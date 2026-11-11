 Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama de miercuri, 11 noiembrie | adevarul.ro
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Provocarea zilei pe „Adevărul”: cât de repede poți rezolva integrama de miercuri, 11 noiembrie

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„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație. Integrama zilei de miercuri, 11 noiembrie este exercițiul perfect pentru câteva minute de concentrare și relaxare.

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Foto: Adevărul

Dacă ești pasionat de jocurile de cuvinte și de provocările care îți pun mintea la contribuție, integrarea zilei de pe platforma Jocuri Adevărul îți propune o călătorie „În miezul verii”.

Careul cuprinde zeci de definiții, care le pun la încercare vocabularul, logica și atenția la detalii.

Formatul păstrează structura clasică a integramei, cu săgeți care indică direcția de completare și definiții scurte. 

Careul combină definiții ușoare cu unele care necesită mai multă atenție, fiind potrivit atât pentru începători, cât și pentru avansați.

Rezolvă AICI integrama zilei!

Jocurile din rubrica „Adevărul” pot fi accesate de pe telefon, tabletă sau laptop, direct din browser. Interfața interactivă le permite utilizatorilor să completeze răspunsurile și să se bucure de provocări în funcție de timpul disponibil.

Prin diversitatea jocurilor, rubrica oferă o alternativă pentru momentele de pauză, fie că este vorba despre rezolvarea unei integrame, completarea unui sudoku sau parcurgerea unui quiz de cultură generală.

Accesează rubrica „Jocurile zilei” și alege provocarea care ți se potrivește!

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