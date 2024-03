Semne că o persoană nu este demnă de încredere, conform unui terapeut VIDEO

Un terapeut specializat în sănătate mintală a dezvăluit într-un videoclip făcut public pe TikTok semnele care arată că o persoană nu este demnă de încredere, relatează Daily Mail.

Bernadette Purcell, în vârstă de 45 de ani, din New Jersey, este asistent social clinic licențiat și autoarea cărții „Divorced As F* In Seven Spiritual Steps”.

Creatoarea de conținut, cunoscută sub numele de @therapybern, are aproape 70.000 de urmăritori pe TikTok, unde împărtășește în mod regulat sfaturi privind sănătatea mintală pentru a încuraja dezvoltarea personală.

Într-unul dintre videoclipurile sale, ea a subliniat cele cinci caracteristici ale persoanelor nedemne de încredere de care trebuie să te ferești.

În primul rând, Purcell recomandă să ne ferim de o persoană care „își găsește scuze pentru acțiunile sale" și refuză să își asume responsabilitatea.

Ea a menționat că o persoană nedemnă de încredere „va da vina pe alții pentru situațiile în care se află”.

Terapeutul a explicat într-un videoclip anterior că o persoană care nu își asumă responsabilitatea „consideră că totul este un atac" și va „devia totul". Ea a oferit ca exemplu cazul în care o prietenă a devenit ofensivă după ce i-ai spus calm că ți-a rănit sentimentele.

Purcell a arătat cum încearcă să schimbe cursul discuției și să spună ceva disprețuitor pentru a submina sentimentele celeilalte persoane.

„Oh, ești atât de sensibilă. În plus, asta a fost acum două zile... Știi cât de stresată am fost în ziua aceea”, a spus ea, prefăcându-se că este prietena în cauză.

Expertul a avertizat că o persoană nedemnă de încredere va încerca să „schimbe sau să rescrie istoria pentru a face să pară mai bună”.

„Partea care nu este evidentă”

„Fiecare situație pare să le pună într-o lumină uimitoare”, a spus ea.

Purcell a adăugat că aceste persoane vor recurge, de asemenea, la manipulare și „se vor folosi de vinovăție sau lingușire pentru a obține ceea ce își doresc".

În cele din urmă, ea a subliniat că persoanele de neîncredere „mint foarte mult”.

„Acest lucru ar putea părea evident”, a spus ea. „Dar partea care nu este evidentă este că le este foarte greu să își țină promisiunile”.

Purcell a împărtășit într-un alt clip că mulți oameni o întreabă cum pot afla în cine să aibă încredere și când să aibă încredere, mai ales atunci când ies dintr-o relație.

Ea l-a citat pe autorul Charlie Wardle, spunând: „O pasăre aflată într-un copac nu se teme niciodată că se rupe creanga, pentru că nu are încredere în ramură, ci în propriile aripi. Credeți întotdeauna în voi înșivă".

„Atunci când pui accentul pe încrederea în tine, acțiunile celorlalți devin mult mai puțin importante”, a explicat ea.

„Pentru că încrederea aici constă în faptul că, indiferent de ceea ce îți iese în cale, ai încredere în tine însuți că știi că vei fi capabil să te descurci. Așa că concentrează-te pe propria ta capacitate de a zbura și nu pe ramură”.