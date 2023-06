Localurile care alimentează viciile minorilor vor fi închise. Ce spun experții despre noua măsură

Localurile care vând băuturi alcoolice minorilor vor putea fi sancționate atât cu amenzi, cât și cu suspendarea activității, conform unei legi promulgate săptămâna trecută de către președintele Klaus Iohannis.

Mai exact, localurile care vând sau oferă gratuit alcool minorilor vor fi amendate cu sume între 100 și 500 de lei și vor avea activitatea suspendată pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile, potrivit unui act normativ promulgat luni de Klaus Iohannis. „Contravențiile se constată de către primar, împuterniciții acestuia, de către ofițerii sau agenții de poliție ori de către ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din jandarmerie, precum și, pentru faptele constatate în zona specifică de competență, de către polițiștii de frontieră“, se arată în noua lege.

De ce consumă adolescenții alcool

Ultimele statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că țara noastră este fruntașă la consumul de alcool intens în Uniunea Europeană și că europenii de peste 15 ani beau în medie câte 9,5 litri de alcool pur anual, echivalând cu 190 litri de bere, 80 de litri de vin sau 24 de litri de tărie.

Psihologul Mihai Copăceanu a declarat pentru „Adevărul“ că, la noi, consumul de alcool reprezintă o problemă gravă, deoarece copii cu vârste tot mai fragede ajung să simtă gustul acestor băuturi. Potrivit unui studiu publicat de el, majoritatea respondenților au început să consume alcool sub vârsta de 14 ani. De asemenea, 43,6% dintre adolescenții chestionați consumă între trei și nouă unități de alcool și, un procentaj mic, dar îngrijorător de 5% au consumat zece sau peste zece unități. Când vine vorba de motive, expertul spune că principalele au fost: nevoie de distracție, probleme emoționale și integrarea într-un anumit colectiv.

Psihologul este de părere că noua legea nu va aduce schimbări considerabile în lupta cu consumul de alcool. „Interzicerea comercializării este prevăzută de mulți ani în lege. Marea problemă este că Legea nu este respectată în România, că este încălcată pretutindeni. Personal, nu cunosc situații în care s-au aplicat amenzi“, spune Mihai Copăceanu. În același timp, el precizează că a observat în cercetările sale că este normalizat consumul de alcool și că nu se pune accent pe motivele care duc la consum sau pe efecte. „Vreau să subliniez ceva important: o dependență nu vine singură, vine în primul rând cu alte dependențe, statistic vorbind, și vine pe un fundal psihologic. În România vorbim de un consum generalizat, iar unii tineri care vor abuza astăzi de alcool vor deveni adulți dependenți“, a mai spus acesta.

Amenzi mari și pentru tutun

Actul normativ promulgat completează legea privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Aceasta a mai fost modificată în urmă cu un an cu sancțiuni pentru comercianții care vând produse din tutun minorilor. Atunci au fost introduse sancțiuni mai dure pentru vânzarea de tutun în rândul minorilor, astfel că amenzile sunt de 10.000 de lei, iar la prima abatere se suspendă activitatea pe o perioadă de 30 de zile. La a doua abatere, amenda se va dubla, iar unitățile vor fi închise definitiv.

Psihologul Mihai Copăceanu subliniază că în continuare orice minor poate cumpăra tutun de la orice punct de vânzare, fie că e vorba de micul magazin din cartier sau de supermarket. Motivul: legea nu este respectată. „Riscurile sunt multiple pe termen scurt, mediu și lung. Un minor care a început să consume prezintă un risc ridicat de a deveni dependent. Din punct de vedere medical, minorii care fumează au cele mai mari riscuri pentru afecțiuni medicale (de tipul problemelor la plămâni). În cercetările mele, peste 40% dintre tinerii care au răspuns au recunoscut că sunt dependenți de țigări și că fumează zilnic mai mult de 10. Am văzut că sunt copii de 15-16 ani cărora nu le ajunge un pachet de țigări la două zile“, spune acesta.

Când vine vorba de soluții, psihologul subliniază că ar trebui să respectăm legea, iar persoanele care comercializează astfel de produse să fie pedepsite cu adevărat. „Nu am încredere în conștiința și responsabilitatea vânzătorilor, dar am în gând o soluție mult mai simplă: responsabilizarea șefilor de unități cărora nu le-ar conveni să suporte amenzi sau sistarea activității. Dacă autoritățile statului ar mediatiza câteva situații de aplicare a legii, am avea rezultate imediate“, spune Mihai Copăceanu. În plus, el arată că o problemă gravă o reprezintă și comercializarea țigărilor electronice fizic și online, care sunt deosebit de atractive și nocive pentru minori, astfel că trebuie să se intervină și pe partea aceasta, ceea ce este o adevărată provocare pentru autorități.

Psihologul subliniază că respectarea legii ar avea un impact major asupra sănătății unor generații întregi. „Minorii cărora le este interzis să-și cumpere țigări și alcool vor crește și vor deveni părinți nefumători care își vor educa viitorii copii sănătos“, conchide expertul.

Țigările electronice, interzise în spațiile închise

În prezent, în România se mai dorește prevenirea consumului produselor din tutun sau al băuturilor alcoolice în rândul minorilor și printr-un proiect de lege depus la Senat, care vizează ca în magazinele sau localurile ce comercializează astfel de articole vânzătorii să poată cere actele de identitate ale clienților.

Mai mult, dacă un proiect de lege depus de aproape 30 de parlamentari va fi aprobat, țigaretele electronice vor fi considerate similare produselor din tutun, inhalarea emisiilor eliberate de acestea va fi considerată fumat, iar reglementările legale privind acest viciu, inclusiv interzicerea acestuia în toate spațiile publice închise, se vor aplica și țigaretelor electronice, produselor din plante pentru fumat sau narghilelelor fără tutun.

Astfel, prin produs similar celor din tutun se va înţelege un produs sau sistem asemănător ca mod de utilizare şi scop cu produsele din tutun pentru fumat, cum ar fi dispozitivele destinate fumatului, dar fără a se limita la țigaretele electronice, produsele din plante pentru fumat ori narghileaua fără tutun.

Acum, potrivit legislației din domeniu, prin fumat se înțelege doar inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe.

Legea 349/2002 interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, astfel că, dacă modificarea legislativă va fi adoptată, și utilizarea de țigări electronice va fi considerată fumat și va fi interzisă în spațiile publice amintite.

În plus, se va interzice în mod expres vânzarea către minori, pe lângă produsele din tutun, și a produselor similare, adică inclusiv a țigărilor electronice, arată avocatnet.ro.