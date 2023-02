MWC 2023: Hands-on video cu seria HONOR Magic5 și HONOR Magic Vs

HONOR a anunțat pe 27 februarie, la Mobile World Congress 2023, lansarea globală a seriei HONOR Magic5 și HONOR Magic Vs și noua abordare a tehnologiei centrată pe utilizator, "Tech to Inspire".

În timpul sesiunii de prezentare din cadrul evenimentului dedicat lansării globale, HONOR a dezvăluit cea mai recentă apariție în familia HONOR Magic Series, HONOR Magic5 Lite. Dispozitivul și-a asigurat recent titlul de Smartphone-ul Nr. 1 în lume în ceea ce privește performanța bateriei, titlu acordat de DXOMARK.

HONOR Magic5 Pro

Aderând la designul "Eye of Muse", HONOR Magic5 Pro evoluează conceptul, reproiectând și introducând sistemul de cameră triplă Star Wheel. Omagiindu-l pe Antoni Gaudi, HONOR Magic5 Pro prezintă rame simetrice ce au curbură dublă ultra îngustă pe ambele părți și un design Star Wheel Triple Camera ca piesă centrală pe spate, îmbinând astfel curbele întâlnite în peisajele naturale și în arhitectura modernă în designul dispozitivului.

Cu ecranul LTPO de 6,81 inci și cu un ecran Quad-Curved Floating Screen, HONOR Magic5 Pro asigură o experiență deosibită, indiferent dacă utilizatorii navighează, se joacă sau citesc. Seria HONOR Magic5 oferă o luminozitate HDR de 1800 de niți, asigurând imagini clare chiar și în lumina puternică a soarelui. Cu calibrarea Dual-Luminance Calibration pentru o luminozitate standard de 120 de niți la interior și de 800 de niți la exterior, HONOR Magic5 Pro oferă o acuratețe ridicată a culorilor afișate.

HONOR Magic5 Pro dispune, de asemenea, de un Discrete Display Chipset pentru a îmbunătăți calitatea vizuală a imaginilor în mișcare. Oferind, în același timp, un efect HDR (High Dynamic Range) permanent activat pentru a îmbunătăți claritatea video, chipset-ul oferă o rată de cadre mai mare cu un consum de energie mai mic. Certificat cu HDR10+ și IMAX Enhanced, HONOR Magic5 Pro le oferă utilizatorilor videoclipuri și filme cu o calitate optimizată.

Reducând oboseala ochilor pentru utilizatori, HONOR Magic5 Pro are o emisie redusă de lumină albastră, certificată de TÜV Rheinland, și cu funcția Dynamic Dimming care simulează lumina naturală pentru a atenua oboseala ochilor. Include și alte caracteristici pentru confortul ochilor precum Circadian Night Display pentru îmbunătățirea calității somnului și un afișaj LTPO în premieră în industrie, cu tehnologie de atenuare 2160Hz Pulse Width Modulation (PWM) pentru a minimiza pâlpâirea ecranului, pentru cei care petrec ore îndelungate în fața smartphone-ului.

HONOR Magic5 Pro a prezentat o performanță generală excelentă a ecranului, ajungând pe locul 1 în clasamentul DXOMARK privind afișajul smartphone-urilor, cu un scor maxim de 151.

HONOR Magic5 Pro a ocupat, de asemenea, primul loc în clasamentul global DXOMARK al camerelor foto, cu un scor de 152, ceea ce îl face să fie smartphone-ul cu cel mai mare punctaj al camerei foto testat până în prezent. HONOR Magic5 Pro dispune de o combinație de cameră principală triplă care cuprinde o cameră wide de 50MP, o cameră ultra wide de 50MP și o cameră Telephoto de 50MP. Cu o dimensiune crescută a senzorului, sistemul de cameră foto produce fotografii cu detalii, indiferent de condițiile de iluminare. Optica computațională Ultra Fusion, un algoritm optic computațional care completează sistemul de cameră, îmbunătățește claritatea imaginii la zoom 3,5x-100x.

Echipat cu noul HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro debutează cu un nou algoritm de captură Millisecond Falcon Capture. Utilizatorii pot, de asemenea, să fotografieze clar scenele în condiții de iluminare slabă cu o viteză mare, datorită capacităților Super Night Capture. În plus, HONOR Magic5 Pro are AI Motion Sensing Capture care este capabil să detecteze automat punctul cel mai înalt al unei sărituri și să captureze cadrul cu claritate.

HONOR Magic5 Pro dispune de IMAX Enhanced Movie Master care le permite utilizatorilor să filmeze și să editeze videoclipuri de pe smartphone-ul lor.

Alimentat de cea mai recentă Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform de la Qualcomm, HONOR Magic5 Pro oferă o performanță, permițând o productivitate și un divertisment sporit în orice moment. HONOR Magic5 Pro îmbunătățește performanța Wi-Fi cu 200% și reduce latența Wi-Fi cu 30% în comparație cu designul tradițional al antenelor din industrie.

Suportând 66W Wired și 50W Wireless HONOR SuperCharge, HONOR Magic5 Pro este dotat cu o baterie foarte mare de 5100mAh pentru a oferi o zi întreagă de utilizare neîntreruptă.

Rulând cel mai recent MagicOS 7.1 bazat pe Android 13, HONOR Magic5 Pro oferă o serie de caracteristici inteligente, precum MagicRing pentru conectivitate între mai multe dispozitive și Magic Text pentru recunoașterea inteligentă a textului.

HONOR Magic5 Lite

HONOR Magic5 Lite vine cu o serie de îmbunătățiri, inclusiv un ecran OLED curbat de 6,67 inci cu un raport ecran/corp de 93% și o rezoluție de 2400x1080 pixeli, tehnologie hardware de reducere a luminii albastre și o baterie mare de 5100mAh care suportă până la 3 zile de utilizare zilnică moderată și până la 2 zile de utilizare intensă (testată de DXOMARK).

Acesta este alimentat de Qualcomm Snapdragon 695 5G Mobile Platform și rulează pe cea mai recentă interfață Magic UI 6.1 bazată pe Android12.

Telefonul pliabil HONOR Magic Vs

HONOR Magic Vs este subțire și ușor, având o grosime de doar 12,9 mm atunci când este pliat și o greutate de 267 g. În ciuda formei sale compacte, HONOR Magic Vs dispune de o baterie de 5000mAh, cea mai mare capacitate a bateriei dintre smartphone-urile pliabile sub 270g care sunt disponibile în prezent.

La greutatea redusă a HONOR Magic Vs contribuie și o balama revoluționară Super-light Gearless Hinge, care a fost realizată folosind tehnologia de turnare dintr-o singură bucată, reducând numărul de componente structurale de la 92 în generația anterioară la doar 4. Balamaua poate rezista până la 400.000 de plieri, așa cum a fost testată de TÜV Rheinland, ceea ce echivalează cu mai mult de zece ani de utilizare pe baza a 100 de plieri pe zi.

HONOR Magic Vs se pliază strâns, fără goluri, și are un ecran aproape complet plat atunci când este deschis.

Pentru a ajuta la creșterea productivității la maximum, HONOR Magic Vs dispune de un ecran extern user-friendly de 6,45 inci, cu un raport de aspect de 21:9 și un raport ecran-corp de 90%. Atunci când este deschis, HONOR Magic Vs oferă o experiență asemănătoare cu cea a unei tablete, cu un ecran intern foarte lat de 7,9 inci.

HONOR Magic Vs dispune de Dynamic Dimming, Circadian Night Display și 1920Hz Pulse Width Modulation (PWM) Dimming, pentru a reduce în mod eficient efectele oboselii ochilor.

HONOR Magic Vs este echipat cu un sistem de camere foto triple pe spate, care cuprinde o cameră principală IMX800 de 54MP, o cameră principală Ultra-Wide & Macro de 50MP și o cameră cu zoom optic 3X de 8MP, oferind o experiență fotografică ridicată, indiferent de scenariul de fotografiere.

Echipat cu Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform de la Qualcomm, HONOR Magic Vs oferă performanțe îmbunătățite cu o eficiență energetică mai mare. De asemenea, motoarele Turbo X de la HONOR oferă o durată de viață mai lungă a bateriei și o experiență mai fluidă.

HONOR Magic Vs rulează cea mai recentă versiune HONOR MagicOS 7.1 bazată pe Android 13. În plus față de MagicRing și Magic Text, flagship-ul pliabil dispune și de Smart Multi-window și APP Extender pentru a sprijini multi-tasking-ul între aplicații și, respectiv, în cadrul aceleiași aplicații.

Culoare, preț și disponibilitate

HONOR Magic5 Lite este disponibil în trei culori: Titanium Silver, Emerald Green și Midnight Black. Din data de 15 februarie 2023, HONOR Magic5 Lite poate fi achiziționat de la operatorii și retailerii din România la un preț accesibil, începând cu 1,799 lei.

Conceput pentru spiritele aventuroase, HONOR Magic5 Pro este disponibil în culorile Black și Meadow Green, inspirate de minunăția naturii, și va putea fi achiziționat începând cu Q2 2023 la un preț de 1199 Euro (12G+512GB).

Oferind două variante de culori uimitoare, Cyan și Black, HONOR Magic Vs va avea un preț de 1599 Euro (12GB+512GB). Disponibilitatea va fi anunțată în timp util.