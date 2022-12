Motorola lansează ediția specială Motorola Edge 30 Fusion în Pantone Colour of the year 2023

Motorola anunță o ediție specială a Motorola Edge 30 Fusion în Pantone Colour of the Year 2023, PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

Motorola Edge 30 Fusion oferă un afișaj pOLED 144Hz de 6,55" fără margini, procesor Snapdragon 888+ 5G și un sistem de camere de 50 MP cu OIS și de acum va fi disponibil și în PANTONE 18-1750 Viva Magenta.

Pe lângă colaborarea existentă în categoria smartphone-urilor Motorola, compania Lenovo anunță un parteneriat global mai extins cu Pantone pentru culoarea anului 2023 la categoria de tehnologie, exclusiv pentru computere și tablete. Participanții la dezvăluirea Pantone Color of the Year au trăit experiența „Magentaverse” prin intermediul ochelarilor inteligenți cu realitate augmentată ThinkReality A3 de la Lenovo.

Pantone Colour of the Year 2023, Viva Magenta, reprezintă îmbinarea dintre virtual și fizic. Cu note puternice de roșu și nuanțe reci de albastru, Viva Magenta este inspirată din natură și tehnologie, dezvăluind dimensiuni multiple. Viva Magenta evidențiază modul în care consumatorii folosesc electronicele pentru a-și pune în valoare personalitatea și pentru a se exprima mai bine- un sentiment care este perfect aliniat cu etosul brandurilor Lenovo și Motorola.

Motorola a asociat ediția specială Motorola Edge 30 Fusion cu noile MOTO BUDS 600 ANC. Acestea dispun de tehnologia Snapdragon Sound, oferind un sunet superior și în același timp, anularea activă a zgomotului hibrid. Deci, fie că trageți un pui de somn în avion, răspundeți la un apel pe o stradă aglomerată sau ascultați muzică într-o cafenea zgomotoasă, vă puteți aștepta la un sunet clar, indiferent unde vă aflați.

Capacitățile suplimentare includ Bluetooth multipoint, care permite conectarea la două dispozitive în același timp și Google Fast Pairing, prin care căștile se pot conecta la telefon cu o singură atingere. Când nu sunt utilizate, o carcasă de încărcare fără fir oferă până la 28 de ore de baterie fără ca reîncărcarea să fie necesară.

În plus, MOTO BUDS 600 ANC vin în PANTONE 19-2118 Winetasting, o nuanță concepută pentru a completa Pantone Colour of the Year 2023 și ediția specială Motorola Edge 30 Fusion.

Ediția specială Motorola Edge 30 Fusion în Pantone Colour of the Year 2023, Viva Magenta, va fi disponibilă în România la eMAG la prețul de 2499 lei.