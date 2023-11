Nina Cassian, „cea mai atrăgătoare femeie urâtă din literatura română“, a sedus scriitori celebri. Regretul său VIDEO

Luni, 27 noiembrie, se împlinesc 99 de ani de la nașterea Ninei Cassian, poeta care a trăit intens şi a scris cele mai frumoase poezii de dragoste. S-a autocaracterizat drept „rațușca cea urâtă”, dar a fascinat scriitori celebri, precum Ion Barbu, Marin Preda şi Nichita Stănescu.

Pe numele ei real Renée Annie Cassian, poeta, eseista și traducătoarea Nina Cassian s-a născut pe 27 noiembrie 1924, la Galaţi, într-o familie de origine evreiască, în care arta muzicală făcea parte din viaţa de zi cu zi.

„Tata mi-a «predat» splendoarea limbii române, gustul pentru poezie şi muzică. Am notat undeva în «Memoriile mele» că e o binecuvântare să creşti în tonuri poetice, în adierea marii muzici... Tata mi-a mai transmis o trăsătură care mi-a îmblânzit adesea parcursul: umorul“, spunea Nina Cassian într-o conversaţie cu scriitoarea Carmen Firan, publicată în volumul „Dialogul vântului cu marea“, apărut în 2014.

Pe când avea doar 16 ani, Tudor Arghezi a citit primele poezii ale Ninei și a descris-o drept un „talent incontestabil!“. Prima sa poezie a fost publicată în 1945, iar primul volum de „poezie decadentă” - „La scara 1/1” - a ieşit de sub tipar în 1948.

Ulterior însă a schimbat registrul şi a început să scrie literatură pentru copii, s-a concentrat pe traduceri, pentru ca, decenii mai târziu, să devină una dintre marile figuri ale emigraţiei româneşti din Statele Unite.

Printre autorii pe care i-a desluşit se numără Victor Hugo, Edgar Allan Poe şi Hans Christian Andersen şi a fost apreciată de literaţi în special datorită traducerilor din limba germană ale lucrărilor unor poeţi precum Friedrich von Schiller şi Heinrich Heine.

Primul soţ, „comunist ilegalist“

„Cea mai atrăgătoare femeie urâtă din câte s-au afirmat în literatura română“, aşa cum o numise criticul literar Alex Ştefănescu, mărturisea adesea, în glumă, că prima dată s-a îndrăgostit pe când avea doar şase ani, dar lucrurile s-au „acutizat” după ce a împlinit 15 ani, când a trăit o poveste de iubire platonică.

Primul său mariaj a început pe când avea mai puțin de 19 ani. S-a cu Vladimir Colin pe care îl cunoscuse în urmă cu doar un an și pe care îl alinta Jany, scriitor de literatură ştiinţifico-fantastică, premiat de trei ori de Societatea Europeană de Science Fiction.

„La şaptesprezece ani, l-am întâlnit pe tânărul înalt şi suplu, cu aceleaşi vederi ca ale mele (comunist ilegalist), cu aceeaşi pasiune pentru Mallarmé, poezia franceză modernă şi avangarda română“, nota poeta în „Memoria ca zestre“, carte alcătuită din pagini de jurnal.

Mariajul a durat doar trei ani.

Relația cu Ion Barbu: „M-a atras… Eram la picioarele lui din punct de vedere literar”

La 22 de ani, Nina Cassian l-a cunoscut pe poetul Ion Barbu, a cărui muză a devenit la scurt timp.

„E o prostie pe care am s-o regret toată viaţa. Adică eu aveam, în ’46, vreo… 22 şi el, 52, sau aşa ceva. Dar arăta cu mult mai bătrân. Pentru că avea o mustaţă de morsă, care îi acoperea gura, avea părul cărunt… M-a atras… Eram la picioarele lui din punct de vedere literar, poetic. Adică nici nu mă gândeam la o posibilă comparaţie. De fapt nu e vorba de atracţie aici. A fost o fascinaţie. Eu am fost pur şi simplu o subalternă în preajma lui. Nu m-a modificat nici ca poet, nici ca intelectual, nici ca femeie, decât că m-a speriat punându-mă într-o lumină orbitoare“, declara Nina Cassian.

Al doilea mariaj

Nina Cassian s-a recăsătorit la scurt timp, după ce a făcut o pasiune pentru Al. I. Ştefănescu, cu care a rămas 36 de ani, până când acesta a murit. „Ali, spre deosebire de Colin, nu era nici înalt, nici frumos, nu fusese ilegalist, nu-i plăcea poezia modernă, dar m-am îndrăgostit de el până peste cap şi fără argumente“, nota poeta în „Memoria ca zestre“.

Nici acest mariaj n-a fost suficient firii exuberante a Ninei Cassian. Spunea adesea că nu este infidelă, ci că doar a adăugat „afluenţi râului mare, iubirii celei mari, având prea mult de dăruit, copleşitor pentru un singur recipient“.

Fascinată de Marin Preda

Avea 29 de ani când l-a cunoscut şi pe Marin Preda, care era doar cu doi ani mai mare decât ea.

„Am fost fascinată de prezenţa lui şi se pare că a fost reciproc. Fără sex, m-a iubit, am fost atrasă. Dar eu eram fericita cu Ali. În 1953, am devenit iubiţi. Tot la Sinaia: într-o seară mi-a spus, referindu-se la prima noastră etapă sinaiotă, ca el e ars pe dinăuntru, că nu mă mai poate iubi. Şi eu m-am dus la el la uşă şi l-am sărutat şi el a fost surprins. «Mi-a plăcut», mi-a spus. Şi relaţia s-a reluat, adâncindu-se“, povestea Nina Cassian.

A avut o idilă şi cu Nichita Stănescu

Nina Cassian i-a fost muză şi lui Nicolae Breban și a avut o idilă chiar şi cu Nichita Stănescu, căci, spunea poeta, „fiecare nouă iubire este o speranţă”.

„Am avut iubiri fericite şi iubiri nenorocite. Adică iubiri care m-au lăsat, m-au părăsit, m-au trădat. Sau după ce m-au iubit mi-au spus «eşti atât de grozavă şi ADIO»… şi m-au lăsat. Pasiunea este devastatoare. Iubirea este minunată, însă pasiunea este foarte periculoasă. Ce e aia fericire? În ce constă fericirea? Cine a dobândit fericirea? Poate că o ai şi nu îţi dai seama de asta. E complicat. Eu am fost fericită. Ştiu sigur că am băut din această licoare vrăjită”, mărturisea Nina Cassian.

Mai târziu a plecat în Statele Unite ale Americii, la New York University, unde avea de susţinut un curs. Situația din România a determinat-o să nu se mai întoarcă în ţară. Imediat, apartamentul său din România a fost confiscat, iar cărţile i-au fost interzise şi retrase din biblioteci, până la căderea regimului Ceauşescu.

Peste Ocean, Nina Cassian și-a scris memoriile.

Autoarea celor mai frumoase versuri de dragoste

Nina Cassian apare, cu versurile sale, în clasamentul celor mai frumoase poezii de dragoste din întreaga lume scrise în ultimii 50 de ani, realizat de Southbank Centre, unul dintre cele mai mari centre de artă din Londra (clasament în care figurează și poeta Doina Ioanid).

"De când m-ai părăsit mă fac tot mai frumoasă

ca hoitul luminând în întuneric.

Nu mi se mai observă fragila mea carcasă,

nici ochiul devenit mai fix şi sferic,

nici zdreanţa mâinilor pe obiecte,

nici mersul, inutil desfigurat de jind, - ci doar cruzimea ta pe tâmplele-mi perfecte,

ca nimbul putregaiului sclipind".

Nina Cassian a murit pe 15 aprilie 2014, în locuinţa sa din New York, la vârsta de 89 de ani,în urma unui stop cardiac.