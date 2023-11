Cum arată viața unei românce care s-a întors în țară după 20 de ani de Italia

În ultimele decenii, un număr tot mai mare de români plecați la muncă în străinătate se întorc în țara natală. Fie de dorul celor dragi, fie pentru a-și construi o nouă etapă a vieții. O astfel de poveste inspirațională este și cea a Elizei Violeta Drutu, care, după două decenii petrecute în Italia, s-a întors definitiv în România.

Eliza a achiziționat o casă veche în județul Neamț și a transformat-o într-o locuință rustică, plină de farmec și veselie. Experiența ei este un exemplu elocvent al determinării și adaptării la un nou mod de viață.

Viața la țară, o mare „resetare a sufletului”

Într-o postare recentă pe grupul Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas”, Eliza împărtășește poveștile și lecțiile învățate din călătoria sa. Își descrie schimbarea ca o „mare resetare” a sufletului și privește cu entuziasm către viitor.

Casa pe care Eliza a achiziționat-o se află în pitorescul sat Filioara, comuna Agapia, județul Neamț. Aici, ea a petrecut doi ani transformând modesta casă într-un cămin confortabil, ceea ce a fost o adevărată provocare. A mucit asiduu, și a trăit noi experiențe, de care nu a avut niciodată parte în cei 20 de ani petrecuți în Italia.

„Am muncit cât n-am făcut-o în 20 de ani în Italia, m-am spălat la lighean, am ascultat lemnul trosnind în sobă, am tremurat la wc-ul din curte, m-am bucurat, am oftat, m-am enervat, am simțit că plutesc de fericire, m-am prăbușit uneori, dar m-am ridicat”, împărtășește Eliza.

Experiența ei a inclus nu doar muncă fizică intensă, dar și o serie de neajunsuri. Cu toate acestea, Eliza mărturisește că această schimbare i-a adus mai mult decât și-ar fi putut imagina vreodată.

Povestea sa poate fi acum sursă de inspirație și curaj celor care se gândesc să facă pasul de a reveni în România sau de a își construi o viață mai aproape de natură și tradiții.

„Le doresc curaj celor care încă nu sunt hotărâți să facă pasul”, spune Eliza în încheierea postării sale. „Dacă am reușit eu, orășeancă fără nicio experiență și pe deasupra și foarte comodă și fițoasă, nu vă faceți griji”, a conchis ea.