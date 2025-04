Poțiunea veche de 1000 de ani mai eficientă decât antibioticele moderne. Ucide cele mai periculoase bacterii

O poțiune medicinală din secolul X se dovedește mai eficientă decât antibioticele moderne. Rețeta unui vraci anglo-saxon a fost descoperită și recreată de specialiști în laborator. Efectele sale asupra microorganismelor rezistente la antibiotice au fost incredibile.

Antibioticele moderne au reușit să salveze multe vieți, mai ales în cazul bacteriilor cu potențial patogen care se instalau în organismul uman. Cu toate acestea, utilizarea repetată și excesivă a antibioticelor a dus la apariția unor microorganisme rezistente la efectele acestora. Sunt bacteriile multidrog rezistente care îi lasă pe medici fără arme în fața bolii. Soluția vine de unde nimeni nu se aștepta, de la un vraci din secolul X.

Cartea vraciului Bald

Apariția microorganismelor rezistente la antibiotice, precum stafilococul auriu meticilino-rezistent( MRSA), a provocat o alertă maximă în sistemul de sănătate la nivel mondial. Și asta în condițiile în care o bacterie rezistentă la antibioticele cunoscute poate omorî un om fără ca medicii să aibă mijloacele eficiente pentru a interveni. În acest context, există o cursă științifică pentru a identifica potențiale tratamente care să combată inclusiv stafilococul auriu. La un moment dat, specialiștii au căutat până și în vechile manuscrise ale vracilor medievali, de cele mai multe ori subestimate la nivel științitific. Așa au dat peste „Bald's Leechbook” din secolul X.

Este vorba despre o carte de leacuri a unui vraci anglo-saxon numit Bald. Respectivul manuscris este redactat în limba latină, dar și în engleza veche și cel mai probabil a fost compilat la mijlocul secolului al X lea, ca moștenire a reformelor educaționale ale regelui Wessexului (n.r. regat anglo-saxon), Alfred cel Mare. „Bald este proprietarul acestei cărți, comandată scribului Cild pentru redactare”, arată o notă de la începutul capitolului doi. Textul a supraviețuit doar într-un singur manuscris aflat la British Library, în Londra. Manuscrisul cuprinde rețete pentru diferite afecțiuni, realizate exclusiv din plante. Printre aceste tratamente se află și unul pentru infecție la ochi, revoluționar pentru medicina modernă.

Usturoi, bilă de vacă și vin

Rețeta respectivă era folosită de Bald, acum 1000 de ani, pentru tratamentul diferitelor infecții la ochi, în special a urciorului. Ingredientele erau cele care au atras atenția specialiștilor moderni. În anul 2015, o echipă britanică condusă de doctorul Freya Harrison a recreat rețeta veche de un mileniu. Ceea ce i-a atras a fost în primul rând a fost utilizarea usturoiului ca ingredient principal. „Am ales această rețetă din Bald’s Leechbook pentru că conținea usturoi, un ingredient testat de cercetătorii noștrii din punct de vedere al eficienței ca antibiotic”, spune doctorul Christina Lee, expert în limba anglo-saxonă la Universitatea din Notthingam, pentru CNN.

Rețeta purta numele de „eye salve” și conținea câteva ingrediente principale: usturoi, bilă de vacă, praz și vin englezesc. Bald descria în mod explicit și felul în care trebuie pregătite ingredientele și amestecate. În primul rând, se amestecau cantități egale de usturoi și praz sau ceapă, bine tăiate și zdrobite în mojarul cu pistil timp de două minute. Peste întreaga cantitate de usturoi și praz se adăugau 25 de mililitri de vin englezesc, luat de la podgoria istorică de lângă Glastonbury. În cele din urmă, bila de vacă este dizolvată în apă distilată (bine fiartă în vremurile lui Bald) și ținută la rece pentru nouă zile. Ulterior se adăuga și bila dizolvată în amestecul inițial.

„Totul a fost preparat în recipiente de sticlă, la care am adăugat pătrate de tablă din alamă pentru a simula condițiile dintr-un vas medieval de alamă sau bronz din perioada medievală. A rezultat o substanță limpede, ușor acidă și de culoare maronie”, arată cercetătorii implicați în proiect în articolul „A 1000 year old antimicrobial remedy with antistaphylococcal activity”.

O poțiune medievală mai eficientă decât antibioticele moderne

După realizarea poțiunii, pe baza indicațiilor exacte ale lui Bald, specialiștii au demarat testele. Rezultatele au fost incredibile. Poțiunea lui Bald a ucis 90% dintre bacteriile de stafilococ auriu rezistent la antibiotice. „Am fost efectiv consternați când am văzut cât de eficientă a fost aceea combinație de ingrediente”, preciza Christina Lee. În contextul luptei cu aceste bacterii rezistente la antibiotice, poțiunea lui Bald, un arc peste secole se dovedește o adevărată revelație medicală, dar și faptul că medicina medievală a fost subestimată.

„Am reconstruit un remediu vechi de 1.000 de ani care ucide bacteriile și am demonstrat că eficiența sa se bazează pe activitatea combinată a mai multor ingrediente antimicrobiene. Rezultatele noastre evidențiază metodologia rațională a profesioniștilor medicali premoderni și potențialul neexploatat al remediilor premoderne pentru a produce noi terapii într-un moment în care noile antibiotice sunt extrem de necesare”, precizează cercetătorii în cadrul studiului publicat pe American Society of Microbiology.