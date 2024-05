„Regula celor trei luni” și motivele pentru care multe relații durează doar atât. Cât așteptăm până spunem „te iubesc!”

Dacă, după 90 de zile de romantism fulminant, v-ați trezit la capătul unei relații care părea promițătoare, nu sunteți singurii. Experții spun că există o explicație foarte bună a motivului pentru care lucrurile tind să se încheie după trei luni, în cazul multor cupluri, potrivit New York Post.

Pe rețelele de socializare, așa-numitul blestem al „regulii celor trei luni” a fost intens dezbătut.

„Faza lunii de miere”

Experții în relații explică ce se ascunde în spatele acestui fenomen, cunoscut și sub numele de „faza lunii de miere”.

„Trei luni este un interval de timp excelent pentru a-ți permite să vezi o schiță aproximativă a ceea ce este persoana respectivă. Te ajută să vezi dacă este o persoană care se joacă, are semnale de alarmă sau își dorește cu adevărat o relație”, a explicat, pentru Bustle, Angelika Koch, expert certificat în relații și despărțiri în cadrul aplicației de dating Taimi.

Ce se întâmplă când pasiunea dispare? Partenerii ar trebui să fie realisti

Pentru multe cupluri, intervalul este suficient pentru a ști încotro se îndreaptă lucrurile, în unele cazuri, deznodământul fiind sfârșitul relației.

„Începuturile relațiilor sunt adesea distractive și incitante”, a declarat, pentru The Knot, Vienna Pharaon, terapeut matrimonial și familial și autor al cărții „The Origins of You”. („Originile tale”).

Doar că senzațiile amintite nu țin la infinit. Este doar o chestiune de timp până când adevăratele intenții ale oamenilor ies la iveală, „odată ce nu mai punem o persoană sau relația pe un piedestal”, spune Vienna Pharaon,

După ce romantismul dispare, a fi realist cu privire la conexiunea și compatibilitatea pe care o aveți în cuplu vă poate salva de dezamăgiri ulterioare.

Perioada de trei luni este mai mult decât un simplu punct de referință pentru o relație. Potrivit cercetărilor, se întâmplă să fie aproximativ timpul mediu de care au nevoie bărbații și femeile pentru a se îndrăgosti, mai arată New York Post.

Cât îi ia unui bărbat să se îndrăgostească

Un studiu publicat în SAGE Journal of Social and Personal Relationships arată că, în medie, bărbații s-au gândit să-și mărturisească dragostea după 69 de zile de relație, în timp ce femeile s-au gândit la acest lucru după 77 de zile.

De la intenție până la fapte mai durează însă ceva, pentru că mulți dintre noi ținem sentimentele pentru noi înșine, cel puțin pentru o vreme.

Potrivit studiului, bărbații au avut tendința de a aștepta în medie 107 zile pentru a spune „te iubesc”, în timp ce femeile au așteptat 122 de zile.