Marea Britanie creşte taxele, dar majorează şi salarii şi pensii: „Nu vom mai tolera risipa”

Marea Britanie a majorat impozitul pe câștigurile de capital plătit pe profituri de peste 3.000 de lire sterline, sperând că astfel se va strânge la buget suma de 2,5 miliarde de lire sterline.

Ministrul britanic de Finanțe, Rachel Reeves, a declarat miercuri că impozitul pe câștigurile de capital pentru majoritatea activelor va crește la 18% de la 10% la cota mai mică și la 24% de la 20% pentru cei cu venituri mai mari, afirmând că modificări la regimul fiscal ar aduce la buget 2,5 miliarde de lire sterline.

„Trebuie să stimulăm creșterea, să promovăm antreprenoriatul și să sprijinim crearea de bogăție, sporind în același timp veniturile necesare finanțării serviciilor noastre publice și restabilirii finanțelor noastre publice”, a spus Reeves.

„Aceasta înseamnă că Regatul Unit va avea în continuare cea mai mică rată de impozitare a câștigurilor de capital din orice economie europeană a G7”.

Impozitul pe câștigurile de capital este plătit pe profituri de peste 3.000 de lire sterline (3.900 USD) realizate atunci când un activ este vândut, iar ratele depind de cât de mare este de obicei impozitul pe venit și cât de mare este câștigul.

Reeves a anunțat, de asemenea, că impozitul pe câștigurile de capital perceput pe dobânda reportată va crește la 32% de la 28%, spunând că industria de gestionare a fondurilor a oferit „o contribuție vitală la economia noastră, dar... trebuie să existe o abordare mai echitabilă a modului în care se efectuează. dobânda este impozitată”.

Reeves a spus că, pentru a încuraja antreprenorii să investească în afacerile lor, limita de viață pentru Business Asset Disposal Relief va fi menținută la 1 milion de lire sterline și va rămâne la 10% în acest an, crescând la 14% în aprilie 2025 și la 18% în 2026-27.

Impozitul pe câștiguri de capital a strâns 15 miliarde de lire sterline în ultimul exercițiu financiar, iar în prezent valorează aproximativ 4% din încasările din toate impozitele pe venit. Se percepe la o rată mult mai mică decât cotele superioare ale impozitului pe venit, reflectând încercările anterioare de a încuraja antreprenoriatul.

Dar acest lucru a dus la sute de mii de persoane care desfășoară activități independente să transforme veniturile obișnuite în câștiguri de capital, scrie Reuters.

Guvernul nu va mai tolera risipa

Potrivit informațiilor publicate pe gov.uk, „prin repararea finanțelor publice și restabilirea stabilității economice, bugetul asigură o nouă soluționare pentru serviciile publice, majorând cheltuielile de zi cu zi pentru serviciile publice cu 3,3% în medie în termeni reali în acest an, stimulează educația. sistem și repararea sistemului de justiție penală”.

„Acest guvern a fost clar de la început că nu va tolera cheltuielile risipitoare – și asta înseamnă să tratezi banii contribuabililor cu respect. Pentru următorul exercițiu financiar, toate departamentele guvernamentale au o țintă de productivitate, eficiență și economii de 2%, care se așteaptă să economisească miliarde de lire sterline”, a spus ministrul de Finanțe.

Reeves s-a angajat să protejeze standardele de viață ale oamenilor care lucrează.

Astfel, guvernul britanic s-a angajat să nu majoreze contribuțiile, TVA sau impozitul pe venit pentru persoanele care lucrează.

Cresc salariile pentru 3 milioane de lucrători

În plus:

- Salariul va crește de la 11,44 lire sterline la 12,21 lire sterline pe oră din aprilie 2025, ceea ce înseamnă o creștere a salariului pentru 3 milioane de lucrători. Creșterea cu 6,7% – în valoare de 1.400 de lire sterline pe an pentru un muncitor cu normă întreagă – reprezintă o mișcare semnificativă către asigurarea unui salariu de trai real. Salariul minim național pentru tinerii cu vârsta între 18 și 20 de ani va crește, de asemenea, de la 8,60 lire sterline la 10,00 lire sterline pe oră.

- Taxa pentru combustibil va fi înghețată timp de un an și extinderea reducerii temporare de 5p până la 22 martie 2026 - o reducere a taxelor în valoare de 3 miliarde de lire sterline. Acest lucru va aduce economii șoferului de autoturism de 59 de lire sterline, 126 de lire sterline pentru camionete și 1.079 de lire sterline pentru vehiculele grele.

- Pentru a sprijini adoptarea mașinilor cu emisii zero, tarifele pentru primul an (FYR) pentru acciza pe vehicule (VED) se modifică din 2025-2026. Tarifele pentru mașinile cu emisii zero vor fi înghețate la 10 GBP până în 2029-2030, în timp ce tarifele pentru mașinile hibride și pe benzină/diesel vor crește începând cu 1 aprilie 2025.

- Limita săptămânală de câștig pentru Indemnizația de îngrijire va fi crescută la 16 ore la Salariul de viață național, în valoare de 45 de lire sterline suplimentare pe săptămână din aprilie anul viitor, făcând peste 60.000 de îngrijitori eligibili pentru sprijin și ajutând îngrijitorii să echilibreze munca și responsabilitățile de îngrijire. Aceasta este cea mai mare creștere înregistrată vreodată a limitei de câștig și oferă siguranță pentru îngrijitorii care se angajează că limita de câștig va crește odată cu salariul de viață național în viitor.

Cresc și pensiile

- Pensia de bază va crește cu 4,1% din aprilie anul viitor.

Peste 12 milioane de pensionari vor beneficia de acest lucru, deoarece noua pensie de stat completă va crește de la 221,20 lire sterline la 230,25 lire sterline pe săptămână, oferind încă 470 lire sterline pe an, în timp ce pensia de bază completă de stat va crește de la 169,50 lire sterline la 176,45 lire sterline pe săptămână, în valoare de 360 ​​GBP în plus anual.

Garanția minimă standard a creditului de pensie va crește, de asemenea, cu 4,1% din aprilie 2025, ceea ce înseamnă o creștere anuală de 465 GBP în perioada 2025-2026 a garanției pentru pensionar unic și 710 GBP a garanției de cuplu.

Administrarea creditului de pensie și a alocației pentru locuință va fi reunită pentru noii solicitanți din 2026. Aceasta este cu doi ani mai devreme decât era planificat anterior și va sprijini mai mulți oameni să primească beneficiile la care au dreptul.

În plus, indemnizațiile pentru pensionarea la limita de vârstă și pensia suplimentară de stat vor crește cu 1,7% în aprilie 2025, în conformitate cu inflația. Prin această creștere, aproximativ 5,7 milioane de familii care beneficiază de Universal Credit vor câștiga în medie 150 de lire sterline anual.