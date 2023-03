Descoperire uimitoare. Ingredientul secret găsit de cercetători în tablourile lui Leonardo da Vinci

Conform unui nou studiu, este posibil ca „maeștrii” precum Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli și Rembrandt să fi folosit proteine, în special gălbenuș de ou, în picturile lor în ulei.

Urme de proteine au fost detectate de mult timp în picturile clasice în ulei, deși acestea erau adesea atribuite contaminării. Un nou studiu publicat marți în revista Nature Communications a constatat că includerea a fost probabil intenționată - și face lumină asupra cunoștințelor tehnice ale vechilor maeștri, cei mai pricepuți pictori europeni din secolele al XVI-lea, al XVII-lea sau începutul secolului al XVIII-lea, și asupra modului în care aceștia își pregăteau vopselele.

„Există foarte puține surse scrise despre acest lucru și nu a mai fost realizată nicio lucrare științifică care să investigheze subiectul cu o asemenea profunzime”, a declarat autorul studiului, Ophélie Ranquet, de la Institutul de inginerie a proceselor mecanice de la Institutul de Tehnologie Karlsruhe din Germania, pentru CNN.

„Rezultatele noastre arată că, chiar și cu o cantitate foarte mică de gălbenuș de ou, se poate obține o schimbare uimitoare a proprietăților vopselei, demonstrând modul în care ar fi putut fi benefică pentru artiști”.

Se pare că simpla adăugare a unor gălbenușuri de ou în operele lor ar fi putut avea efecte de lungă durată, care au depășit simpla estetică.

Ouă vs. ulei

În comparație cu egiptenii antici care foloseau tempera - care combină gălbenușul de ou cu pigmenți sub formă de pudră și apă - vopseaua de ulei creează culori mai intense, permite tranziții de culoare foarte netede și se usucă mult mai repede, astfel încât poate fi folosită timp de mai multe zile după ce a fost preparată. Cu toate acestea, vopseaua de ulei, care folosește ulei de in sau de șofrănel în loc de apă, are și dezavantaje, inclusiv faptul că este mai susceptibilă la întunecarea culorii și la deteriorarea cauzată de expunerea la lumină.

Deoarece fabricarea vopselei era un proces artizanal și experimental, este posibil ca vechii maeștri să fi adăugat gălbenușul de ou, un ingredient familiar, la noul tip de vopsea, care a apărut pentru prima dată în secolul al VII-lea în Asia Centrală înainte de a se răspândi în Europa de Nord în Evul Mediu și în Italia în timpul Renașterii. În cadrul studiului, cercetătorii au recreat procesul de fabricare a vopselei folosind patru ingrediente - gălbenuș de ou, apă distilată, ulei de in și pigment - pentru a amesteca două culori populare și semnificative din punct de vedere istoric, albul de plumb și albastrul ultramarin.

„Adăugarea gălbenușului de ou este benefică, deoarece poate regla proprietățile acestor vopsele într-un mod drastic”, a declarat Ranquet, „De exemplu, vopseaua are nevoie de mai mult timp pentru a se oxida, din cauza antioxidanților conținuți în gălbenuș”.

Reacțiile chimice dintre ulei, pigment și proteinele din gălbenuș afectează în mod direct comportamentul și vâscozitatea vopselei. „De exemplu, pigmentul alb de plumb este destul de sensibil la umiditate, dar dacă îl acoperiți cu un strat de proteine, acesta devine mult mai rezistent la ea, făcând ca vopseaua să fie destul de ușor de aplicat”, a spus Ranquet.

„Madona cu garoafe” a lui Leonardo da Vinci

O dovadă directă a efectului gălbenușului de ou în vopseaua de ulei, sau a lipsei acestuia, poate fi văzută în „Madona cu garoafe” a lui Leonardo da Vinci, una dintre picturile observate în timpul studiului. Expusă în prezent la Alte Pinakothek din München, Germania, lucrarea prezintă riduri evidente pe fața Mariei și a copilului.

„Vopseaua de ulei începe să se usuce de la suprafață în jos, motiv pentru care se încrețește”, a spus Ranquet.

Unul dintre motivele încrețirii poate fi o cantitate insuficientă de pigmenți în vopsea, iar studiul a arătat că acest efect ar putea fi evitat prin adăugarea de gălbenuș de ou: „Este destul de uimitor, pentru că aveți aceeași cantitate de pigmenți în vopsea, dar prezența gălbenușului de ou schimbă totul”.

Deoarece încrețirea apare în câteva zile, este probabil ca Leonardo și alți maeștri vechi să fi prins acest efect special, precum și alte proprietăți benefice suplimentare ale gălbenușului de ou în vopseaua de ulei, inclusiv rezistența la umiditate. „Madona cu garoafe” este una dintre primele picturi ale lui Leonardo, creată într-o perioadă în care este posibil ca acesta să fi încercat încă să stăpânească mediul nou popular pe atunci al picturii în ulei.

O nouă înțelegere a clasicilor

O altă pictură observată în timpul studiului a fost „Plângerea asupra lui Hristos”, de Botticelli, expusă, de asemenea, la Alte Pinakothek. Lucrarea este realizată în cea mai mare parte cu tempera, dar pentru fundal și unele elemente secundare a fost folosită vopsea în ulei.

„Știam că unele părți ale picturilor prezintă lovituri de pensulă care sunt tipice pentru ceea ce numim o pictură în ulei, și totuși am detectat prezența proteinelor”, a declarat Ranquet. „Deoarece este o cantitate foarte mică și sunt greu de detectat, acest lucru ar putea fi respins ca fiind o contaminare: În ateliere, artiștii foloseau multe lucruri diferite și poate că ouăle erau doar de la tempera”.

Cu toate acestea, deoarece adăugarea de gălbenuș de ou a avut efecte atât de dezirabile asupra vopselei de ulei, prezența proteinelor în lucrare ar putea fi un indiciu al utilizării deliberate în schimb, a sugerat studiul. Ranquet speră că aceste constatări preliminare ar putea atrage mai multă curiozitate față de acest subiect puțin studiat.