Video Ce mănâncă o nutriționistă celebră timp de o săptămână: „Încerc să am o farfurie echilibrată cât de mult pot”

O nutriționistă celebră, care practică alimentația fără stres, susține că încearcă să includă zilnic în meniul ei „un amestec de proteine de origine animală și vegetală”.

Kylie Sakaida, o nutriționistă cu 2 milioane de urmăritori pe TikTok, nu vrea ca mâncarea să fie „o sursă de stres și anxietate”

Sakaida, autoarea cărții „So Easy So Good”, o carte de bucate pentru o alimentație echilibrată, dorește ca toată lumea să practice „alimentația fără stres” în viața de zi cu zi. Iar mâncatul fără stres are mai mult de un sens, spune ea, potrivit cnbc.

Pentru a practica o alimentație lipsită de stres, obiectivul ar trebui să fie „să planificați gătitul meselor”, spune Sakaida.

O alimentație lipsită de stres poate fi la fel de simplă ca și creșterea cantității de fibre și apă din dietă. De asemenea, nutriționista recomandă folosirea alimentelor conservate și congelate pentru a evita să petreceți ore întregi pregătindu-vă în bucătărie.

„Dieta mea variază. Încerc să includ un amestec de proteine de origine animală și vegetală. Bineînțeles, încerc să țintesc la o farfurie echilibrată pe cât de mult pot”, spune Sakaida.

Ideea ei de farfurie echilibrată este următoarea: o jumătate de farfurie de produse, o a patra farfurie de proteine și o a patra farfurie de amidon.

Iată cum arată un mic dejun, un prânz și o cină pentru Sakaida:

Mic dejun: Fulgi de ovăz savuroși sau un smoothie, de obicei pre-făcut

Prânz: Tăiței Mason-jar, salate sau împachetări

Gustări: Fibre și grăsimi sănătoase, cum ar fi popcorn și năut prăjit, morcovi și dip cu brânză de vaci sau mere și unt de arahide

Cină: Tofu, pui, vită sau pește cu orez alb sau orez brun și legume

Sakaida își planifică mesele din timp pentru ca deciziile legate de mâncare să fie mai ușoare.

„Le spun oamenilor să adune rețete și apoi să noteze toate ingredientele ca și cum ar merge la cumpărături”, spune ea.