Cele mai puternice afrodiziace dovedite științific. Care era rețeta minune a marelui cuceritor Casanova

De-a lungul timpului a existat mereu o preocupare a omenirii pentru potențarea performanțelor sexuale. Așa că au apărut tot felul de rețete miraculoase sau alimente recomandate pentru cei care doreau să-și impresioneze partenera în pat. Unele sunt dovedite științitific.

Sexul a ajutat la perpetuarea speciei dar și la obținerea unei plăceri aparte,pentru ambii partneri. Tocmai de aceea activitatea sexuală a fost privită cu cel mai mare interes de toate societățile umane din preistorie și până în prezent. În special, partea de performanță sexuală, dorită mai ales de bărbați pentru a procreea, dar și pentru a-și impresiona partenera sau a dobândi o anumită faimă, în unele cazuri. Șamanii, vracii sau doctorii din diferite epoci istorice au elaborat tot felul de rețete afrodisiace. Ba chiar au conferit proprietăți afrodisiace și anumitor alimente sau părți anatomice ale anumitor animale. Efectul unor plante sau alimente a fost însă confirmat și științitific.

Fasole, vanilie, penisuri de animale sau vomă de balenă

De-a lungul timpului, farmaciștii și medicii au găsit tot felul de alimente pe care să le ofere dornicilor de afrodisiace. Printre acestea se numără și fasolea, spune specialiștii de la British Museum. Fasolele erau recomandate ca afrodisiac mai ales în evul mediu, atunci când știința medicală era dominată de conceptul medical al trupului constituit din cele patru umori: sânge, bilă galbenă, bilă neagră și flegmă, situate într-o balanță delicată. Fasolele echilibrau această balanță, spuneau medicii vremii, și gazele care se adunau în intestine puneau presiune și ”umflau” penisul. Evident, specialiștii din ziua de astăzi, spun că fasolele nu erau afrodisiace, cel mult stricau romantismul cu gazele aferente. Un alt aliment recomandat era vanilia.

Descoperită de conquistadorii spanioli în America Centrală și de Sud, vanilia a fost adusă în Europa și prizată în scop afrodisiac, cu efecte remarcabile spuneau oamenii vremii. Ambra gri, găsită în intestinele cașaloților, denumită în epocă și „vomă de balenă” era deasemenea considerată un afrodisiac puternic. Apare în numeroase texte medicale din secolul al XVII lea, la medici precum Bonet, Dufour sau Stubbe, deci din toate Europa Centrală și Occidentală. Se spune că regele Charles I al Marii Britanii introducea ambră gri în omleta de la micul dejun, iar celebrul Casanova o amesteca în crema sa de ciocolată. Evident, la modă erau și penisurile de animale. Medicul Maimonides din secolul al XII lea, scria convins că un penis de taur ar putea rezolva problemele de erecție. „Luaţi penisul unui taur, uscaţi-l şi pisaţi-l. Împrăştiaţi apoi bucăţile pe mâncare şi gustaţi”, scria acesta. Penisul de cerb era, de asemenea, la modă. Nu putem uita grăsimea de mistreț, usturoiul și creierele de vrabie. Conform științei medicale moderne, toate aceste remedii nu aveau niciun efect documentat.

Ciocolata, secretul lui Casanova

Unul dintre cei mai faimoși fustangii și iubăreți ai istoriei a fost Casanova, un aventurier din Veneția secolului al XVIII lea. Acesta folosea drept afrodisiac ciocolata. O și menționează în memoriile sale. Acesta avea obiceiul de a consuma ciocolată caldă, mai degrabă sub formă de cremă, pentru a-i potența calitățile sexuale. Acesta avea o rețetă anume, cu ciocolată cremă, infuzată cu ambră gri și vanilie. Bea mai multe cești pe zi. Efectele erau cunoscute și în Anglia, acolo unde James Wadsworth scria în ” History of the Nature and Quality of Chocolate” că ”ciocolata o întinerește pe femeia bătrână și îi dă vigoare. Dă noi unduiri cărnii și le lungește, știți voi pentru ce”. Obiceiul de a consuma ciocolată vine din America Centrală, mai precis de la azteci, acolo unde se spune că împăratul Montezuma consuma ciocolată caldă de 50 de ori pe zi, într-un pocal de aur. Studiile științifice arată că ciocolata într-adevăr conține două substanțe feniletialamină și serotonină despre care se spune că îmbunătățesc strarea de spirit și funcționează ca stimulant sexual ușor.

Rețeta infailibilă a unui medic arab

În tratatele medicinale medievale exista și o rețetă a viagrei de secol IX. Era un decoct care creștea libidoul și probabil avea și alte proprietăți sexuale. Medicul care l-a elaborat se numea Ahmed Ibn al-Jazzar și era un arab din secolul al IX lea. Rețeta, prin Spania maură a ajuns și în Europa, fiind la modă. Iată ce scria medicul arab. „Există o reţetă pentru o pastă pe care am compus-o, care stimulează pofta de coitus. Eu am testat-o, am aprobat-o, şi am descoperit că are o eficienţă rapidă, succesul fiind garantat de Dumnezeu. Luaţi ghimbir, galingiae, secacul şi scorţişoară chinezească, piper lung şi seminţe de in, migdale şi bomboane dulci, seminţe de rucolă, de morcov şi lucernă, anason, cardamom, şofran, cuişoare, piretru, piper, nucşoară, mac, din fiecare câteva grame. Amestecaţi-le cu miere degresată şi depozitaţi-le într-un vas care este neted pe interior. Luaţi dimineaţa şi seara, de fiecare dată o cantitate cât o alună, căci este un remediu minunat”, scria al Jazzar.

Plante afrodisiace dovedite științific

Dincolo de remediile mai mult sau mai puțin fantasmagorice ale vremurilor trecute, oamenii de știință spun că există într-adevăr plante și alimente cu proprietăți afrodisiace dovedite. Conform publicației Health Line, maca, o plată din America de Sud, este una dintre acestea. Crește în munții din centrul statului Peru și este înrudită cu diferite legume crucifere precum varza, broccoli, kale sau conopida. Efectele sale au fost observate în urma testelor făcute pe rozătoare. Adică îmbunătățește libido-ul, dar și erecția. Alte plante care cresc libidoul dar îmbunătățesc și erecția. Printe acestea se numără fisticul, ginsengul roșu, ginko biloba, șofranul și schinduful. Într-un studiu științific numit ”Exploring scientifically proven herbal aphrodisiacs”, specialiștii arată că proprietăți afrodisiace dovedite au și următoarele plante: chlorophytum borivilianum, mondia whitei, crocus sativus sau panax ginseng.

