parte și se pierd pe ei înșiși, iar acest lucru este important - este important să ne îndreptăm atenția la lucruri din afara sinelui."

În cele din urmă, Keltner susține că, cu cât oamenii de orice vârstă trăiesc mai mult sentimentul de uimire, cu atât mai bine le va fi.