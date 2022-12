Motorola și Lenovo Foundation integrează limbile indigene în smartphone-uri

Adunarea Generală a ONU a intitulat perioada 2022 - 2032 drept Deceniul Internațional al Limbilor Indigene, cu scopul de a atrage atenția asupra situației critice în care se află acestea și de a mobiliza părțile interesate și resursele pentru conservarea, revitalizarea și promovarea lor.

Motorola a crescut gradul de conștientizare și a luat măsuri pentru angajamentul său continuu față de proiectul de revitalizare a limbilor indigene, introdus pentru prima dată la începutul anului 2021.

În cadrul UNESCO High-level Celebration of the International Decade of Indigenous Languages, Motorola a anunțat următorul stadiu al proiectului axat pe limbile native din India, care va avea loc în lunile următoare. Motorola colaborează cu Fundația Lenovo și UNESCO pentru a efectua cercetări suplimentare asupra impactului și potențialului digitalizării limbilor indigene pe cale de dispariție.

Președintele Motorola și vicepreședintele Lenovo, Sergio Buniac, împreună cu reprezentanții Fundației Lenovo și Motorola Globalization – au luat parte la evenimentul de la Paris, care a reunit reprezentanți la nivel înalt ai statelor membre UNESCO, lideri indigeni, sistemul ONU, organizațiile naționale de cercetare ale societății civile și reprezentanți din sectorul public și privat. Aceste părți s-au reunit pentru a discuta despre cum să integreze și să păstreze limbile indigene din întreaga lume și cum ar putea coopera pentru un viitor mai incluziv.

Pe măsură ce noile generații de indigeni își dezvoltă procesul de alfabetizare și utilizare a tehnologiei, este esențial ca aceștia să poată folosi limba lor maternă în formate digitale noi, pentru a evita pierderea limbii. UNESCO estimează că o limbă indigenă se pierde la fiecare două săptămâni, ceea ce duce la pierderea a aproximativ 3.000 de limbi unice până la sfârșitul secolului.

Pentru a ajuta la păstrarea istoriilor unice ale culturilor indigene, Motorola a lucrat în parteneriat cu Lenovo Foundation pentru a integra limbile în smartphone-urile sale. Kaingang (vorbită în sudul Braziliei), Nheengatu (vorbită în Amazon) și Cherokee (vorbită în Statele Unite) fac deja parte din cele peste 80 de limbi pe care Motorola le oferă în interfața sa mobilă.

Prin această inițiativă, Motorola a devenit primul producător de telefoane mobile care a oferit cetățenilor Cherokee acces la o interfață de utilizator complet tradusă pentru telefonul mobil și a sprijinit o limbă indigenă vorbită în Amazon.

Motorola a făcut publice caracterele, 360.000 de cuvinte traduse și personalizări lingvistice pe platforma Android, astfel încât alți producători de echipamente (OEM) să poată adăuga aceste limbi la interfețele lor, deschizând calea pentru o utilizare mai largă. Pentru început Lenovo, compania-mamă a brandului Motorola, explorează integrarea limbilor pe computerele sale.