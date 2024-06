Descoperirea uimitoare făcută de un norvegian în curtea sa. Cum a dat peste o comoară VIDEO

O zi obișnuită de muncă s-a transformat în una cu totul specială, după ce un norvegian a descoperit o sabie vikingă, care datează de acum 1.000 de ani și care prezintă inscripții ce ar putea oferi informații noi despre cultura nordică, relatează Independent.

„Urma să semănăm iarbă pe un teren care nu a mai fost arat de mulți ani. Împreună cu fiul meu, Haakon, aram câmpul și adunam pietrele”, a spus Oyvind Tveitane Lovra, care a dat peste comoară.

„Apoi am zărit un obiect de fier pe care voiam să-l arunc, dar tocmai când mă pregăteam să-l arunc am descoperit că era o sabie”, a mai adăugat bărbatul.

Uitându-se mai atent la obiectul misterios, bărbatul a decis să ia legătura cu autoritățile locale.

„Mi-am dat seama rapid că nu era o descoperire obișnuită. Este vorba despre istoria noastră și este frumos să știi ce a mai fost aici înainte", a mai spus Lovra.

Ulterior, arheologii au ajuns la concluzia că sabia, a cărei lungime este de circa 37 cm, datează din epoca vikingilor.

Ținând cont de faptul că sabia a fost acoperită cu lut dens, cercetătorii au afirmat că aceasta nu a fost afectată prea mult de rugină.

În continuare, o scanare cu raze X a sabiei a dezvăluit contururi ale unor inscripții rare, cu un model în formă de cruce și posibila prezență a unor litere pe lamă.

Pornind de la aceste inscripții, cercetătorii au declarat că ar putea fi vorba de o sabie Vlfberht, realizată în timpul Epocii Vikingilor sau al Evului Mediu Timpuriu, între anii 900 și 1050 d.Hr.

„Acestea sunt săbii de înaltă calitate produse în Imperiul Franc, care sunt însemnate cu numele producătorului de arme”, a menționat Sigmund Oehrl, profesor de arheologie la Universitatea din Stavanger.

„Când am văzut prima dată sabia, am fost încântați, deoarece nu se întâmplă foarte des să primim săbii din epoca vikingă. Când am văzut scanarea cu raze X, am fost foarte entuziasmați", a mai spus acesta.

În Europa au fost identificate până la această dată între 3.000 și 4.000 de săbii din epoca vikingă, dintre care în jur de 45 în Norvegia.

Cu toate acestea, arheologii au precizat că este probabil pentru prima dată când o astfel de sabie a fost descoperită în Rogaland.