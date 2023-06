Copii pe care nimeni nu-i vrea. Peste 100 micuți din Neamţ sunt înscrişi pe lista „Greu adoptabili“

Peste o sută de copii din Neamţ, care-s orfani sau au fost abandonaţi de părinţi din diferite cauze, sunt înscrişi pe lista celor „Greu adoptabili“. Sunt în grija statului şi nimeni nu-i vrea.

Ziua Naţională pentru Adopţii este marcată şi-n România în luna iunie, celebrându-se decizia familiilor de a-şi asuma rolul de părinţi, un moment al speranţei pentru cei care au primit un cămin în care să fie ocrotiţi şi o invitaţie adresată societăţii civile de a conştientiza cât de important este pentru un copil să crească într-o familie.

În judeţul Neamţ, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 mai 2023, numărul de copii adoptaţi definitiv prin încuviinţarea instanţelor de judecată a fost de 15, a celor declaraţi adoptabili 28, iar numărul de familii sau persoane atestate ca familii adoptatoare este de 11.

Din păcate, în centre speciale de ocrotire sunt mulţi alţi minori pe care nimeni nu-i vrea.

„În ultimii ani, înregistrăm o creştere a interesului pentru adopţii şi o mai mare deschidere către acest proces delicat. Ne exprimăm aprecierea şi respectul pentru familiile adoptatoare, fiind totodată prilejul oportun de a-i încuraja pe toţi cei care îşi doresc un copil să solicite informaţii. Vom fi alături de ei“, a declarat Marlena Panduru, şefa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilulu Neamţ.

Pe 31 mai 2023, în Registrul Naţional pentru Adopţii figurau înscriși pe lista „Greu adoptabili“, 148 de copii din Neamţ.

Motivele care i-au inclus la această categorie sunt: afecţiunile medicale cu care au fost diagnosticaţi, etnia, vârsta, fac parte din grupe de fraţi sau nu a putut fi identificată o familie potrivită pentru adopţie, ori familia găsită a renunţat.

Dincolo de acest aspect al statisticii, sunt şi altfel de situaţii ale unor copii care au fost adoptaţi cu mulţi ani în urmă.

Pe 17 aprilie 2021, în urma unui apel de suflet postat pe pagina de Facebook „The never forgotten Romanian Children - Copiii niciodată uitaţi ai României“, două surori, care au ajuns în SUA, şi-au găsit în doar două zile părinţii naturali şi fraţii rămaşi în România.

„Salutări din California! Numele nostru la naştere a fost Gabriela şi Nicoleta E. Suntem surori şi împreună am fost adoptate din România. Ne dorim foarte mult să ne găsim părinţii şi rudele. Sperăm, cu ajutorul oamenilor minunaţi de aici, să reuşim. Primul nostru domiciliu a fost în Pângăraţi, Neamţ. După naştere am locuit o perioadă cu bunicii, apoi am fost luate la orfelinatul din Piatra Neamţ“. Aşa începea mesajul tinerelor aflate acum peste Ocean, unul căruia i s-a pus apoi titlul „Familia regăsită“, el continuând cu amănunte ce aveau să se dovedească utile „cauzei“. În scurt timp le-a răspuns un frate: „Sunt Marius Mihăiţă, fratele vostru mai mic. Mama noastră este Gabriela şi este despărţită de tată din 1991. Aş vrea să iau legătura cu voi“.