Sunt beneficii în a renunța la bărbați? Cel mai bun mod de a lua o pauză de la întâlniri

Potrivit comediantei Hope Woodard, TikTok a jucat un rol important în această tendință.

Regulile întâlnirilor sunt diferite acum, când TikTok a devenit platforma preferată pentru tinerii care fac schimb de povești de groază despre cupluri, scrie nypost.com.

Comedianta Hope Woodard, în vârstă de 27 de ani, ar fi inventat la sfârșitul anului trecut termenul "boy sober", referindu-se la o pauză de la relațiile cu bărbaț.

"'Celibatară nu sună cool", a spus ea pe TikTok despre decizia ei de a lua o pauză de la activitățile romantice - pe care de atunci a transformat-o într-un spectacol live de comedie și povestiri în New York.

Într-o postare anterioară pe platforma de partajare de clipuri, Woodard a diseminat o listă de reguli: fără aplicații de dating, fără întâlniri, fără foști, fără relații.

"Toată viața mea am spus "Sunt singură, sunt singură, sunt singură, sunt singură", nu, nu am fost niciodată singură, am avut întotdeauna o relație - nu ești singură dacă cineva îți ocupă spațiul din creier", a spus comedianta din Brooklyn, New York, în videoclipul de stabilire a regulilor cu peste 590.000 de vizualizări.

Susținătoarele curentului care invită la a lua o pauză de la întâlnirile cu bărbații i-au spus lui Woodward că mișcarea a fost "o schimbare de viață", în timp ce altele și-au exprimat teama că s-ar putea să nu fie la înălțimea țeluluii.

"Iau notițe, dar nu fac promisiuni", a spus una dintre ele.

Experții în relații au lăudat această tendință într-un raport realizat de Indy100, dar numai dacă femeile iau această pauză pentru a se concentra pe dezvoltarea personală.

Este esențial să te angajezi în această tendință în mod corect, potrivit antrenorului de relații din Marea Britanie, Lara Besbrode, de la The Matchmaker UK.

"Această călătorie începe cu introspecția - înțelegerea valorilor personale și găsirea bucuriei în propriile realizări și a fericirii în afara validării externe", a spus Besbrode.

"Angajarea în activități care stimulează stima de sine și oferă satisfacție personală este esențială. Fie că este vorba de urmărirea unor hobby-uri, de concentrarea asupra obiectivelor de carieră sau de a se răsfăța cu îngrijirea de sine, scopul este de a aprecia propria companie și propriile realizări, realizând că adevărata validare vine din interior, nu din aprobarea altora."