Tiberiu Dobre: În 2022 s-au vândut peste 14 milioane de pliabile la nivel global, circa 10 milioane din ele sunt Samsung

După lansarea oficială a noilor produse Samsung am discutat cu Tiberiu Dobre - Head of MX Division la Samsung Electronics România - despre noutățile tehnice, tendințele pe piața smartphone-urilor, cota de piață, concurență, prețuri și ecosistem.

Tiberiu Dobre s-a alăturat echipei Samsung în 2018, în funcția de Head of Telecom Division, fiind responsabil de strategia întregului portofoliu de produse telecom, dar și de rezultatele de vânzări pe acest segment. Are o experiență de 20 ani in domeniul IT&C, în zona de vânzări și dezvoltare portofolii de clienți. În prezent, Tiberiu ocupă funcția de Head of MX Division în cadrul Samsung Electronics România și Bulgaria.

Potrivit previziunilor IDC, piața smartphone-urilor pliabile va crește cu 50% în 2023, ajungând la 21,4 milioane de unități. Ce planuri aveți din punct de vedere al vânzărilor la nivel global și în România pentru noile pliabile?

Telefoanele pliabile sunt tot mai populare în rândul utilizatorilor de telefoane mobile datorită experiențelor nelimitate pe care le oferă. De altfel, cifrele arată că vânzările de telefoane pliabile cresc într-un ritm accelerat de la un an la altul. La nivel global, în 2022, s-au vândut peste 14 milioane de telefoane pliabile, iar aproximativ 10 milioane dintre acestea sunt reprezentate de dispozitivele Samsung.

A cincea generație de Galaxy pliabile, Z Flip5 și Fold5, redefinesc experiența utilizatorilor de smartphone cu un design compact și multitasking pe ecran mare, oferind funcții și inovații adaptate stilului lor de viață. Suntem încrezători că se vor bucura de multă popularitate și că se vor regăsi în buzunarul a tot mai mulți utilizatori.

Am citit că dețineți 80% din piața pliabilelor, dar n-am găsit informații care să confirme sau să infirme această cifră. Ce cotă de piață are Samsung în acest segment? Ce procent din vânzările de smartphone-uri Samsung sunt pliabile?

La nivel local, două treimi din numărul total al pliabilelor vândute este reprezentat de Flip și cealaltă treime de către Fold. Dacă ne uităm la cifrele generale, pot să spun că avem o evoluţie constantă de la an la an atât în ceea ce privește cota de piaţă totală cât şi în zona telefoanelor premium. Anul acesta continuăm să fim lideri pe piața smartphone-uri în România, vânzările noastre reprezentând mai mult de jumătate din totalul smartphone-urilor vândute în România. Din perspectivă valorică, telefoanele premium, cu prețuri de peste 600 de euro, acum reprezintă aproximativ 61% din valoarea pieței locale, estimându-se că acest procent se va menține la acest nivel până la finalul acestui an.

Cum schimbă piața și modul în care companiile dezvoltă aplicații pentru pliabile faptul că Google a lansat Pixel Fold?

Cred că lansarea Google Pixel Fold, dar și a tuturor noilor pliabile care sunt ies pe piață și față de care se vede un interes crescut din partea utilizatorilor, încurajează companiile să se concentreze mai mult pe dezvoltarea de aplicații inovatoare și adaptate dispozitivelor pliabile, încurajând astfel o evoluție în modul în care aceste aplicații sunt concepute și livrate către utilizatori.

Cum privește Samsung lansarea Pixel Fold, un competitor în plus sau o confirmare că pliabilele au viitor?

Este o nouă provocare în competiție, dar și o confirmare a viitorului promițător al dispozitivelor pliabile în industria tehnologiei. Cred că, la nivel general, vom asista la o intensificare a inovațiilor în acest domeniu, ceea ce se va traduce în mai multe opțiuni de produse inovatoare și performante pentru consumatori. Noi continuăm să inovăm și să dezvoltăm produse ținând cont de nevoile utilizatorilor.

Ce aduc Flip 5 și Fold 5 diferit față de pliabilele din 2022 (hardware și software)? Care sunt principalele îmbunătățiri?

Generația a cincea de dispozitive Galaxy pliabile, Z Flip5 și Fold5, redefinește experiența utilizatorilor de smartphone cu un design compact și multitasking pe ecran mare, oferind funcții și inovații adaptate stilului lor de viață. Galaxy Z Flip5 permite accesul la 13 Widget-uri direct pe ecranul frontal Flex, simplificându-le viața fără a deschide telefonul.

Pe de altă parte, Galaxy Z Fold5 este un smartphone puternic și versatil, cu cel mai mare ecran până acum, maximizând productivitatea și deschizând noi posibilități. Noul S Pen Fold Edition facilitează adnotarea în timp real, iar procesorul Snapdragon 8 Gen 2 pentru Galaxy îmbunătățește grafica și oferă o experiență de gaming captivantă pe cel mai mare ecran al unui smartphone Galaxy.

Dacă ar fi să aleg între Galaxy S23Ultra și Galaxy Fold 5, ce smartphone mi-ați recomanda și de ce?

Cred că alegerea telefonului mobil trebuie făcută, în primul rând, în funcție de activitatea zilnică, de task-urile pe care le aveți de rezolvat în timpul zilei, atunci când sunteți în mișcare. Ambele telefoane sunt performante, cu specificații foto și de productivitate excelente. Acum, dacă vă doriți să jonglați între mai multe aplicații, ferestre, pe o suprafață cât mai mare, atunci Galaxy Fold5 este alegerea potrivită.

Dacă sunteți mai degrabă fidel smartphone-ului tradițional, este evident că v-ați potrivi mai bine cu Galaxy S23 Ultra. Ambele telefoane sunt excelente pentru productivitate, iar telefonul mobil este extrem de important în activitatea de jurnalist. Ce vă pot asigura este că, indiferent de cel pe care l-ați alege, dintre cele două menționate, nu veți fi dezamăgit pentru că vorbim de produse premium.

Cum au evoluat prețurile pliabilelor față de 2022?

Comparativ cu anul precedent, pentru toate modelele s-a înregistrat o ușoară creștere de preț însă această majorare este rezultatul progresului tehnologic al dispozitivelor. Este firesc să se întâmple acest lucru atunci când produsele aduse pe piață sunt dotate cu ultimele noutăți în materie de inovații și tehnologii. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre dispozitivele din segmentul premium.

Am văzut la prezentarea locală pe lângă noile pliabile și noile Galaxy Watch6 și tabletele din seria Galaxy Tab S9, cu și fără tastatură. În acest context, cât de interesat este Samsung de ideea de ecosistem?

Să oferim utilizatorilor noștri o gamă largă de produse integrate, care să funcționeze împreună pentru a oferi o experiență coerentă și fluidă, este prioritatea noastră. Cu noile dispozitive lansate ne-am extins portofoliul de produse și ne-am consolidat poziția pe piață în materie de tehnologii și inovații. Aceste produse sunt proiectate să se integreze armonios între ele și să ofere beneficii adiționale prin conectarea și sincronizarea lor.

De exemplu, tabletele din seria Galaxy Tab S9 pot fi utilizate împreună cu tastaturile dedicate, ceea ce le transformă în dispozitive puternice pentru munca productivă și activitățile de tip desktop. În același timp, noile pliabile pot oferi o experiență versatilă, trecând cu ușurință de la un telefon la o tabletă mai mare, asigurând astfel o experiență de utilizare consistentă.