Crama DeMatei, crama anului la London Wine Awards

Crama DeMatei câștigă tot mai multă recunoaștere internațională

Crama DeMatei reușește din nou performanțe deosebite pentru vinul românesc, obținând titlurile de Crama Românească a Anului și Vinul Românesc al Anului - Patima Fetească albă la unul dintre cele mai prestigioase concursuri din lume – London Wine Competition 2025.

Un palmares impresionant la London Wine Competition

Distincția vine la pachet cu un record impresionant: șase medalii – aur, 95 de puncte și titlul de Vinul Românesc al Anului pentru Patima Fetească albă 2024, aur și 95 de puncte pentru cupajul alb al gamei Migală, recolta 2024, o medalie de argint și trei medalii de bronz. Iar succesul nu se oprește aici: grupul Vintruvian Estates – din care fac parte Crama DeMatei, Crama Olterra, Crama Histria și Caii de la Letea – Sarica Niculițel – a obținut în total 10 dintre cele 19 medalii acordate României la această ediție. Mult mai mult decât un titlu

Titlul obținut la Londra, este deosebit de valoros, fiind oferit de un juriu impresionant – 10 Masters of Wine, 5 Master Sommeliers și 10 experți achizitori, reprezentând o importantă parte a comerțului cu vin din Marea Britanie.

Performanța Cramei DeMatei la Londra vine după un șir lung de titluri și medalii obținute pe parcursul ultimului an. Doar de la începutul anului, producătorul a mai obținut trei medalii de aur la Mundus Vini, și, în urma scorurilor impresionante primite de la echipa James Suckling (de la 89 la 94 de puncte!), Crama DeMatei a devenit prima cramă românească selecționată la Great Wines World, expoziția itinerantă a aceluiași critic.

În 2024, Crama DeMatei a obținut, printre multe alte medalii, titlul de Best of Show la Winelovers Wine Awards (cu Prince Matei 2017), și Marea Medalie de Aur la Concours Mondial de Bruxelles pentru Patima Fetească Neagră 2020, același vin fiind declarat și Best of Show la Mundus Vini și selecționat în top 50 cele mai bune vinuri la Sélections Mondiales Des Vins Canada.

Consecvența, cheia unui brand puternic al vinului românesc

Din punctul de vedere al Wines of Romania, Crama DeMatei a înțeles cel mai bine lucrul esențial: că nu e important să câștigi un val de medalii, ci să câștigi în fiecare an ceva, peste tot în lume.

O medalie sau un titlu, oricât de important, nu definește un brand național. Doar perseverența, consecvența și excelența dovedite an de an pot construi reputația vinului românesc în lume. Un brand puternic se construiește în timp, cu răbdare și efort, demonstrând an după an că produci un vin excepțional. Că nu te poți opri nicio secundă din această muncă de construcție.

Faceți cunoștință cu o parte dintre poveștile care prind viață pe cele 81 de hectare ale dealurilor Tegăneanu și Zorești, povești îmbuteliate astăzi sub nume ca Rosturi, Migală, Patima, Prince Matei sau Matei, și în podcastul Wines of Romania