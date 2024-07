„Prietena mea genială”, scrisă de italianca Elena Ferrante, cea mai bună carte a secolului XXI, conform New York Times

„Prietena mea genială” de Elena Ferrante, în traducerea în limba engleză a lui Ann Goldstein și publicată de Europa Editions sub titlul "My Brilliant Friend" în 2012, a ocupat primul loc pe lista "New York Times" a celor mai bune 100 de cărți ale secolului XXI.

Editura italiană a lui Ferrante a sărbătorit anunțul printr-un comunicat de presă în care preia mesajul ziarului New York Times: "A citi acest roman de neuitat și fără compromisuri este ca și cum ai merge pe bicicletă pe pietriș: este curajos, alunecos și stresant în același timp", a scris ziarul american care a încoronat-o pe misterioasa autoare napolitană, care scrie sub pseudonim pentru primul volum al tetralogiei sale, scrie rainews.it.

Ferrante a vândut peste 10 milioane de exemplare în 40 de țări. 503 americani, printre care romancieri, scriitori de non-ficțiune, poeți, critici și alți iubitori de carte, coordonați de personalul "New York Times Book Review", au alcătuit lista celor mai bune cărți publicate de la 1 ianuarie până în prezent, în care Ferrante este singurul italian din listă cu trei cărți.

În afară de Ferrante, singurii scriitori cu trei cărți pe această listă sunt Jesmyn Ward și George Saunders. Scriitorii cu două cărți sunt Roberto Bolaño, Edward P. Jones, Denis Johnson, Alice Munro, Hilary Mantel, Zadie Smith și Philip Roth.

Printre votanți se numără autori de bestselleruri precum Stephen King, James Patterson, Sarah Jessica Parker, iar apoi Bonnie Garmus, Claudia Rankine, Karl Ove Knausgaard, Elin Hilderbrand și Thomas Chatterton Williams.

Pe locul al doilea în topul celor mai bune cărți ale secolului XXI s-a situat "În căldura soarelui îndepărtat" (2010) a americancei Isabel Wilkerson, publicată în limba italiană de Il Saggiatore în 2013, în timp ce pe locul al treilea s-a situat "Sala lupului" (2009) a scriitoarei engleze Hilary Mantel (publicată în limba italiană de Fazi Editore în 2011), a cărei acțiune se desfășoară între anii 1500 și 1535, o biografie ficțională a ascensiunii rapide la putere a lui Thomas Cromwell, al doilea conte de Essex, la curtea lui Henric al VIII-lea al Angliei.

Primul volum din ceea ce avea să devină convingătoarea serie de patru cărți de romane napolitane ale lui Ferrante, publicat în Italia de Edizioni E/O, scrie New York Times, "prezintă cititorilor două fete care cresc într-un cartier sărac și violent din Napoli: sârguincioasa și devotata Elena și carismatica și sălbatica ei prietenă Lila, care, în ciuda inteligenței sale feroce, este aparent limitată de mijloacele modeste ale familiei sale. De aici, cartea (ca și seria în ansamblu) se extinde la fel de propulsiv ca universul inițial, îmbrățișând idei despre artă și politică, clasă și gen, filosofie și destin, toate concentrându-se pe prietenia conflictuală și competitivă dintre Elena și Lila pe măsură ce acestea devin adulte și se complică. Este imposibil de spus cât de aproape urmează seria viața autoarei - Ferrante scrie sub pseudonim - dar nu contează'. "L'amica geniale", conchide The New York Times, este "unul dintre cele mai bune exemple ale așa-numitei autoficțiuni, o categorie care a dominat literatura secolului XXI".