Cum încearcă Mark Zuckerberg să-și apere compania Meta de acuzațiile de monopol în rețelele sociale

Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, a afirmat că a cumpărat Instagram pentru că avea o cameră foto „mai bună” decât cea pe care compania sa încerca să o construiască sub marca Facebook.

Guvernul SUA susține că societatea lui Mark Zuckerberg a construit ilegal un „monopol al rețelelor sociale” prin ani de „comportament anticoncurențial”. Declarația făcută de acesta pare să întărească acuzațiile autorităților antitrust americane, potrivit Reuters.

Zuckerberg a depus mărturie marți, 15 aprilie, în cadrul procesului de la Washington, în care Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA încearcă să anuleze achizițiile de către Meta ale activelor Instagram și WhatsApp. Cazul, intentat în 2020 în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, este considerat un test al promisiunilor noii administrații Trump de a se confrunta cu companiile Big Tech.

Întrebat de un avocat al FTC dacă a crezut că Instagram, care se dezvoltă rapid, ar putea fi distructivă pentru Meta, cunoscută pe atunci sub numele de Facebook, Zuckerberg a spus că a crezut că Instagram avea o cameră mai bună decât cea pe care o construia compania sa, potrivit sursei citate.

„Făceam o analiză construire vs. cumpărare” în timp ce construiam o aplicație pentru camera foto, a spus Zuckerberg. „Am crezut că Instagram era mai bun la asta, așa că am crezut că este mai bine să îl cumpărăm”, a adăugat el.

Meta neagă acuzațiile privind monopolul din sfera rețelelor sociale și argumentează că alte platforme, cum ar fi TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, oferă o concurență adecvată pe piață.

Zuckerberg a recunoscut, de asemenea, că multe dintre încercările companiei de a construi propriile aplicații au eșuat.

„Crearea unei noi aplicații este dificilă și, de multe ori, atunci când am încercat să o creăm, aceasta nu a avut prea mare succes”, a declarat acesta în fața instanței.

„Probabil că am încercat să construim zeci de aplicații de-a lungul istoriei companiei și majoritatea dintre ele nu au dus nicăieri”, a mai spus el.

FTC acuză Meta că deține un monopol asupra platformelor utilizate pentru partajarea de conținut cu prietenii și familia, principalii săi concurenți din Statele Unite fiind Snapchat și MeWe, o mică aplicație de social media axată pe confidențialitate lansată în 2016.

Zuckerberg a contestat, de asemenea, afirmația FTC conform căreia Meta poate să le arate utilizatorilor mai multe reclame deoarece nu are concurenți.