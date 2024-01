CES 2024: Acer lansează noi monitoare curbate OLED și MiniLED de gaming

Acer și-a extins linia de monitoare de gaming Predator pentru gamerii pasionați cu patru modele premium, cu ecrane curbate largi, calitate ridicată a imaginii și performanță fluidă.

Noutăți pe scurt:

Linia de gaming Predator se extinde cu patru noi monitoare - două cu panouri MiniLED și două cu panouri OLED.

Noile opțiuni MiniLED includ modelul Predator Z57 de 57 de inci cu o rezoluție maximă DUHD (7680x2160) la 120 Hz și modelul Predator X34 V3 de 34 de inci care suportă o rezoluție UWQHD (3440x1440) la o rată de refresh de 180 Hz.

Noile modele OLED de la Acer, Predator X39 de 39 de inci și Predator X34 X de 34 de inci, oferă latență scăzută și performanță cu rezoluție UWQHD (3440x1440) la 240 Hz și timp de răspuns de 0,01 ms.

Noile monitoare includ modele MiniLED cu 2304 zone, modelul Predator Z57, cel mai mare din grup, echipat cu un ecran DUHD (7680x2160) de 57 de inci la 120 Hz, și Predator X34 V3 cu un panou de 34 de inci, o dimensiune extrem de populară pentru jucătorii de PC. În plus, puternicul Predator X39 de 39 de inci și Predator X34 X de 34 de inci cu ecrane OLED, cu o rată de refresh de până la 240 Hz și un timp de răspuns de 0,01 ms, foarte rapid.

Predator Z57

Masivul Predator Z57 de 57 de inci cu o rezoluție DUHD (7680x2160) la 120 Hz este un Goliath al jocurilor, ideal pentru a cuceri cele mai aprige bătălii. Profitând de tehnologia MiniLED cu 2304 zone, acesta oferă o calitate a imaginii și o luminozitate ridicată atunci când prezintă scene întunecate și fundaluri negre. Raportul de aspect larg 32:9 și curbura de 1000R îi apropie pe utilizatori de mediul de joc și le mărește câmpul de vizibilitate atunci când joacă sau lucrează.

În plus, certificarea VESA DisplayHDR 1000 asigură faptul că acesta atinge o luminozitate de până la 1000 niți produce culori precise și maximizează contrastul dintre lumină și întuneric pentru a ilumina detaliile fine. Combinat cu o gamă largă de culori DCI-P3 98%, Predator Z57 creează imagini realiste.

Suprafața de vizualizare foarte largă este ideală pentru multitasking, împreună cu funcțiile de îmbunătățire a productivității, care includ picture-by-picture, care împarte ecranul în două pentru a prezenta simultan rezultate din două surse diferite, și picture-in-picture, care împarte ecranul cu afișaje pe ecranul principal și altul într-o fereastră inserată. Două porturi HDMI 2.1 acceptă cele mai recente console (PlayStation 5 și XBOX seria X), în timp ce un port DisplayPort 1.4 asigură, de asemenea, o conectivitate rapidă și fiabilă.

Predator Z57 este, de asemenea, compatibil VESA pentru a putea fi agățat pe un perete pentru a economisi spațiu pe birou, iar baza sa este elegantă, dar robustă și oferă opțiuni de înălțare, înclinare și pivotare reglabile pentru a se potrivi preferințelor individuale. Acest model dispune, de asemenea, de două difuzoare puternice de 10 W pentru a amplifica efectele sonore.

Predator X34 V3

Predator X34 V3 are un ecran MiniLED curbat de 34 de inci cu o rezoluție QHD (3440x1440) ultrawide 21:9 pentru a sprijini jucătorii și o vedere largă a acțiunii, pentru un avantaj competitiv. Curbura de 1500R adâncește imersiunea și îmbunătățește vederea periferică, în timp ce gama de culori ridicată DCI-P3 94% și certificarea VESA DisplayHDR 1000 prezintă titlurile în culori vibrante. O rată de refresh rapidă de 180 Hz și un timp de răspuns de 1 ms (G-to-G) susțin un joc fluid și neîntrerupt. Conectivitatea e asigurată prin intermediul a două porturi HDMI 2.0 și DisplayPort 1.4. Predator X34 V3 poate fi, de asemenea, montat pe perete și are înălțime, înclinare și pivotare reglabile pentru a optimiza confortul de vizionare. În plus, cele două difuzoare de 5W asigură un sunet de calitate pentru jocuri, muzică și filme și este prevăzut cu un suport de perete.

Modele OLED: Predator X39 și Predator X34 X

Cele mai noi modele OLED de la Acer includ modelul Predator X39 de 39 de inci și Predator X34 X de 34 de inci, permițând un contrast ridicat pentru imagini detaliate și rate de refresh și timpi de răspuns rapizi. De asemenea, acestea suportă unghiuri de vizualizare de până la 178 de grade. Ambele oferă o rezoluție UWQHD (3440x1440) cu o rată de refresh de până la 240 Hz și un timp de răspuns al pixelilor de 0,01 ms. Curbura 800R lărgește vederea periferică și amplifică linia de vizibilitate. Au gama de culori ridicată DCI-P3 99% și VESA DisplayHDR True Black 400. Aceste noi modele sunt, de asemenea, certificate Eyesafe 2.0 și au în mod implicit reîmprospătarea cu reținere a imaginii.

Caracteristici cheie ale tuturor modelelor noi

Toate modelele noi sunt dotate cu AMD FreeSync Premium. De asemenea, acestea au un port USB Type-C 90W PD pentru a asigura simultan afișarea, transferul de date și încărcarea dispozitivelor, precum și un comutator KVM încorporat pentru a schimba sursele fără a fi nevoie de reconectarea perifericelor.

Prețuri și disponibilitate

Predator Z57 va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 2.399 euro.

Predator X39 va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 1.499 euro.

Predator X34 X va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 1.299 euro.

Predator X34 V3 va fi disponibil în EMEA din al doilea trimestru al anului 2024, începând de la 849 euro.