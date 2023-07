Honor a anunță seria Honor 90. Hands on, specificații și prețuri

Honor a anunțat pe 6 iulie lansarea pe piața europeană a seriei Honor 90. Având o cameră principală de 200MP și un display Quad-Curved Floating cu tehnologie pentru confortul ochilor, HONOR 90 îmbină hardware și software de ultimă generație.

Honor 90 este un dispozitiv subțire, de doar 7,8 mm, cu o greutatea de 183g. Marginile netede și rotunjite care înconjoară smartphone-ul îl fac plăcut de ținut în mână. Pe partea din spate, HONOR 90 prezintă clasicul design Dual Ring al seriei N, cu elemente rotunjite realizate cu tehnici precise de tăiere.

Vezi un clip cu unboxing-ul lui Honor 90, lipsește încărcătorul din cutie și lipsesc ”hârtiile”.

Specificații

Honor 90 este echipat cu Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, care are un GPU cu 20% mai bun și o performanță AI cu 30% mai bună comparativ cu predecesorul său. Temperatura internă este controlată de o cameră cu vapori. Procesorul e însoțit de un GPU Adreno 644, 12GB RAM și 512GB de stocare. Interfață HONOR MagicOS 7.1 bazată pe Android 13.

Camere

În spate Honor 90 are o cameră triplă format dintr-o

- principală de 200MP cu un senzor de 1/1,4 inch;

- ultrawide și macro de 12MP cu un câmp vizual de 112°;

- senzor de adâncime de 2MP.

Cu ajutorul tehnologiei multi-frame fusion, a algoritmului de reducere a zgomotului și tehnicii de pixel binning, camera principală de 200MP permite astfel realizarea de fotografii cu gamă dinamică ridicată (HDR) și imagini detaliate și luminoase în situații de iluminare scăzută.

HONOR 90 introduce, de asemenea, noul mod Portret, care îi ajută pe utilizatori să creeze fără efort portrete cu trăsături faciale bine definite, tonuri precise ale pielii și un efect bokeh autentic. Modul Portret are și zoom 2X pentru a scoate în evidență subiectul din cadru.

Camera frontală de 50MP surprinde selfie-uri detaliate.

Honor 90 utilizează și inteligența artificială (AI) pentru reducerea zgomotului în videoclipuri și recomandări pentru modul video, precum și pentru AI Vlog Assistant, care permite utilizatorilor să creeze cu ușurință un videoclip de 15 secunde, pregătit pentru rețelele sociale, cu doar câteva atingeri. HONOR 90 obține o reducere omnidirecțională a zgomotului, cu un raport semnal-zgomot de 20dB.

Imagini cu camerele lui Honor 90.

Ultrawide.

Principală wide.

Zoom 2X.

Și un clip video 4k/30 fps cu zoom 2X.

Ecran

Honor 90 este echipat cu un display Quad-Curved Floating de 6,7 inchi, cu rezoluție de 2664x1200, o gamă de culori DCI-P3 de 100% și până la 1,07 miliarde de culori, luminozitate maximă de 1600 niți.

Afișajul are un refresh rate de până la 120Hz , care este ajustat în mod dinamic în funcție de conținutul afișat. În plus are HDR10+ și certificări HDR de la Netflix și Amazon Prime Video.

Primind certificarea TÜV Rheinland Flicker Free, ecranul lui Honor 90 are cea mai mare frecvență de atenuare PWM (Pulse Width Modulation) din industrie, de 3840Hz, reducând oboseala ochilor utilizatorilor atunci când este setat la o luminozitate redusă.

Afișajul dispune, de asemenea, de tehnologia Dynamic Dimming, care simulează lumina naturală pentru a reduce oboseala ochilor, precum și de tehnologia Circadian Night Display a HONOR, care filtrează lumina albastră și stimulează secreția naturală de melatonină pentru a îmbunătăți calitatea somnului utilizatorilor pe timp de noapte.

HONOR 90 este dotat cu o baterie de 5000Ah și încărcător 66W HONOR SuperCharge.

Funcții ale sistemului de operare MagicOS 7.1

Folosind cel mai recent sistem de operare HONOR MagicOS 7.1 bazat pe Android 13, HONOR 90 și HONOR 90 Lite includ o serie de funcții inteligente îmbunătățite.

Funcția „Magic Text”recunoaște în mod inteligent textul dintr-o imagine și permite utilizatorilor să efectueze direct acțiuni cu informații importante. De exemplu, atunci când Magic Text identifică un număr de telefon, utilizatorii pot apăsa pe el și pot alege o acțiune din meniu, inclusiv apelarea, trimiterea de mesaje text sau salvarea numărului.

Magic Text poate identifica, de asemenea, adrese de e-mail și linkuri către site-uri web pentru un acces mai rapid al serviciilor relevante. Puteți intra direct în modul de recunoaștere a textului și scanare prin intermediul funcției digital viewfinder.

HONOR 90 Lite debutează la nivel mondial

Lansat alături de HONOR 90, HONOR 90 Lite dispune de o cameră principală de 100MP, cu o apertură de f/1.9, o cameră Wide & Depth de 5MP și o cameră macro de 2MP pentru a surprinde peisaje și prim-planuri. Camera frontală de 16MP oferă autoportrete cu trăsături bine definite și culori îmbunătățite.

Ecranul Edgeless de 6,7 inch al HONOR 90 Lite dispune de un refresh rate de până la 90Hz. Acesta beneficiază de certificarea TÜV Rheinland Low Blue Light și, asemenea HONOR 90, integrează o serie de funcții pentru protecția ochilor, inclusiv Dynamic Dimming și Circadian Night Display.

HONOR 90 Lite este echipat cu MediaTek Dimensity 6020 5G, 8GB RAM, 256GB de stocare și o baterie de 4500mAh. Smartphone-ul este, de asemenea, echipat cu Honor RAM Turbo (8GB+5GB), o tehnologie HONOR care mută o parte din memoria flash în memoria RAM, ceea ce înseamnă că cei 8GB RAM pot fi măriți la 13GB RAM.

Prețuri și disponibilitate

HONOR 90 este disponibil în România începând din 6 iulie 2023, în două variante de culori, Midnight Black și Peacock Blue, și poate fi achiziționat de la operatori și retaileri la un preț începând de la 2,899 lei.

HONOR 90 Lite este disponibil în trei variante - Cyan Lake, Titanium Silver și Midnight Black, la un preț începând de la 1,499 lei.