Tineri mutați de la oraș la sat, șocați de viața la țară: „Aici doar stai și dormi. Și puiul este prea tare, față de cel din magazine”

Relatările tinerilor care s-au mutat în ultimii ani de la oraș în satele din România arată modul în care i-a bulversat noul stil de viață pe care audecis să îl înceapă odată mutați la țară. Unii dintre cei care și-au împărtășit experiențele au ajuns la concluzia că „viața nu este deloc roz” la sat.

Numeroase sate din România au ajuns în ultimii ani aproape pustii, iar locuitorii lor permanenți sunt, în general, vârstnici.

Depopularea treptată a așezărilor, izolarea lor și lipsa investițiilor majore în infrastructură și utilități a făcut ca prețul de achiziție al unor gospodării în mediul rural să rămână accesibil față de locuințele în marile orașe.

Tineri „speriați” de liniștea satelor

Pe platforma Reddit, numeroși tineri români mutați de la orașe la țară și-au împărtășit experiențele trăite în urma schimbării pe care au decis să o facă în viața lor.

„M-am mutat la țară și am ajuns înapoi la oraș”, povestește unul dintre români. Bărbatul spune că a lucrat în Craiova și în București, dar a decis să renunțe la viața în oraș pentru a se muta în casa străbunicii sale, unde credea că se va descurca mai bine.

→ Imaginea 1/14: Satul Cerbăl din Hunedoara Iarna Foto Daniel Guță (54) jpg

„Am găsit un loc de muncă în apropiere și am zis să mă bucur de viața la țară, de libertatea de acolo, de aerul curat și de spațiul mare. Problema a fost că după ce ai stat foarte mult timp la oraș este foarte greu să faci față la țară. Uneori nu puteam să dorm din cauza lipsei totale de zgomot, era mult prea liniște față de oraș, iar unde stăteam eu chiar dacă era la strada satului, nu mă simțeam bine deloc. Voiam să mă uit pe geam, să mai văd ceva, dar acolo nu vedeai nimic”, relatează tânărul.

Acesta spune că a trebuit să se familiarizeze cu o mulțime de lucruri pe care le-a descoperit în satul românesc: tăierea lemnelor, curățenia în curte, grija pentru animale, reparațiile din gospodărie.

„Eu acolo aveam niște găini, le-am îngrijit cât am putut de bine, dar puiul de țară nu mi-a plăcut, era tare în comparație cu cel de la magazine. Dacă stai la țară și ai un job în oraș ești nevoit să te trezești mai devreme, să nu lași lucrurile nasoale prin gospodărie (apoi spun vecinii că ești leneș). Sunt multe de spus, eu după aproape un an am renunțat și am venit înapoi în Craiova, pentru că la țară pentru mine a fost mult prea obositor. Credeam că o să îmi schimbe viața statul, dar nu era chiar așa. Dacă ai stat toată viața la oraș, trecerea spre a locui la țară mi se pare dificilă. Să mergi la sfârșitul săptămânii mi se pare în regulă, dar să stai acolo toată ziua e ceva obositor. Dacă vrei comanzi mâncare, acolo nu există posibilitatea aceasta, iar la mine în comună erau pene de curent multe, nici să citesc nu puteam”, scrie tânărul din Craiova.

În niciun caz să nu te muți într-un sat izolat, este de părere un alt internaut. „La țară este mișto din mai până în octombrie. În rest este frig, noroi, se întunecă devreme, stai numai în casă”, adaugă acesta.

→ Imaginea 1/17: sate depopulate tinutul padurenilor foto daniel guta adevarul

Tânăr despre viața la țară: „nu ai ce face, decât să dormi”

Un alt tânăr care s-a mutat într-un sat spune că s-a simțit rupt de viață, de civilizație, de serviciile cu care s-a obișnuit.

„Chiar dacă nu faci nimic prin curte, nu ai ce face, de fapt, la țară decât sa dormi, să stai și cam atât, activitățile sunt zero”, a completat autorul mesajului de pe Reddit.

Un alt tânăr s-a plâns că nici măcar hrana sănătoasă și modul de viață mai apropiat de natură nu au fost argumente suficiente pentru a-l convinge să rămână la sat

„Ca să ai de toate din ce produci la țară pentru tine și familie, trebuie să muncești cam toată ziua, nu știu dacă mai ai timp de altceva”, crede acesta.

Un alt român a povestit că a reușit să își găsească o gospodărie într-un sat, aproape de oraș și le-a oferit câteva sfaturi celor care vor să se mute la țară.

„Viața la țară prin vreun sat uitat de lume nu este de preferat în niciun caz. Trebuie sa cauți ceva, să umbli efectiv prin fiecare sat din zona în care vrei să te muți, să nu duduie muzica în weekend, să nu fie mega sărăcie. Dacă sunt case și curți îngrijite este bine. Dacă vezi tineri și oameni cu copii, iar este un semn bun. Fă drumul și la ora de vârf să vezi cum este. Ia-ți minim 1000 metri de teren, nici nu te uita la mai puțin, nu te duce în localități cu multe dezvoltări imobiliare, pline de duplexuri și 250 metri de curte că nu este mare diferență față de un apartament”, scrie acesta, pe Reddit.

De ce se tem tinerii mutați la țară

Autorul adaugă câteva lucruri pe care le-a considerat dezavantaje în traiul la sat.

„Trebuie să fii mai social, să intri în legătură cu vecinii și consătenii și nu toți sunt deschiși la minte. Trebuie să ai pe cineva să treacă pe la casă când pleci în concediu, în special dacă ai animale și gradină. Este foarte mult de muncă, mereu sunt lucruri de făcut, deci o bună parte din timp o să o duci cu munca în gospodărie. La fel și cu banii, trebuie să tot bagi în casă dacă vrei să arate bine. O să îți scadă un pic viața socială, în special dacă ieșeai des în oraș. Nu poți să comanzi mâncare”, mai scrie românul.

Un alt internaut este și mai vehement în a expune neajunsurile vieții la sat.

„Gândește-te la copiii tăi în primul rând, viața la țară pentru un copil sau adolescent este a dracului de jegoasă, îl izolezi de societate, să nu te miri după când îți va spune că nu vrea să dea BAC-ul că așa i-au spus tovarășii lui cu care bea bere și sparge semințe pe marginea șanțului”, scrie acesta.

Alți români au relatat că au făcut o alegere bună atunci când au decis să renunțe la viața la oraș pentru a trăi în sat.

„M-am mutat la țara în urma cu cinci ani și viața mi s-a schimbat mult. Locuiam în Cluj-Napoca și aveam un loc de muncă ok, dar eram nefericită, așa că am vrut o schimbare și am luat-o de la zero într-un sat din Bistrița, cu aer curat și oameni faini. Am o căsuță frumoasă, un loc de muncă stabil într-un oraș alăturat. Majoritatea oamenilor de aici sunt în vârstă, dar toți sunt foarte de treabă și harnici. Am avut noroc să dau de oameni buni”, spune o altă tânără.