Nicolae Ciucă a anunțat când își lansează cartea „Un ostaș în slujba țării”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a transmis joi, 25 iulie, că în luna august va fi publicată cartea „Un ostaş în slujba ţării”, conform Agerpres.

„Atunci când apar ironii de la competitori să ştiţi că durerea nu este la cel care este atacat, ci în partea cealaltă pentru că asta înseamnă că doare şi atunci nu putem decât să ne vedem în continuare de drum. Când o lansez (n.red. cartea)? În august", a spus liderul Partidului Național Liberal B1 TV.

În plus, președintele Senatului României a făcut și aluzie la o afirmație a prim-ministrului Marcel Ciolacu care a spus că „onoarea nu poate fi doar pe panouri”.

„Onoarea în politica din ţara noastră după 1989 s-a dovedit într-un singur moment şi anume atunci când am avut onoarea, demnitatea să predau mandatul de premier, ceea ce nu s-a mai întâmplat în politica din România şi chiar îmi aduc aminte că ziceau unii: Dacă aş fi fost eu nu aş fi făcut-o. Eu am avut onoarea cuvântului dat şi am făcut acest lucru", a declarat președintele PNL.

„Nu sunt un om politic tipic”

Inițial, președintele Senatului a anunțat, în mai, că această carte va fi publicată în iunie. La acea vreme, Ciucă a susținut că „Un ostaş în slujba ţării” va apărea la Editura RAO, iar încasările vor fi donate către iniţiative caritabile.

„Paginile acestei cărţi sunt despre mine. Nu despre funcţiile pe care le-am ocupat, nu despre imaginea mea publică, nu sunt bilanţ şi nici program electoral. Sunt gândurile mele despre ce a însemnat tranziţia de la om de armată la om politic. Sunt despre viaţa mea, cea din spatele pupitrului, a microfonului sau a televizorului", a precizat Nicolae Ciucă, pe site-ul său, la acel moment.

„De ce o carte despre Nicolae Ciucă? Pentru că s-a vorbit mult despre faptul că «nu sunt din filmul acesta» al politicii româneşti. Şi e adevărat. Nu sunt un om politic tipic. Şi veţi vedea în această colecţie de gânduri şi poveşti de viaţă care e crezul meu. Sunt un om cât se poate de simplu, cu credinţă şi frică de Dumnezeu. Îmi iubesc ţara şi nu uit nicio clipă că jurământul pe care l-am depus, ca ostaş în slujba României, e să îmi apăr patria. Şi asta nu se face doar cu arma în mână. Se face cu inima curată şi cu gândul că după noi rămân doar lucrurile bune pe care le-am făcut. Oriunde ne-am afla şi oricât de tulburi ar fi vremurile pe care le trăim", a explicat Nicolae Ciucă.