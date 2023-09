Cel mai bun scotch whisky din lume. O sticlă s-a vândut și cu 127.000 de dolari

New York World Spirits Competition, competiția-reper în lumea băuturilor alcoolice din întreaga lume, s-a încheiat cu câteva premii surprinzătoare în acest an.

Mai întâi a venit vestea că juriul a aclamat un produs artizanal, produs de o distilerie mai degrabă necunoscută (15 Stars din statul american Kentucky) și l-a numit cel mai bun Bourbon din concurs. Așadar, mulți au așteptat nerăbdători pentru a vedea cine va fi marea vedetă în categoria scotch. Și, fără îndoială, Ardbeg 25 s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, scrie Forbes.com.

Cu un un gust îndrăzneț și o istorie bogată, Ardbeg 25 confirmă excelența tradițională a scoțianului de a fi la standarde ridicate și se poziționează pe primul loc în lume, fiind numit cel mai bun scotch whisky din lume.

Secole de măiestrie în distilare

Pentru orice iubitor de scotch, whiskey-ul scoțian are un loc aparte în preferințe. Iar producătorul Ardbeg, cel care a câștigat premiul întâi în acest an, are aproape două secole de istorie în spate.

Originea acestui single malț istoric din Islay ne poartă înapoi în 1815, un an care este mândru reliefat pe fiecare sticlă. Însă istoria Ardbeg nu a fost întotdeauna plină de victorii. De-a lungul secolelor, producția a cunoscut întreruperi, cea mai recentă fiind în 1996. Norocul a surâs din nou distileriei când, sub viziunea și expertiza doctorului Bill Lumsden, Glenmorangie a achiziționat Ardbeg în 1997 și a reînviat producția.

Ardbeg 25 se distinge nu doar printr-o tradiție impresionantă, ci și printr-un profil aromatic remarcabil. Notele sale de foc de tabără se combină armonios cu cele de caramel, citrice, zahăr ars și cremă, creând o experiență senzorială unică. Mai mult, comparativ cu alte malțuri de prestigiu, precum cele de la The Dalmore și The Macallan, Ardbeg 25 oferă un raport calitate-preț remarcabil.

Prețul, în sine, spune multe despre valoarea acestui whisky. Anul trecut, un investitor a cheltuit 19 milioane de dolari pentru a cumpăra un butoi Ardbeg single malț din 1975. Așadar, prețul unei sticle îmbuteliată din acel butoi ar fi de 127.000 de dolari, scriu jurnaliștii Forbes.

Prețul unei sticle de Ardbeg 25 (sortimentul premiat la competiția mondială) este de sub 1.000 de dolari.