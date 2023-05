Cinci zodii care se îndrăgostesc rapid. Îi ia valul cât ai zice ”amor”

Dar ce e val, ca valul trece! Când vine vorba de dragoste, suntem atât de diferiți. Și, în mod interesant, inclusiv semnul zodiacal în care te-ai născut are o anume influență în viața amoroasă.

Unii oameni sunt mai timizi, mai reținuți în fața fluturilor din stomac ai amorului, iar alții par că s-au născut pentru a savura iubirea.

Unii sunt de-a dreptul îndrăgostiți de ideea de a fi îndrăgostiți. Desigur, o ”îndrăgosteală” rapidă vine, de cele mai multe ori, la pachet cu plictiseala, și ea la fel de instantanee. De aceea, zodiile care se îndrăgostesc cel mai repede sunt și cele mai nestatornice. Dacă ești în căutarea unei aventuri, poți ”apela” la ele, însă dacă ești genul serios, care vrea angajamente de durată, promisiuni și fidelitate, e bine să le eviți, spun astrologii francezi de la ”Oh, my mag”. Desigur, există și excepții, însă aceștia sunt nativii cei mai jucăuși din tot zodiacul. Dacă vreunul dintre ei se grăbește să-ți declare iubirea, ar fi indicat să devii degrabă suspicios.

Iată cele cinci zodii care-și pierd capul în iubire. Ele sunt semnele care se îndrăgostesc cel mai repede

Pe locul 5, analitica Fecioară

Nativii zodiei Fecioară au un aer misterios și indecis, care poate da senzația că sunt reci. Fecioara este o zodie care nu se lasă chiar purtată de val, dar îți va da indicii zilnice și dese, pentru a-ți arăta că ai devenit centrul ei de interes. Așadar, te ia prin învăluire și te cercetează puțin înainte, ca să știe exact ce butoane să apese. Trebuie să înțelegi și trebuie s-o faci repede.

Pe locul 4 în topul amorezilor se află pasionalul Scorpion

Sub aerul său misterios, se află unul dintre cei mai intenși amanți ai zodiacului. Scorpionul se hrănește cu iubire. În plus, are o latură manipulatoare și posesivă, dacă devii centrul său de interes, va face totul ca să te ”înhațe”. Nu e ușor să-i ții piept, dacă nu te interesează persoana sa.

Pe locul 3, se află zodia Leului

Leul are o inimă mare, care îl face să dea foarte mult într-o relație, foarte repede. Epuizează resursele rapid! Iubește să aibă o relație și acționează cu bune intenții. Fii atent(ă) însă să nu-i rănești orgoliul, altfel se va ocupa toată viața să te facă să regreți!

Pe locul 2 în topul amorezilor luați de val este Racul

Este o zodie implicată, pe care o ia valul imediat și puternic. Se lasă purtată de val, mai că invită valul să îl poarte degrabă departe. Racul trăiește pentru iubire, visează la ea din copilărie, adoră se se implice și este o grea suferință să nu aibă pe cine iubi, spre cine îndrepta tot focul său interior. Este atât de absorbit de iubire, că tinde să devină stresant, dacă nu-ți dorești aceleași lucruri ca el. Este o zodie ce are nevoie continuă de asigurări, vrea să-și facă planuri mari și, dacă e vorba de o femeie, îți probează numele de familie, să vadă dacă ar suna bine să-ți fie deja soție.

Eternul îndrăgostit este nimeni altul decât Berbecul

Acest semn de foc este definiția zicalei ”ochii văd, inima cere”. Este pofticiosul absolut în iubire. Vrea lucruri mari încă de la prima întâlnire. Rulează scenarii romantice în cap, tinde să-și declare iubirea încă de la primele întâlniri. Unii pot fi flatați, alții chiar speriați. Depinde ce-ți dorești. Partea proastă este că Berbecul, în euforia, sa își atrage partenerul/partenera, după care se plictisește rapid, iar aceștia se pot alege cu inima frântă.

Disclaimer: este un articol de divertisment, pe care vă invităm să-l citiți cu inima ușoară, fără încrâncenări.

Foto: Shutterstock