 Cum se dezinfectează hainele second-hand fără a le deteriora. La ce temperatură mor bacteriile, microbii și ploșnițele | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se dezinfectează hainele second-hand fără a le deteriora. La ce temperatură mor bacteriile, microbii și ploșnițele

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Hainele cumpărate din magazinele second-hand pot fi o alegere economică și sustenabilă, însă înainte de a fi purtate trebuie curățate și igienizate corespunzător. O simplă spălare la mașină nu elimină neapărat toți microbii, iar în cazul unor materiale delicate, temperaturile ridicate pot provoca micșorarea, decolorarea sau deteriorarea țesăturilor.

Haine second hand
Haine second hand Foto: arhivă, adevărul

Dezinfectarea hainelor second-hand trebuie făcută în funcție de material, de gradul de murdărie și de tipul microorganismelor care ar putea fi prezente. Bacteriile, fungii și paraziții nu au aceeași rezistență la temperatură, iar ploșnițele de pat și ouăle acestora necesită o atenție specială, potrivit hoover-home.

Există însă mai multe metode prin care hainele pot fi igienizate eficient, fără să fie distruse fibrele textile.

La ce temperatură mor microbii din țesături

Temperatura de spălare influențează eficiența curățării și reducerea numărului de microorganisme de pe haine. În general, o spălare la 30 sau 40 de grade Celsius îndepărtează murdăria și o parte dintre microorganisme, dar nu garantează dezinfectarea completă.

Pentru o igienizare mai eficientă, spălarea la 60 de grade Celsius este adesea recomandată pentru articolele textile care permit această temperatură. Căldura, combinată cu detergentul și durata programului, contribuie la reducerea bacteriilor și a altor microorganisme.

Totuși, nu toate bacteriile sunt eliminate în aceleași condiții. Unele microorganisme, în special cele care formează spori, pot rezista la temperaturi mai ridicate decât bacteriile obișnuite.

De aceea, nu este suficient să alegem automat cel mai fierbinte program al mașinii de spălat. Trebuie verificate instrucțiunile de pe etichetă și utilizate produse dezinfectante destinate textilelor, care pot fi eficiente și la temperaturi mai scăzute.

La ce temperatură sunt distruși paraziții și ouăle lor (ploșnițe)

O problemă importantă în cazul hainelor second-hand este posibilitatea ca acestea să adăpostească ploșnițe de pat sau ouăle acestora. Insectele se pot ascunde în cusături, buzunare, tivuri și în pliurile materialelor, fiind dificil de observat la o verificare superficială.

Spre deosebire de multe microorganisme, ploșnițele necesită un tratament termic suficient de intens pentru a fi eliminate în toate stadiile de dezvoltare.

Cercetările publicate în Journal of Economic Entomology au arătat că spălarea la 60 de grade Celsius poate distruge ploșnițele în toate stadiile de dezvoltare, inclusiv ouăle. O alternativă este uscarea hainelor într-un uscător cu tambur, la un program cu temperatură ridicată, timp de cel puțin 30 de minute.

Este important de reținut că o spălare la temperaturi scăzute nu oferă aceeași protecție. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA), simpla spălare nu este, în general, suficientă pentru eliminarea ploșnițelor. Uscarea la temperatură ridicată, timp de 30 de minute, este una dintre metodele recomandate pentru hainele și textilele care suportă acest tratament.

De ce gospodinele pun piper negru în mașina de spălat pentru a păstra culorile hainelor: cât de eficient este trucul

Dacă există suspiciunea că un articol este infestat, acesta trebuie transportat într-o pungă bine închisă, pentru a evita răspândirea insectelor în locuință. După tratarea termică, hainele curate trebuie păstrate separat, în saci sau recipiente închise.

Cum se pot dezinfecta hainele care nu suportă temperaturi înalte

Nu toate articolele second-hand pot fi spălate la 60 de grade Celsius. Lâna, mătasea, cașmirul, anumite materiale sintetice sau hainele cu aplicații delicate se pot micșora, deforma ori decolora la temperaturi ridicate, scrie eng.dortex.

În aceste situații, există câteva alternative pentru dezinfectarea hainelor second-hand, fără expunerea lor la căldură excesivă.

1. Folosirea unui dezinfectant special pentru textile

Produsele de igienizare destinate rufelor pot fi utilizate la temperaturi mai scăzute, dacă producătorul precizează acest lucru. Este important să fie respectate concentrația, timpul de acțiune și temperatura indicate pe ambalaj. Nu orice detergent obișnuit are proprietăți dezinfectante.

2. Spălarea la temperatura recomandată pe etichetă

Hainele delicate trebuie curățate folosind un program special, cu detergent potrivit materialului. Pentru unele articole, spălarea la 30 de grade Celsius poate fi suficientă pentru îndepărtarea murdăriei, dar nu garantează eliminarea tuturor microorganismelor. Produsele de igienizare compatibile cu spălarea la temperaturi joase pot completa procesul.

3. Curățarea profesională

Pentru hainele care nu pot fi spălate în mod obișnuit, curățătoria chimică reprezintă o alternativă. Aceasta este utilă mai ales pentru paltoane, sacouri, costume sau articole din materiale pretențioase. În cazul unei suspiciuni de infestare cu ploșnițe, trebuie verificat în prealabil dacă metoda de curățare aleasă elimină și ouăle acestora.

Trucul de 10 secunde prin care trei români au golit conturile a zeci de pensionari în Marea Britanie. Au furat peste 40.000 de lire

4. Folosirea aburului, cu atenție la material

Aparatele cu abur pot contribui la reducerea microorganismelor și pot distruge ploșnițele atunci când ating temperaturi suficient de ridicate pentru timpul necesar.

Totuși, nu toate aparatele verticale de călcat au puterea termică necesară pentru eliminarea ouălor de ploșnițe. În plus, aburul poate deteriora unele țesături delicate, astfel că trebuie verificată eticheta și respectate instrucțiunile producătorului.

Nu este recomandată folosirea alcoolului sanitar, a clorului sau a altor substanțe agresive direct pe haine, în încercarea de a le dezinfecta. Acestea pot deteriora fibrele, pot provoca decolorarea și pot lăsa reziduuri nedorite.

De asemenea, congelarea hainelor nu trebuie considerată o soluție sigură în orice condiții. Eficiența depinde de temperatura efectivă atinsă în interiorul materialului și de durata expunerii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
stirileprotv.ro
image
Peste 8.000 de oameni protestează la Arestul Central, unde se află Călin Georgescu. „Ați arestat un om nevinovat!”, „Justiție, nu corupție!”. George Simion: „Nu ne dezicem de Călin Georgescu”
gandul.ro
image
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
mediafax.ro
image
Cristian Gațu a fost internat în stare critică! Ce se întâmplă cu fostul mare handbalist
fanatik.ro
image
Parinoush Saniee, vocea literară pe care regimul de la Teheran încearcă de 18 ani s-o reducă la tăcere: „Dacă vrei o schimbare reală, trebuie să pornești de la femei”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Polonezii au ajuns la București și au rămas fără cuvinte: ”E îngrozitor”
digisport.ro
image
O manichiuristă a luat în râs salariile medicilor rezidenți și a declanșat un val de reacții în online. Replica unui specialist: „Are motive”
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid"
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături
cancan.ro
image
Ce așternut să pui în cotețul găinilor în noiembrie? Menține căldura, absoarbe umezeala și protejează ouăle
newsweek.ro
image
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Sabin Ilie a „explodat” în direct: „Sunt jucători care nu știu să stea în teren. Doamne, iartă-mă!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
S-a terminat! Cu un ”contract de 2,5 milioane de euro” pe masă, Nicolae Stanciu a ales și a semnat
digisport.ro
image
Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Câți bani încasează Mihai Trăistariu pentru un concert de Revelion. Artistul a dezvăluit suma: Acesta e tariful meu, dar o să cânt mai multe programe...
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka: „Îmi iubesc corpul, dar simțeam că mor!” » În ce ținută a apărut fostul lider mondial
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”
click.ro
image
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR
click.ro
image
Claudia Pătrășcanu, prima reacție după ce a fost dată în judecată de Protecția Copilului din Giurgiu. Ce mesaj a transmis artista
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan se căsătorește! Unde are loc ceremonia și ce politicieni ar putea participa la petrecere
image
Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României