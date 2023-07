Tehnologia 5G - Transformând Europa și deschizând noi orizonturi de conectivitate

Tehnologia 5G reprezintă un punct de cotitură major în domeniul telecomunicațiilor, aducând cu sine promisiuni mari și provocări semnificative. Deși există dezbateri și controverse legate de furnizorii de echipamente, impactul tehnologiei 5G asupra diferitelor sectoare și potențialul său de a oferi noi posibilități în materie de conectivitate nu poate fi neglijat.

Iată câteva dintre beneficiile aplicate ale tehnologiei 5G în societatea actuală.

Oportunități în diferite sectoare

Sectorul telecomunicațiilor este primul care beneficiază de viteze de transfer de date fără precedent și de latență redusă oferite de 5G. Cu această tehnologie, furnizorii de servicii pot oferi experiențe îmbunătățite în domeniul entertainment-ului, jocurilor video și streaming-ului de înaltă calitate. În plus, industria auto poate utiliza tehnologia 5G pentru a dezvolta și testa vehiculele autonome, iar sectorul sănătății poate beneficia de telemedicină și chirurgie la distanță.

Economia digitală și societatea conectată

Tehnologia 5G deschide calea către o economie digitală puternică, în care Internetul obiectelor (IoT) joacă un rol central. Obiectele conectate în rețelele 5G pot interacționa în timp real, permițând automatizarea și optimizarea proceselor industriale, de la producție la logistică. De asemenea, impactul tehnologiei 5G se face simțit și în domeniul mediului urban, prin dezvoltarea orașelor inteligente, care folosesc senzori și analiză de date pentru a îmbunătăți serviciile publice și a crește eficiența energetică.

Provocări și controverse

Cu toate acestea, există și preocupări legate de furnizorii de echipamente, mai ales în contextul problemelor de securitate națională. Un oficial important al Uniunii Europene, Thierry Breton, a cerut mai multor țări din UE să interzică companiile chinezești de telecomunicații Huawei și ZTE să participe la dezvoltarea rețelelor lor 5G, accentuând tensiunile cu Beijingul. El a invocat riscurile pentru securitatea națională și a dorit eliminarea furnizorilor "cu risc ridicat" din infrastructura de internet mobil a statelor membre.

Potrivit ultimului raport anual al Deutsche Telekom, operatorul german a continuat să achiziționeze echipamente 5G de la Huawei pentru o rețea care acoperea aproximativ 95% din populația germană la sfârșitul anului trecut, cuprinzând peste 80.000 de antene la aproximativ 24.000 de site-uri. Conform estimării companiei daneze Strand Consult, Huawei reprezintă aproximativ 59% din echipamentele 5G instalate.

Timotheus Höttges, șeful Deutsche Telekom, cel mai mare operator de telecomunicații din Germania, a provocat reacții contradictorii când a spus la o conferință organizată de Federația Industriilor Germane: "Întrebarea este dacă o antenă este un element critic, da sau nu? Și, știți, putem argumenta acest lucru acum", a spus el. "Potrivit legislației germane, aceasta nu este percepută ca un element critic."

"În plus, fiecare telefon mobil este, de asemenea, o antenă, așa că se poate pune la îndoială și acest aspect, și astfel îndeplinim cerințele legale".

Stephan Broszio, purtătorul de cuvânt al Deutsche Telekom, spune despre chinezi că nu pot închide rețeaua 5G, deoarece "accesul la distanță pentru producători nu este posibil". El afirmă că "Nicio actualizare nu va fi instalată în sistemele live care nu au fost anterior testată în mod extensiv pentru funcționalitate și securitate în sistemul de testare. Sistemele de gestionare a rețelei sunt complet separate de Internet și de rețelele de comunicare ale Deutsche Telekom într-o rețea de înaltă securitate proprie. Accesul la această rețea este disponibil doar pentru câțiva angajați special verificați, iar accesul la distanță pentru producători nu este posibil."

Din punctul de vedere al lui Klaus M. Steinmaurer, Director General al RTR (The Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications) pentru Divizia de Telecomunicații și Poștă, companiile chinezești de telecomunicații Huawei și ZTE nu prezintă în prezent nicio amenințare la adresa securității rețelelor din Austria. "Nu am cunoștință de niciun motiv pentru aceasta", a declarat el într-un interviu acordat APA, după ce Comisia Europeană a clasificat serviciile de rețea 5G ale celor două companii drept un risc pentru securitatea UE.

,,Dacă se va schimba ceva în această evaluare, voi reacționa imediat”, a asigurat managerul RTR. Situația este, în permanență, monitorizată și evaluată. Componentele de la Huawei și ZTE sunt folosite de majoritatea operatorilor de rețea austrieci.

Secretarul de stat pentru digitalizare Florian Tursky (ÖVP) a afirmat că liniile directoare ale UE, privind securitatea rețelelor au fost deja implementate în Austria. Cu toate acestea, deoarece încă nu există o interdicție oficială, operatorii de rețea sunt liberi să continue să folosească componente de la Huawei sau ZTE pentru extinderea rețelei 5G.

Rudolf Schrefl, CEO-ul austriac al Drei (Hutchison) a declarat în timpul unui interviu că, dacă ar fi să excludem categoric Huawei și ZTE din rețele, Europa ar fi cu cinci ani în urmă la capitolul digitalizare. La aceasta adaugă că „ceilalți furnizori de infrastructură de rețea nu au capacitatea de a îndeplini aceste cerințe, iar acest lucru nu ar afecta doar vizibil domeniul telecomunicațiilor, ci și alte sectoare”.

Claude Sturni, președintele CAH și vicepreședintele regiunii responsabil cu dezvoltarea economică în Franța subliniază faptul că Huawei își menține fabrica în Franța și că statul o aprobă. El subliniază că "interlocutorul său în această chestiune nu este Comisia Europeană, ci statul francez, care a insistat ca această fabrică să fie amplasată în Franța". Și statul, precizează el, "nu a blocat acest proiect la momentul respectiv".

Un raport Oxford Economics afirmă că excluderea Huawei ar putea crește costurile de investiții în 5G cu până la zeci de miliarde de euro, iar acestea vor fi suportate de către consumatorii europeni. Grupul avertizează că: ,,inovația ar fi împiedicată, iar piața UE ar fi distorsionată”.

Tehnologia 5G are potențialul de a transforma Europa, oferind noi posibilități de conectivitate și deschizând calea către o economie digitală puternică. Cu toate acestea, este important ca deciziile privind furnizorii de echipamente să fie luate în urma unor evaluări obiective și transparente, astfel încât oportunitățile să nu fie limitate și să se evite întârzieri în implementare. Prin asigurarea securității și transparenței, tehnologia 5G poate contribui la dezvoltarea sustenabilă a societății și economiei europene în era digitală.

Articol realizat cu sprijinul Huawei România.