HONOR Magic5 Pro a fost lansat oficial în România. DXOMARK aruncă în aer mitul rezoluției senzorului

HONOR a lansat oficial în România smartphone-ul HONOR Magic5 Pro și cu această ocazie am discutat cu Stanislas Brochard-Garnier, expert științific în imagine la DXOMARK, despre vedeta lansării, industrie și opțiunile la care ar trebui să fie atenți utilizatorii, interesați de calitatea camerelor, la achiziția unui smartphone.

Spune-ne ceva despre tine, cu ce te ocupi la DXOMARK și ce pregătire ai?

Sunt inginer și la DXOMARK mă ocup de calitatea imaginii, dar acesta nu este singurul meu rol. Partcipip la toate analizele care apar pe site-ul DXOMARK și la dezvoltarea protocoalelor noastre, care evoluează permanent. În septembrie 2022 am lansat o nouă direcție de testare a smartphone-urilor, opțiunea de Macro, care nu era disponibilă înainte. Ne schimbăm permanent protocoalele de testare, pentru a se potrivi cu mai multe moduri de utilizare și pentru a scoate în evidență calitatea smartphone-urilor.

Îmbunătățiți testele pentru că smartphone-urile sunt și ele îmbunătățite...

Da, tehnologia evoluează permanent și trebuie să fim gata să adăugăm noi teste care evaluează caracteristici particulare, care sunt importante pentru unii utizatori.

Care au fost caracteristicile cale mai importante ale camerelor lui Honor Magic5 Pro, care au contribuit la scorul său ridicat?

Cred că cea mai importantă este capacitatea sa de ”a îngheța” mișcarea, momentul.

În urmă cu 2-3 ani smartphone-urile eșuau de fiecare dată când încercau să surprindă clar mișcarea, mereu apărea ”motion blur”. Avem teste care măsoară asta și chiar în lumină slabă se descurcă destul de bine. Această caracteristică a plasat Honor Magic5 Pro deasupra concurenței.

Multe companii de pe piață produc în acest moment smartphone-uri flagship și calitatea în acest segment este foarte bună. Diferențele dintre ele sunt destul de mici, dar Honor Magic5 Pro este remarcabil prin comparație cu ceilalți.

Cum funcționează camera Honor Magic5 Pro în condiții de lumină scăzută?

În lumină slabă este foarte specială pentru că nu are aproape nici un zgomot, nici un zgomot vizibil de imagine. Asta se întâmplă datorită senzorului de calitate dar bănuiesc că folosesc și o soluție software de postprocesare care elimină zgomotul. Honor Magic5 Pro este impresionant și la capitolul expunere. Expunerea în general e foarte bună și focusul precis și are o gamă dinamică largă, probabil datorită tehnologiilor de distribuire foarte bune.

Au existat provocări sau dificultăți speciale pe care le-a întâmpinat echipa DXOMARK la testarea camerei acestui smartphone?

Nu, pentru că avem același protocol pentru toate dispozitivele, toate dispozitivele pe care le vedeți pe site-ul DXOMARK sunt testate la fel. De fapt, de obicei nu avem multe probleme cu dispozitivele din categoria flagship. Ne luptăm mai mult cu dispozitive entry (de buget), deoarece au o mulțime de bug-uri și este mult mai dificil să facem fotografii cu ele. Dar, în categoria dispozitivelor flagship, în general, nu există nicio problemă. Deci, nimic de remarcat la acest capitol.

În opinia DXOMARK, cât de mare este importanța calității camerei unui smartphone pentru consumatori, la achiziționarea unui dispozitiv nou?



Ei bine, camera este foarte importantă pentru unii utilizatori, dar nu pentru toți. Adică, există unii utilizatori cărora nu prea le place să facă poze sau care, de exemplu, ar prefera să facă fotografii cu camere foto profesionale. Deci, camera pentru unii utilizatori poate fi foarte importantă. Are o importanță majoră pentru rețelele sociale și chestii de genul acesta, dar nu toată lumea o folosește.

Și, de fapt, de aceea la DXOMARK am creat și alte protocoale pentru a testa calitatea bateriei, audio, a ecranului pentru că unora dintre utilizatori nu le pasă de sunet sau cameră, vor doar un smartphone care are o autonomie de trei zile sau chestii de genul acesta. Depinde cu adevărat de alegerile fiecărui consumator. Dar, la nivel global, camera foto este cea mai importantă.

Care sunt tendințele sau progresele tehnologiei camerelor de smartphone pe care le așteptați cu nerăbdare să le vedeți în viitor?



Da, spre exemplu filmarea HDR nu este un format nou, dar este destul de nouă în sensul în care are încă destul erori. Înainte, aveam videoclipuri în format video clasic de opt biți. Acum, filmarea HDR este inclusă pe majoritatea flagship-urilor, dar de fapt calitatea nu este încă perfectă și mai e nevoie de îmbunătățiri. Cu siguranță, în acest domeniu, ar putea exista unele îmbunătățiri majore în viitor.

După părerea ta ce rol joacă DXOMARK în industria smartphone-urilor?

Cred că opinia noastră este luată în considerare destul de mult de către industrie, deoarece cred că producătorii cunosc valorile noastre, știu cum testăm, că suntem foarte profesioniști, consecvenți, că protocolul nostru este foarte bine definit și acoperă multe cazuri de utilizare. Deci, cred că valorifică scorul nostru și cred că scorul nostru poate avea un impact și asupra pieței. De exemplu, dacă DXOMARK spune despre un smartphone că nu are o cameră bună, poate avea un impact semnificativ asupra brandului.

Aveți vreun sfat pentru consumatorii care caută un smartphone cu o cameră de foarte bună?

Aș sugera să accesați site-ul DXOMARK pentru a face alegerea. Consider că este un indicator bun. De asemenea, aș recomanda să nu vă ghidați după mesajele de alertă ale companiilor. De exemplu, unele mărci vor spune că au 100-200 de megapixeli, dar acest lucru este foarte înșelător. Această indicație a rezoluției senzorului nu indică neapărat calitatea pe care o veți obține. Noi vedem asta. Nu are niciun impact dacă senzorul are 50 de megapixeli sau 200 de megapixeli. Nu înseamnă că veți obține o calitate mai bună cu 200 de megapixeli.

Dacă doriți un criteriu de diferențiere mai bun, ar trebui să comparați dimensiunea senzorului. Dacă dimensiunea fizică a senzorului este egală, diafragma este mai importantă decât rezoluția. De asemenea, hardware-ul nu face totul, mai ales pentru smartphone-uri, software-ul este foarte important. De aceea, există dispozitive care au hardware mai slab, dar pot obține o calitate foarte bună a imaginii. Prin urmare, este important să examinați ambele aspecte, să vă formați propria opinie, să verificați imaginile de pe web, să vedeți ce caracteristici ale unei camere vă plac.

Care este smartphone-ul de pe primul loc, în acest moment, în topul DXOMARK?

În acest moment pe primul loc se află Oppo Find X6 Pro, care este un smartphone foarte bun.