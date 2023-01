Ce este calendarul iulian revizuit, de ce este 10 ori mai precis și motivul pentru care nu-l folosim

Acest calendar a fost realizat astfel încât să aproximeze anul tropical. Practic, anul avea 365 de zile, împărţit la fel, în 12 luni, cu un an bisect adăugat la fiecare patru ani.

Niciun sistem de calendar nu este perfect. Chiar și calendarul gregorian de astăzi are defecte. Dar calendarul iulian revizuit este mult mai precis. Cum funcționează și de ce nu îl folosim?

De 10 ori mai precis

Calendarul iulian revizuit este unul dintre cele mai precise sisteme calendaristice dezvoltate vreodată. Acesta reflectă durata anului tropical - timpul necesar Pământului pentru a parcurge o orbită completă în jurul Soarelui - cu o eroare de numai 2 secunde pe an. Alte sisteme calendaristice sunt mult mai puțin precise. Calendarul gregorian pe care îl folosim astăzi are o eroare de 27 de secunde pe an, scrie timeanddate.com.

Cât de precise sunt diferitele calendare?

Calendarul iulian are reguli mai complexe privind anii bisecți. Secretul acurateței sale constă în modul de calcul al anilor bisecți. Anii care sunt divizibili în mod egal cu 4 sunt ani bisecți.

Excepție: Anii care sunt, de asemenea, divizibili în mod egal cu 100, iar restul nu este nici 200, nici 600 atunci când este împărțit la 900 nu sunt ani bisecți.

De ce nu folosim calendarul iulian revizuit?

În primul rând, nu ar fi o mare diferență. Decalajul dintre calendarul gregorian și calendarul iulian revizuit este neglijabil pentru multe generații de acum încolo.

Cele două sisteme vor fi sincronizate până în anul 2800, care este un an bisect în calendarul gregorian, dar nu și în calendarul iulian revizuit. Cu alte cuvinte, 29 februarie 2800 în calendarul gregorian va fi 1 martie 2800 în calendarul iulian revizuit.

Cu toate acestea, principalul motiv pentru care nu folosim calendarul iulian revizuit este faptul că acesta nu a fost niciodată menit să fie un calendar civil. Mai degrabă, a fost conceput de omul de știință sârb Milutin Milanković pentru a reforma calculul timpului în Biserica Ortodoxă.

În 1923, patriarhul grec Meletie a propus adoptarea sa. Cu toate acestea, doar câteva biserici naționale au urmat această directivă, astfel încât majoritatea confesiunilor ortodoxe respectă încă calendarul iulian original.