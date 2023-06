Angajata care a crescut vânzările unui lanț de magazine din Germania, dansând provocator: „Am luat decizia corectă“ VIDEO

MediaMarkt, un lanț multinațional german care vinde electronice de larg consum în peste 1.000 de magazine în Europa, inclusiv în România, și-a crescut vânzările după ce deschiderea unui cont pe Tik Tok. În filmări, o angajată dansează printre frigidere și televizoare.

„La început am fost circumspect, nu eram sigur ce va ieși din asta”, a spus managerul sucursalei, Michael Bartsch, însă în septembrie 2022, echipa l-a convins de importanța acestui lucru și a fost de acord să deschidă un canal de oficial de TikTok.

Astăzi, contul este urmărit de peste 150.000 de persoane, iar „creativitatea și ideile provin de la angajați, în principal Sandy”, relatează libertatea.ro

Deși, inițial, tânăra nu a fost implicată în proiect, ulterior „s-a potrivit perfect în rolul de conducere a canalului, este făcută pentru asta. Ea produce clipurile în care este actor principal, dar răspunde și la comentariile legate de produsul pe care îl prezintă.

"Priza contului la public este confirmarea pentru mine că am luat decizia corectă. Vânzările au crescut. Pe de altă parte, este un sentiment minunat când angajații reușesc să-i distreze pe ceilalți”, a mai spus managerul magazinului.

Reprezentanții magazinului au ținut să precizeze că videoclipurile sunt înregistrate în afara orelor de program, „pur și simplu nu doresc să apară clienții împotriva voinței lor sau să fie deranjați de filmări”. Pentru prestațiile sale artistice, Sandy a primit o mărire de salariu.

Angajaţii români sunt deschişi să-şi schimbe jobul în 2023. La ce beneficii se aşteaptă

Un număr de 8 angajati români din 10 şi-ar schimba locul de muncă pentru venituri mai mari şi oportunităţi mai bune de dezvoltare, potrivit unui studiu realizat de un consultant de business.

,,Piaţa muncii plasează candidaţii în centru şi atragerea de talente rămâne o provocare pentru companii şi în 2023. În acest sens, studiul ,,Future of recruitment" efectuat de Boston Consulting Group, unul dintre cei mai mari consultanţi de business din lume, şi The Network, susţinut în România de BestJobs, partener The Network de 12 ani, conturează profilul candidatului român în raport cu alte naţionalităţi şi evidenţiază încrederea acestuia în găsirea de noi oportunităţi profesionale, raportate la nevoile şi dorinţe actuale. Astfel, 8 din 10 sunt deschişi să-şi schimbe jobul, procentul lor fiind egal cu media globală. Un salariu mai mare, beneficii extrasalariale mai bune (80%), oportunităţi mai bune de a progresa în carieră (37%) sau o poziţie mai interesantă, ce presupune un anumit nivel de experienţă (36%) sunt printre cele mai importante beneficii la care candidaţii se aşteaptă în ofertă", se arată într-un comunicat BestJobs.

Totodată, 60% ar refuza o ofertă bună dacă, în timpul procesului de recrutare, au o experienţă negativă.

Potrivit cercetării, românii îşi doresc mai mult un echilibru între job şi viaţa privată şi aprecierea meritelor la locul de muncă, comparativ cu media globală. Astfel, în ceea ce priveşte mediul de lucru şi cultura organizaţională, aprecierea din partea şefilor pentru munca depusă este mai mult un factor determinant în căutarea unui job pentru români, decât pentru candidaţii din alte state (33% faţă de 14%), în timp ce echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată este important pentru 41% dintre români faţă de 19% dintre candidaţi la nivel global.