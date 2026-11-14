Cum se dezinfectează hainele second-hand fără a le deteriora. La ce temperatură mor bacteriile, microbii și ploșnițele

Hainele cumpărate din magazinele second-hand pot fi o alegere economică și sustenabilă, însă înainte de a fi purtate trebuie curățate și igienizate corespunzător. O simplă spălare la mașină nu elimină neapărat toți microbii, iar în cazul unor materiale delicate, temperaturile ridicate pot provoca micșorarea, decolorarea sau deteriorarea țesăturilor.

Haine second hand Foto: arhivă, adevărul

Dezinfectarea hainelor second-hand trebuie făcută în funcție de material, de gradul de murdărie și de tipul microorganismelor care ar putea fi prezente. Bacteriile, fungii și paraziții nu au aceeași rezistență la temperatură, iar ploșnițele de pat și ouăle acestora necesită o atenție specială, potrivit hoover-home.

Există însă mai multe metode prin care hainele pot fi igienizate eficient, fără să fie distruse fibrele textile.

La ce temperatură mor microbii din țesături

Temperatura de spălare influențează eficiența curățării și reducerea numărului de microorganisme de pe haine. În general, o spălare la 30 sau 40 de grade Celsius îndepărtează murdăria și o parte dintre microorganisme, dar nu garantează dezinfectarea completă.

Pentru o igienizare mai eficientă, spălarea la 60 de grade Celsius este adesea recomandată pentru articolele textile care permit această temperatură. Căldura, combinată cu detergentul și durata programului, contribuie la reducerea bacteriilor și a altor microorganisme.

Totuși, nu toate bacteriile sunt eliminate în aceleași condiții. Unele microorganisme, în special cele care formează spori, pot rezista la temperaturi mai ridicate decât bacteriile obișnuite.

De aceea, nu este suficient să alegem automat cel mai fierbinte program al mașinii de spălat. Trebuie verificate instrucțiunile de pe etichetă și utilizate produse dezinfectante destinate textilelor, care pot fi eficiente și la temperaturi mai scăzute.

La ce temperatură sunt distruși paraziții și ouăle lor (ploșnițe)

O problemă importantă în cazul hainelor second-hand este posibilitatea ca acestea să adăpostească ploșnițe de pat sau ouăle acestora. Insectele se pot ascunde în cusături, buzunare, tivuri și în pliurile materialelor, fiind dificil de observat la o verificare superficială.

Spre deosebire de multe microorganisme, ploșnițele necesită un tratament termic suficient de intens pentru a fi eliminate în toate stadiile de dezvoltare.

Cercetările publicate în Journal of Economic Entomology au arătat că spălarea la 60 de grade Celsius poate distruge ploșnițele în toate stadiile de dezvoltare, inclusiv ouăle. O alternativă este uscarea hainelor într-un uscător cu tambur, la un program cu temperatură ridicată, timp de cel puțin 30 de minute.

Este important de reținut că o spălare la temperaturi scăzute nu oferă aceeași protecție. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA), simpla spălare nu este, în general, suficientă pentru eliminarea ploșnițelor. Uscarea la temperatură ridicată, timp de 30 de minute, este una dintre metodele recomandate pentru hainele și textilele care suportă acest tratament.

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Dacă există suspiciunea că un articol este infestat, acesta trebuie transportat într-o pungă bine închisă, pentru a evita răspândirea insectelor în locuință. După tratarea termică, hainele curate trebuie păstrate separat, în saci sau recipiente închise.

Cum se pot dezinfecta hainele care nu suportă temperaturi înalte

Nu toate articolele second-hand pot fi spălate la 60 de grade Celsius. Lâna, mătasea, cașmirul, anumite materiale sintetice sau hainele cu aplicații delicate se pot micșora, deforma ori decolora la temperaturi ridicate, scrie eng.dortex.

În aceste situații, există câteva alternative pentru dezinfectarea hainelor second-hand, fără expunerea lor la căldură excesivă.

1. Folosirea unui dezinfectant special pentru textile

Produsele de igienizare destinate rufelor pot fi utilizate la temperaturi mai scăzute, dacă producătorul precizează acest lucru. Este important să fie respectate concentrația, timpul de acțiune și temperatura indicate pe ambalaj. Nu orice detergent obișnuit are proprietăți dezinfectante.

2. Spălarea la temperatura recomandată pe etichetă

Hainele delicate trebuie curățate folosind un program special, cu detergent potrivit materialului. Pentru unele articole, spălarea la 30 de grade Celsius poate fi suficientă pentru îndepărtarea murdăriei, dar nu garantează eliminarea tuturor microorganismelor. Produsele de igienizare compatibile cu spălarea la temperaturi joase pot completa procesul.

3. Curățarea profesională

Pentru hainele care nu pot fi spălate în mod obișnuit, curățătoria chimică reprezintă o alternativă. Aceasta este utilă mai ales pentru paltoane, sacouri, costume sau articole din materiale pretențioase. În cazul unei suspiciuni de infestare cu ploșnițe, trebuie verificat în prealabil dacă metoda de curățare aleasă elimină și ouăle acestora.

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4. Folosirea aburului, cu atenție la material

Aparatele cu abur pot contribui la reducerea microorganismelor și pot distruge ploșnițele atunci când ating temperaturi suficient de ridicate pentru timpul necesar.

Totuși, nu toate aparatele verticale de călcat au puterea termică necesară pentru eliminarea ouălor de ploșnițe. În plus, aburul poate deteriora unele țesături delicate, astfel că trebuie verificată eticheta și respectate instrucțiunile producătorului.

Nu este recomandată folosirea alcoolului sanitar, a clorului sau a altor substanțe agresive direct pe haine, în încercarea de a le dezinfecta. Acestea pot deteriora fibrele, pot provoca decolorarea și pot lăsa reziduuri nedorite.

De asemenea, congelarea hainelor nu trebuie considerată o soluție sigură în orice condiții. Eficiența depinde de temperatura efectivă atinsă în interiorul materialului și de durata expunerii.