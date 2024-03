3 mișcări inteligente pe care să le faci la 20 de ani pentru a avea mai mult succes financiar: ia în calcul nunțile în bugetul tău

Vârsta de 20 de ani vine la pachet cu o mulțime de schimbări, de la mutarea din casa părintească până la intrarea în câmpul muncii și câștigarea propriilor bani. Deși îți dorești să te bucuri de independentă și să trăiești clipa, este important să știi de pe acum cum să-ți gestionezi banii și să adopți obiceiuri financiare sănătoase.

Iată trei moduri inteligente de gestionare a banilor, conform unor planificatori financiari, relatează CNBC.

Economisește pentru pensie

Având în vedere că vârsta de pensionare pentru femei este de 62 de ani, iar cea pentru bărbați este de 65, poate părea ciudat să începi să pui bani deoparte pentru o etapă îndepărtată a vieții tale.

Însă timpul este de partea ta, iar vârsta de 20 de ani este „cea mai importantă pentru a începe să economisești pentru pensie", afirmă Andrew Fincher, consilier și planificator financiar.

„Este mai puțin vorba de suma pe care o aloci economiilor pentru pensie și mai mult de timpul pe care îl investești", susține el.

„Dobânda compusă pe o perioadă de 40 sau 50 de ani este uriașă. Dacă investești o sumă mai mică pe parcursul a 50 de ani, vei sfârși cu un sold mai mare decât dacă nu ai începe până la 35 de ani."

Fără datorii

Deși ar putea fi tentant să îți arunci banii pe călătorii sau pe mese în oraș cu prietenii, ai grijă să te ocupi acum de datorii pentru a preveni acumularea acestora mai târziu.

Printre cele mai întâlnite forme de datorii pentru tinerii de 20 de ani se numără cardurile de credit, împrumuturile pentru mașini, împrumuturile pentru studenți și împrumuturile personale.

Ia în calcul nunțile în bugetul tău

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, este posibil să intrați în posesia unor invitații de nuntă. Cu toate că îți poți face amintiri frumoase participând la nunta unui prieten, acest lucru te poate face să scoți mai mulți bani din buzunar decât ai vrea.

Astfel, este recomandat să te pregătești în avans cu bani pentru a evita îndatorarea. De asemenea, îți poți pune lunar bani deoparte pentru aceste evenimente speciale.

„În acest fel, nu trăiești doar din cardurile de credit, ci ai pus de fapt banii deoparte", spune Joe Conroy, planificator financiar și autor al cărții „Decades & Decisions: Financial Planning At Any Age.”

Aceeași strategie ar putea fi aplicată și în cazul vacanțelor.