Cine sunt cei mai mari băutori din lume. Ei domină topul mondial al consumatorilor de alcool

Deși americanii și britanicii au o cultură puternică a alcoolului, niciuna dintre ele nu se compară cu națiuni precum Letonia, Austria și chiar cu o serie de insule din Pacificul de Sud. Cel puțin asta arătau cifrele Agenției Centrale de Informații (CIA) în 2019.

CIA a analizat numărul mediu de litri de alcool pur consumați de fiecare persoană în 189 de țări.

Insulele Cook - o colecție de insule din Pacificul de Sud - a fost în fruntea listei, cu o persoană care consumă în medie aproximativ 13 litri de alcool pur pe an - adică mai mult de 100 de pahare de vin. Aproximativ jumătate dintre adulții de peste 18 ani din Insulele Cook consumă alcool, iar unele grupuri consumă până la 10 băuturi într-o singură seară, scrie Daily Mail.

Marea Britanie a intrat în top 25, ocupând locul 24 din 189, în timp ce SUA a ocupat locul 35. Datele au fost colectate ca parte a World Factbook al CIA, o bază de date de referință care oferă informații demografice detaliate pentru 266 de țări.

Europa de Est, dinte cele mai ridicate rate de alcoolism

Trei dintre țările din top cinci se află în Europa de Est, patria vodcii, care are unele dintre cele mai ridicate rate de alcoolism. Mai mult de unul din 10 bărbați din Letonia și Lituania, de exemplu, sunt dependenți de alcool.

Austria, unde vârsta legală pentru consumul de alcool este de 16 ani, a încheiat topul primelor cinci țări, are, de asemenea, o cultură puternică a berii.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 2,3 miliarde de persoane din întreaga lume sunt considerate "consumatori actuali de alcool", ceea ce înseamnă că beau alcool în mod regulat. Aceasta reprezintă aproape 30 la sută din populația lumii.

Aproape jumătate dintre adulți consumă alcool

Insulele Cook sunt o națiune autonomă din Pacificul de Sud, situată la aproape 3.000 de kilometri de Noua Zeelandă, care este formată din 15 insule.

Întreaga națiune are aproximativ 17.500 de persoane, iar economia sa este centrată pe turism. Datele CIA spun că peste jumătate din alcoolul pe care îl consumă locuitorii Insulelor Cook provine din băuturi spirtoase, precum vodca, whisky, gin și rom.

Un raport separat publicat de Ministerul Sănătății din Insulele Cook și de OMS a constatat că aproape jumătate dintre toți respondenții din Insulele Cook au consumat alcool în ultimele 30 de zile.

Consumul de alcool a fost mai frecvent la bărbați, care au reprezentat aproximativ 57%, față de femei, care au reprezentat 37%.

De asemenea, cercetătorii au observat că, la o singură ocazie de consum, bărbații au consumat 9,5 băuturi standard, în timp ce femeile au avut 6,3.

Bărbații, consumatori mai mari decât femeile

O băutură standard conținea aproximativ 10 grame de alcool pur. În SUA, o băutură standard are 14 grame de alcool pur, potrivit National Institutes of Health.

Alcoolul pur este măsurat ca un mililitru pentru fiecare procent de tărie al băuturii, dacă există cel puțin 100 de mililitri. De exemplu, un litru de vodcă de 37,5 la sută conține 375 de mililitri de alcool pur, în timp ce o bere de cinci procente ar conține 28,4 mililitri de alcool pur.

Bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani au consumat în medie 10 băuturi la fiecare ocazie.

În medie, raportul a constatat că bărbații au avut aproximativ 4,9 ocazii de consum de alcool pe lună, în timp ce femeile au avut 4,2. Aceasta înseamnă că bărbații tineri ar putea consuma peste 50 de băuturi pe lună.

Europa, cel mai mare consum pe cap de locuitor

Europa are cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor dintre toate continentele din lume, a declarat OMS.

Potrivit datelor din 2021 ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), britanicii consumă în medie, în fiecare săptămână, aproximativ 4,4 halbe de bere sau 2,3 sticle de vin.

De asemenea, ei tind să bea mai mult decât majoritatea celorlalte națiuni, 51% din tot alcoolul consumat în țară fiind consumat de către băutorii înrăiți - definit de OCDE ca fiind consumul a două halbe pentru bărbați sau o halbă de bere pentru femei pe zi.

Consum excesiv în SUA

În SUA, 213 milioane de persoane cu vârste de 18 ani și peste au declarat că au consumat alcool la un moment dat în viața lor, potrivit National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) din 2021.

Aproximativ un sfert dintre bărbații din SUA și o cincime dintre femeile din SUA au raportat consumul excesiv de alcool în ultima lună.

Este posibil ca SUA să se claseze mai jos decât Marea Britanie din cauza unei vârste mai mari de consum de alcool. În timp ce americanii trebuie să aștepte până la vârsta de 21 de ani pentru a bea în mod legal, britanicii pot face acest lucru la 18 ani.

Pe ultimele locuri pe lista CIA, toate la egalitate cu 0 litri pe an, se află Bangladesh, Kuweit, Mauritania, Arabia Saudită și Somalia.

În Bangladesh, consumul sau vânzarea de alcool era interzisă în momentul publicării datelor CIA din motive religioase. Cu toate acestea, anul trecut, țara și-a relaxat legile pentru a permite cuiva să bea cu permisiunea oficială.

Este în continuare interzis în Kuweit, Mauritania, Arabia Saudită și Somalia.