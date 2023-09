Florin Călinescu și viața la țară: „Am o gospodărie cu multe animale, dar iedul l-am dat că se ținea de rele“

Florin Călinescu a dat viața comodă de la oraș pe munca de la țară. Îndrăgitul prezentator TV a renunțat la traiul fără griji, iar acum trăiește la țară, unde și-a creat o mică fermă.

Actorul locuiește în comuna Babana, din județul Argeș, iar imagini din activitatea sa zilnică sunt postate pe pagina sa de Facebook, scrie click.ro.

„Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a spus, recent, Florin Călinescu.

Florin Călinescu, despre scandalul Gheboasă: „Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși”

Chiar și așa, Florin Călinescu este în continuare la curent cu tot ce se întâmplă. Recent, acesta s-a exprimat în scandalul mediatic izbucnit după ce Gheboasă a fost sancționat pentru „versuri vulgare și rasiste” la festivalul Untold. Versurile artistului au trezit spiritul critic în o parte dinte români, care nu au întârziat să-l desființeze.

Multe persoane au criticat versurile melodiei „Dă-i țiganca” pe care trapperul a fredonat-o, iar reacțiile au fost destul de aspre. Florin Călinescu a intervenit și el în acest scandal și spune că nu este în asentimentul manierei în care lucrurile se desfășoară la astfel de concerte. Totuși, el consideră că părinții sunt responsabili pentru prezența minorilor la un asemenea festival, la o oră atât de târzie.

Cât despre Gheboasă, părerea sinceră a lui Florin Călinescu a constat în faptul că domeniul muzical nu i se potrivește.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului. Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine.

Băiatu în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea?”