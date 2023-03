Un mare retailer internațional închide o parte din magazinele fără casieri. În România trendul e inversat

Un mare retailer internațional a anunțat că închide opt din cele 29 de magazine fără casieri, într-un proces de optimizare a afacerilor. În România trendul este inversat.

Amazon închide definitiv opt dintre cele 29 de magazine de proximitate Amazon Go care oferă clienților posibilitatea de a face cumpărături fără casieri, scrie CNN.

Concret, clienții pot cumpăra articolele pe care le doresc și apoi trec pe lângă scanere care își înregistrează achizițiile fără a fi nevoie de niciun fel de comandă sau scanare individuală a articolelor de către un casier sau de către cumpărător. La ieșirea din magazin plătesc cu cardul sau cu telefonul produsele aflate în coș, cu ajutorul unui aparat.

Amazon a debutat cu magazinul Go din Seattle în 2016, considerând că acesta va fi viitorul cumpărăturilor, în special pentru magazinele de proximitate din centrele aglomerate ale marilor orașe. La un moment dat, Amazon se aștepta să existe sute, dacă nu mii de astfel de magazine, conform rapoartelor publicate care nu au fost niciodată confirmate de companie. Dar nu s-au ridicat niciodată la nivelul acestor așteptări.

Dar închiderile unei părți din aceste magazine sunt un alt semn al eforturilor de reducere a costurilor la gigantul cumpărăturilor online. Săptămâna trecută, Amazon (AMZN) a anunțat că întrerupe construcția celui de-al doilea sediu din nordul Virginiei, în afara Washingtonului, DC. În ianuarie, a confirmat planurile de a reduce 18.000 de locuri de muncă din forța de muncă globală.

„Ca orice retailer fizic, ne evaluăm periodic portofoliul de magazine și luăm decizii de optimizare pe parcurs. În acest caz, am decis să închidem un număr mic de magazine Amazon Go în Seattle, New York City și San Francisco”, a spus Amazon într-o declarație trimisă prin e-mail. „Rămânem angajați în formatul Amazon Go, operăm peste 20 de magazine Amazon Go în SUA și vom continua să aflăm care locații și caracteristici rezonează cel mai mult cu clienții, pe măsură ce continuăm să evoluăm magazinele noastre Amazon Go.” Compania a declarat că va continua să deschidă magazine Amazon Go, inclusiv unul recent în Seattle și suburbia Tacoma din Puyallup, Washington.

Printre magazinele închise se numără două din Seattle, care fuseseră deja închise temporar, lăsând cinci în oraș. În plus, se închide două în New York City și patru în San Francisco. Cele șase închideri de magazine care încă funcționează urmează să aibă loc la 1 aprilie. Pe lângă cele 21 de magazine Amazon Go care vor rămâne, există două locații în New York pe care brandul le împarte cu Starbucks.

În România, trendul este inversat

În România, tot mai multe supermarketuri renunță la casieri și introduc, treptat, case de marcat unde oamenii își scanează singuri produsele. Cele mai multe dispun de un sistem hibrid, însă Auchan a făcut recent primul pas spre renunțarea la casieri, iar gestul a stârnit un val de nemulțumiri.

Decizia retailerului francez Auchan de a renunța la casieri a dus la apariţia unui val de nemulţumiri pe reţelele sociale. Luna trecută, compania a anunțat că renunţă complet la casieri şi îi înlocuieşte cu case de tip self service. Procesul se va implementa treptat, în prezent doar 12 magazine Auchan din București, Cluj, Constanța, Brașov, Iași și Timișoara fiind echipate cu noul sistem de case, urmând ca până în 2025 acesta să fie disponibil în toate unitățile rețelei.