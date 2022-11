Test de cultură generală: Vendetta

Te crezi as în noţiuni de cultură generală? Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de interes.

1 Către ce eveniment istoric fac trimitere versurile „Remember, remember the 5th of November, gunpowder, treason and plot...“?

a. Operațiunea Barbarossa (1941)

b. Complotul prafului de pușcă (1605)

c. Noaptea cuțitelor lungi (1934)

2 Ce înseamnă regionalismul „bumbgi“?

a. pesmeți

b. pantaloni

c. medicamente

3 Cine a regizat filmul „Titanic“, câştigător al 11 premii Oscar?

a. David Lynch

b. James Cameron

c. Martin Scorsese

4 Când a fost publicat pentru prima dată romanul grafic „V for Vendetta“?

a. 1989

b. 1953

c. 1982

5 Unde este Muntele Rushmore?

a. Canada

b. SUA

c. Australia

6 Argeșul izvorăște din Munții...

a. Făgăraș

b. Obcinele Bucovei

c. Giurgeu

7 Cui aparțin versurile „Mie mi s-a dus viața/ ție ți s-a dus norocul“?

a. Ion Minulescu

b. Tudor Arghezi

c. Nichita Stănescu

8 Cine realizează seria de jocuri video „Tetris“?

a. EA Games

b. Blizzard

c. Rockstar Games

9 Cine joacă rolul principal în filmul „V for Vendetta“?

a. Nicole Kidman

b. Natalie Portaman

c. Billie Eilish

10 În ce domeniu este teoretizat efectul Placebo?

a. psihologie

b. geologie

c. chimie

11 Răzbunarea familiei Pazzi contra familiei Medici a avut loc în secolul...

a. al XVII-lea

b. al XV-lea

c. al XIV-lea

12 Care este planta cu cea mai rapidă creştere?

a. iarba

b. iedera

c. bambusul

13 Simbolul plumbului în tabelul periodic al elementelor este...

a. Pm

b. Pu

c. Pb

14 Ce planetă guvernează zodia Berbecului?

a. Marte

b. Mercur

c. Venus

15 Cine interpretează melodia „În umbra marelui urs“?

a. Cargo

b. Pheonix

c. Pasărea colibri

16 De unde a fost adus cartoful în Europa?

a. America de Sud

b. Mesopotamia

c. Egipt

17 Care a fost, conform mitologiei greceşti, prima femeie de pe Pământ?

a. Pandora

b. Medeea

c. Demetra

18 În ce județ se află mănăstirea Agapia?

a. Iași

b. Neamț

c. Suceava

19 Teheran este capitala statului...

a. Tanzania

b. Iran

c. Yemen

20 Cine cântă melodia „Welcome to the jungle“?

a. Metallica

b. Guns & Roses

c. The Cranberries

21 Ce înseamnă neologismul „oberliht“?

a. geam mic de aerisire

b. ușă mare de garaj

c. încuietoare dublă

22 Cine a fost şeful Misiunii Militare Franceze din România în timpul Marelui Război?

a. Henri Berthelot

b. Jean Pascal

c. Joseph Joffre

23 Cine a pictat tabloul „Cântărețul spaniol“ (1860)?

a. Edouard Manet

b. Salvador Dali

c. Gustave Coubert

24 Ce plantă face parte din familia Curcubitaceae?

a. usturoiul

b. dovleacul

c. roșia

25 Cine a fost prima femeie astronaut?

a. Sally K. Ride

b. Maria Montessori

c. Valentina Tereshkova

26 Cui i-a aparținut prima idee de telescop?

a. Benjamin Franklin

b. Galileo Galilei

c. John Adams

27 Ce cocktail are la bază amestescul de rom și Coca Cola?

a. William Wallace

b. Hugo

c. Cuba Libre

Răspunsurile corecte:

1. b. Complotul prafului de pușcă (1605)

2. c. medicamente

3. b. James Cameron

4. c. 1982

5. b. SUA

6. a. Făgăraș

7. c. Nichita Stănescu

8. a. EA Games

9. b. Natalie Portaman

10. a. psihologie

11. b. al XV-lea

12. c. bambusul

13. c. Pb

14 a. Marte

15. b. Pheonix

16. a. America de Sud

17. a. Pandora

18. b. Neamț

19. b. Iran

20. b. Guns & Roses

21. a. geam mic de aerisire

22. a. Henri Berthelot

23. a. Edouard Manet

24. b. dovleacul

25. c. Valentina Tereshkova

26. b. Galileo Galilei

27. c. Cuba Libre