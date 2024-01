CES 2024: ASUS ROG a prezentat cele mai recente laptopuri și echipamente de gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat o gamă extinsă de produse noi axate pe performanță în cadrul evenimentului virtual "For Those Who Dare: Transcendence" din cadrul CES 2024.

Noua generație de soluții pentru gaming acasă și în deplasare include monitoare, laptopuri, precum și cel mai puternic telefon de gaming de pe piață, ROG Phone 8.

Noutăți:

Putere la interior: Până la AMD Ryzen 9 seria 8000, Intel Core Ultra 9/7, GPU pentru laptopuri NVIDIA GeForce RTX seria 40.

Pentru gaming mobil: ROG Phone 8 și ROG Phone 8 Pro sunt echipate cu AI, au un design subțire, un ecran captivant și o cameră avansată.

Revoluționarea gaming-ului prin sisteme cu format mic: ROG NUC oferă o experiență de gaming puternică într-o carcasă compactă de 2,5 litri.

Construirea de PC-uri DIY: Eco-sistemul ROG BTF introduce un nou standard pentru estetica PC-urilor DIY.

Monitoare OLED : ROG Swift OLED PG39WCDM de 39 de inchi, PG32UCDP de 32 de inchi și PG27AQDP de 27 de inchi.

Accesorii : Gama de periferice ROG de ultimă generație.

Seria ROG Zephyrus

Noile laptopuri de gaming ROG Zephyrus G14 și G16 vin cu o serie de caracteristici interesante. Carcasa reproiectată din aluminiu premium, disponibilă în culorile Eclipse Gray și Platinum White, este atât ușoară, cât și durabilă - G14 măsoară doar 1,59 cm și cântărește 1,5 kg, în timp ce G16, cu o grosime de 1,49 cm, cântărește doar 1,85 kg. Pe carcasă există o bară LED Slash Lighting, care îmbunătățește opțiunile de personalizare populare ale generației anterioare.

Acestea sunt primele laptopuri care dispun de panouri OLED ROG Nebula Display. Zephyrus G14 are un panou 3K la 120 Hz, iar Zephyrus G16 cu un ecran 2,5K la 240 Hz. Ambele dispun de un raport de aspect 16:10, certificare VESA DisplayHDR True Black 500 și un raport de contrast de 1.000.000:1. Tehnologiile Hi-Res Audio și Dolby Atmos sporesc calitatea audio, fiind completate de camerele HD încorporate pentru o comunicare clară.

Concepută pentru gameri, creatori și designeri, seria Zephyrus include modelul G14 cu procesor AMD Ryzen 9 8940H și modelul G16 cu procesor Intel Core Ultra 9 de până la 185H. Ambele laptopuri sunt echipate cu GPU NVIDIA GeForce RTX și dispun de o varietate de soluții puternice de răcire inteligentă, ROG Intelligent Cooling.

ROG Strix SCAR 16 și SCAR 18

Laptopurile ROG Strix SCAR 16 și SCAR 18 sunt dotate cu procesorul Intel Core i9 14900HX și un GPU până la NVIDIA GeForce RTX 4090. Designul termic, inclusiv metalul lichid Conductonaut Extreme de pe CPU și GPU, cu tehnologie Tri-Fan și orificii de ventilație full-surround, asigură o răcire optimă. Ecranele ROG Nebula HDR Mini LED 2.5K (2560x1600) la 240Hz - inclusiv primul panou ROG Mini LED de 18 inchi - au un raport ecran/corp de până la 90% și sistem audio Dolby Atmos cu patru difuzoare.

Acestea au o tastatură adecvată gamerilor, Thunderbolt 4, LAN de 2,5 Gbps, WiFi 6E și o baterie de 90 Wh cu încărcare USB-C de 100 W. Realizată cu atenție la detalii, carcasa metalică prezintă logo-ul RGB ROG și un nou design ROG slash.

ROG Strix G16 și G18

ROG Strix G16 și G18 oferă o experiență de gaming puternică cu procesorul Intel Core i9 14900HX și un GPU până la NVIDIA GeForce RTX 4080 pentru laptop. Designul termic, ce include metalul lichid Conductonaut Extreme, tehnologia Tri-Fan și orificiile de ventilație full-surround, asigură o răcire optimă. Cu două finisaje și un raport ecran/corp de până la 90%, seria Strix G oferă panourile ROG Nebula de 16 și 18 inchi 2.5K (2560x1600) la 240Hz, cu Dolby Vision HDR, plus tehnologia audio Dolby Atmos.

Caracteristicile dedicate gamerilor includ un touchpad larg, taste direcționale mari, suport Thunderbolt 4, tastatură cu iluminare RGB per tastă, LAN de 1Gbps, WiFi 6E și o cameră HD 720p. Bateria de 90 Wh și încărcarea USB-C de 100 W permit jocurile în deplasare, fără a compromite performanța. Versiunea Volt Green are o carcasă metalică cu logo-ul RGB ROG și un nou design unic ROG slash, în timp ce versiunea Eclipse Gray vine cu o carcasă metalică cu un model ROG slash cu profil redus.

ROG Phone 8 și ROG Phone 8 Pro

ROG Phone 8 și ROG Phone 8 Pro înglobează platformă mobilă Snapdragon 8 Gen 3, capabilități avansate de inteligență artificială, inclusiv X-Sense 2.0, AI Grabber, căutare semantică, anularea zgomotului prin AI și multe altele.

Telefoanele integrează mecanisme avansate de răcire internă - inclusiv Rapid-Cooling Conductor, care conduce căldura direct de la SoC la capacul din spate - împreună cu funcții AI pentru gaming, cum ar fi modul Background și X Capture. Fiind mai subțiri decât modelele predecesoare, telefoanele au o baterie robustă de 5500 mAh cu încărcare wireless și ecran AMOLED Samsung E6 de 6,78 de inchi, cu o rată de reîmprospătare de 165 de Hz. Logo-ul Aura RGB Lighting și mini-LED-urile Anime Vision pot fi personalizate.

Sistemul triplu de camere foto din spate are o cameră principală Sony IMX890 de 50 MP cu stabilizator hibrid pe 6 axe Gimbal Stabilizer 3.0; o cameră ultrawide de 13 MP cu obiectiv free-form și o cameră teleobiectiv de 32 MP cu zoom optic 3X și OIS. Tehnologia Dirac Virtuo pentru căști oferă sunet surround virtual. Seria ROG Phone 8 aduce rezistență la apă și praf IP68 și un design subțire, care îmbină estetica cu funcționalitatea.

ROG NUC

PC-ul - cu numele de cod Scorpion Canyon - exploatează puterea procesoarelor Intel Core Ultra 7 sau Core Ultra 9. Performance Hybrid Architecture oferă multitasking facil cu e-core-uri suplimentare, în timp ce Intel Thread Director și Intel Smart Cache optimizează sarcinile de lucru. Împreună cu plăcile grafice NVIDIA RTX 4060 sau RTX 4070, ROG NUC redă imagini pe până la patru afișaje 4K. Designul carcasei - ce nu necesită unelte pentru deschidere - permite integrarea de componente în mai puțin de 10 minute. Formatul minimalist - dimensiuni 270 x 180 x 50 mm - facilitează gamingul fără compromisuri.

Totodată, ROG NUC se asociază cu controlerul ROG Raikiri PRO. Iluminarea ARGB și aplicația ROG Armoury Crate permit utilizatorilor să obțină efecte luminoase. Conectivitatea include HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 și Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Compatibil atât cu Microsoft Windows 11, cât și cu distribuții Linux, ROG NUC oferă flexibilitate în ceea ce privește sistemul de operare.

ROG Swift OLED PG39WCDM, ROG Swift OLED PG32UCDP și ROG Swift OLED PG27AQDP

ROG Swift OLED PG39WCDM este un monitor de gaming OLED curbat ultra-wide (3440 x 1440) de 39 de inchi, la 240 Hz și cu o curbură 800R. În plus, ROG Swift OLED PG32UCDP este primul monitor de gaming dual-mode din lume, cu o funcție Frame Rate Boost care le permite utilizatorilor să treacă de la 4K la 240 Hz până la FHD la 480 Hz.

Noua gamă e completată de ROG Swift OLED PG27AQDP, cel mai rapid monitor de gaming OLED de 480 Hz. Echipate cu tehnologia ROG OLED de generația a treia, cu cea mai recentă tehnologie META și cu tehnologia ELMB, noile ecrane Swift aduc o îmbunătățire de 30% a vârfului de luminozitate și o îmbunătățire de 20% a unghiului de vizualizare, depășindu-și predecesorii. Radiatorul personalizat nu numai că reduce temperaturile de funcționare, dar protejează și împotriva burn-in-ului, asigurând longevitatea ecranului OLED. Cu un vârf de luminozitate de 1300 de niți și compatibilitate DisplayHDR True Black 400, ROG Swift OLED oferă imagini pentru o experiență de joc captivantă.

Un timp de răspuns de 0,03 ms, cu o compatibilitate AMD FreeSync Premium Pro, facilitează imagini fluide, fără rupturi, cu latență redusă. Tehnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) permite mișcări și mai clare în jocurile cu ritm alert.

ROG Swift OLED PG39WCDM cu Smart KVM încorporat permite utilizatorilor să controleze două dispozitive cu o singură tastatură și un singur mouse, iar conectivitatea USB 3.2 permite transferurile rapide de fișiere. Opțiunile de conectivitate extinse includ DisplayPort, HDMI (v2.1) și USB-C cu Power Delivery de 90 W, făcând din ROG Swift OLED un hub pentru configurațiile de jocuri. Alături de aceste caracteristici, monitorul include kitul ROG VESA pentru o montare ușoară pe perete sau separatoare de birou. Cu o curbură a panoului de 800R, ROG Swift OLED se impune ca fiind cel mai curbat monitor disponibil.Toate cele trei modele noi sunt dotate cu tehnologia ROG Gaming Artificial Intelligence cu Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, Variable Overdrive 2.0, Dynamic GameVisual (în anumite modele) îmbunătățesc experiența utilizatorilor în jocuri.

ROG Aura Monitor Light Bar ALB01 de la ROG Aura și ROG Ergo Monitor Arm AAS01 de la ROG

ROG a prezentat, de asemenea, două accesorii pentru monitoare, ROG Aura Monitor Light Bar ALB01, care a câștigat premiul CES 2024 Innovation Award, și ROG Ergo Monitor Arm AAS01, care revoluționează configurațiile de gaming.

ROG Aura Light Bar oferă trei moduri - lumină frontală pentru protejarea ochilor, lumină de fundal pentru configurația Aura Sync și o combinație pentru vizionare imersivă. Dispozitivul se potrivește atât monitoarelor curbate, cât și celor plate, suportând ajustări personalizate ale temperaturii de culoare și luminozității și integrându-se în configurațiile de gaming cu ajutorul software-ului AURA Sync și ASUS DisplayWidget Center, care permite funcții precum App Sync, programe de iluminare prestabilite și System Sync.

ROG Ergo Monitor Arm poate suporta monitoare de 39 de inchi sau chiar mai mult până la o greutate maximă recomandată de 11,5 kg. Având un sistem de gestionare a cablurilor pe ambele fețe și un design inspirat de cyberpunk, cu suport VESA, brațul pentru monitor Ergo facilitează setup-ul personalizat și ordonat. Mecanismul mecanic al brațului cu arc permite ajustări fine, fără probleme, printr-o gamă largă de mișcări: 75° în sus și 15° în jos și pivotează la 360°. Testele de durabilitate includ 10.000 de cicluri de mișcare.

ECOSISTEMUL BTF

La Computex 2023, ASUS a dezvăluit o soluție revoluționară de conectori ascunși, denumită BTF, semnificând o nouă eră în construcția de PC-uri DIY, care acordă prioritate esteticii și curățeniei. Această inovație își propune să dezvolte metodele tradiționale de asamblare a PC-urilor prin reducerea numărului și vizibilității cablurilor interne din față, oferind o experiență DIY curată. Succesul BTF a dus la crearea eco-sistemului ROG Advanced BTF, care include placa de bază ROG Maximus Z790 Hero BTF, placa grafică ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition și carcasa ROG Hyperion GR701 BTF Edition.

Placa de bază ROG Maximus Z790 Hero BTF

Vedeta eco-sistemului Advanced BTF este placa de bază ROG Maximus Z790 Hero BTF, cu un layout ascuns pentru conectori. Aceștia sunt ascunși pe partea inferioară, oferindu-le pasionaților de PC DIY un management de cabluri fără egal. Placa de bază introduce și alte caracteristici, inclusiv afișajul de diagnosticare Q-LED din colțul din dreapta sus, care oferă feedback în timp real cu privire la problemele de alimentare și instalarea modulelor de memorie înainte de pornire.

De remarcat în designul plăcii de bază este slotul PCIe Slot Q-Release Slim, o soluție mai simplă pentru deblocarea plăcilor grafice din sloturi. Utilizatorii pot înclina și trage fără efort placa pentru a o scoate automat din slot, simplificând actualizările și întreținerea fără a fi nevoie de apăsarea unor butoane. Placa de bază găzduiește, de asemenea, un slot pentru plăci grafice de mare putere, special conceput pentru compatibilitatea cu plăcile grafice care utilizează conectorul PCIe de mare putere, cum ar fi ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition.

Placa ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition

Placa grafică ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF Edition păstrează toate caracteristicile puternice ale modelului ROG Strix RTX 4090 standard, introducând, în același timp, un conector PCIe de mare putere compatibil cu noul slot de pe placa de bază ROG Maximus Z790 Hero BTF. Acest design elimină necesitatea unor cabluri de alimentare vizibile cu 8 sau 16 pini pe placă, simplificând traseul cablurilor și reducând firele expuse.

Structura BTF adaugă un suport suplimentar pentru a preveni deformarea, asigurând atât aspectul estetic, cât și integritatea structurală. În completarea eco-sistemului Advanced BTF, carcasa ROG Hyperion GR701 BTF Edition oferă o gestionarea cablurilor pentru a completa soluția cu conectori ascunși.

Cele mai recente accesorii ROG

ROG a prezentat o gamă largă de accesorii de gaming de ultimă generație. Microfonul ROG Carnyx a fost creat special pentru înregistrări la calitate de studio, dispunând de o capsulă condensatoare mare de 25 mm, rată de eșantionare de 192 kHz / 24 biți și un model de captare polar cardioid pentru înregistrări solo. Filtrul său de trecere înaltă, filtrul pop încorporat și suportul metalic anti-șoc garantează un sunet clar și fluid - chiar și în sesiunile intense de jocuri cu zgomote de fundal enervante, cum ar fi tastarea, clicurile sau strigătele. Cu ajutorul butonului de control multifuncțional, al butonului de mute cu o singură atingere și cu iluminarea Aura Sync RGB, Carnyx este un partener pentru streaming.

Un alt accesoriu este ROG Keris II Ace, cea mai recentă adiție la gama Ace Esports Lineup. Cântărind doar 54 de grame și cu o formă ergonomică pregătită pentru perioade lungi de priză tensionată, acest mouse este potrivit pentru pasionații de jocuri FPS. Cu tehnologia wireless ROG SpeedNova, este asigurată cea mai mică latență chiar și în mediile wireless aglomerate.

Senzorul optic ROG AimPoint Pro și durabilul ROG Optical Micro Switch ROG de 100M susțin precizia, cât și durabilitatea. ROG Polling Rate Booster este un dispozitiv autonom care suportă rate de interogare wireless de până la 4000 Hz și rate prin cablu de până la 8000 Hz, minimizând întârzierea cursorului.

Tastatura ROG Falchion RX Low Profile, premiată pentru Inovație la CES 2023, este o evoluție a modelului Falchion, introducând comutatoarele ROG RX Low-Profile. Cu un design compact și un aspect minimalist, plus caracteristici precum un panou tactil multifuncțional, tehnologia wireless ROG SpeedNova și receptorul ROG Omni Receiver, această tastatură redefinește jocurile în mișcare atât pentru gameri, cât și pentru utilizatorii obișnuiți. Jucătorii pot experimenta sunetul sincronizat cu căștile ROG Cetra True Wireless SpeedNova, cu conectivitate wireless dual-mode 2,4 GHz și Bluetooth.

Alimentate de tehnologia wireless ROG SpeedNova, acestea oferă o latență ultralentă, o conexiune wireless robustă și o utilizare optimizată a energiei. De asemenea, dispune de un sistem audio de 24 biți și 96 kHz, cu detalii realiste îmbunătățite de Dirac Opteo. Microfoanele AI cu transmiterea sunetului prin oasele craniului asigură o comunicare clară, iar Adaptive ANC cu modul Auto optimizează automat anularea zgomotului pentru o imersiune completă în muzică sau în joc. Căștile oferă până la 46 de ore de autonomie a bateriei, încărcare fără fir, încărcare rapidă în carcasă și dispun de iluminare personalizabilă ASUS Aura RGB.