Numărul de shaorme per salariu minim în România, folosit ca indicator de bunăstare. „De fiecare dată, observ că este mai scumpă”

Prețul shaormei, una dintre cele mai populare mâncări de tip fast-food din România, s-a dublat în ultimii ani, spre nemulțumirea multor români, care reclamă acest lucru pe rețelele de socializare.

„Shaorma în aprilie 2022 costa 16 lei. Shaorma în octombrie 2024 costa 32 lei. Salariul minim net în aprilie 2022 era de 1.524 lei. Salariul minim net în 2024 este de 2.363 lei. Shaorme mâncate în 2022 cu salariul minim: 95. Shaorme mâncate în 2024 cu salariul minim: 74. În loc să mergem înainte, dăm înapoi”, este concluzia „amară” a unui român, publicată pe forumului Reddit.com.

Comparația dintre prețurile mâncărurilor de tip-fast food, din urmă cu doi ani, față de cele din prezent, a stârnit o mulțime de reacții.

„Îmi aduc și eu aminte că o shaorma medie în București, în Militari, unde îmi plăcea mie era 15-16 lei în 2020-2021. Acum stau în Iași și pe unde am mâncat este 26 - 27 de lei. Avem prețuri la mâncare mai mari ca în Italia și de calitate mai proastă, și doar cu 10 - 15 la sută mai mici ca în Danemarca. Cred că o să plângem după prețurile acestea, anul viitor, când vin taxe noi, după dezmățul electoral de anul acesta”, scrie un alt român.

Un alt utilizator al forumului remarcă faptul că porțiile s-au micșorat, iar calitatea ingredientelor este cel puțin îndoielnică.

„O dată la aproximativ luni îmi cumpăr shaorma. De fiecare dată, observ că este mai scumpă”, se plânge un alt român, pe Reddit.

Prețul unei shaorme cu de toate, reclamat pe rețelele de socializare

Un alt utilizator al forumului s-a plâns că a plătit aproape 90 de lei pe o șhaorma „cu de toate”, din care a reușit să mănânce doar jumătate.

„Tocmai am comandat o shaorma. Aveam alte opțiuni mai ieftine, dar știu că o fac bună. Am adăugat extra sosuri și extra cartofi prăjiți pentru că știu că, în cazul sosurilor cel puțin, nu sunt suficiente cele care vin incluse în preț, iar cartofi prăjiți pentru că am poftă și nu am chef să mi-i fac eu. Mulți or să spună ca "nu-i prost cel care cere" și sunt de acord cu asta. Dar mă întreb totuși ce au ăștia în cap. Am fost acum câteva zile la Giurgiu cu doi prieteni și am mers la cel mai bun restaurant din oraș. Am mâncat două feluri fiecare, toate pe baza de pește. Am luat și ceva alcoolice (moderat, era prânz) și nota a fost 400 de lei pentru trei persoane, față de peste 90 de lei comanda asta (o să îi dau și curierului un tip)”, scria clientul.

Nu doar costul shaormei, dar și prețurile altor produse de tip fast-food au explodat în România ultimilor ani, reclamă utilizatorii forumului.

Unii dintre români își explică acest lucru arătând că prețurile sunt decise de piață.

„Dacă o shaorma costă atât, înseamnă că lumea cumpără! Dacă nu ar cumpăra lumea (nu contează motivul), atunci sunt convins că fie ar scădea prețul, fie ar dispărea”, susține un alt român.