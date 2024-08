Singurul festival din Europa de Est care cartografiază filmul de dans are loc în România

Între 5 și 8 septembrie, în București, va avea loc singurul festival internațional de film de dans din estul Europei la acest moment: Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF). Pe parcursul a patru zile, în 10 locații, vor avea loc peste 30 de evenimente prin care publicul din România o să (re)descopere filmul de dans.

Festivalul va aduce publicului bucureștean filme de dans de lungmetraj și scurtmetraj în premieră, expoziții VR, performance-uri, tururi ghidate și ateliere dedicate. Tema acestei ediții este Mapping Bodies, care pornește de la o „cartografierie vitală pentru a înțelege unde suntem mai exact și încotro ne îndreptăm. O hartă a corpului. A map of the body”, ne spune Carmen Coțofană, noul director artistic al festivalului.

Anul acesta este unul aniversar pentru BIDFF și își propune să sărbătorească cele 10 ediții prin evenimente speciale, care vor avea loc în multiple locații din București.

Programul este structurat pe cinci secțiuni, iar cea mai importantă dintre acestea este BIDFF Films, care cuprinde patru lungmetraje în premieră, ce forează în sensibilitatea și complexitatea experienței umane și care provoacă sub o formă sau alta, normele societății.

O altă componentă importantă BIDFF Films este Competiția Internațională de Scurtmetraje, în care cele mai bune scurtmetraje din lume, cu și despre dans, concurează pentru premiile festivalului. Organizatorii au menționat că s-au înscris peste 200 de lucrări și că procesul de selecție a fost dificil, ceea ce înseamnă că și alegerea câștigătorilor de către juriu o să fie pe măsură. Proiecțiile se vor desfășura la Cinema Elvire Popesco, Grădina cu Filme - Cinema and More, Roaba de Cultură, Teatrul MASCA, Apollo 111 și Cinema Muzeul Țăranului.

BIDFF VR este o secțiune dedicată noilor forme de media care se intersectează cu arta și tehnologia. Pe parcursul celor patru zile de festival, va avea loc o expoziție VR la @SAC/Malmaison, care reunește lucrări semnate de artiști prezenți la festivaluri renumite precum Cannes Film Festival și Venice Film Festival. Expoziția propune o călătorie interactivă printre diversele straturi ale realității, de la povești cosmice sau șamanice, până la cele inspirate din viața reală.

În BIDFF Expand, coregrafa Lucie Eidenbenz își prezintă pentru prima dată în România, performance-ul LES VAGUES, inspirat de romanul-poem „The Waves" al Virginiei Woolf. Acesta va avea loc la Centrul Național al Dansului București, în ultima zi festivalului. Publicul mai este invitat și la spectacolul lectură, ce explorează rădăcinile istorice, sociale și culturale ale identității de gen: Cronici Cosmice: Corp și Mitologia Genului realizat de echipa artistică formată din ADAM/ Ada Mușat, Andre Rădulescu, Andrei Dudău, Andy Andreea, Aron Madon, Ioana Chițu, Ion Cotenescu/ cote.ggml, Oana Micu, Paula Dunker, RAJ. Tot la CNDB, dansatoarea și coregrafa Andreea Nova o să coordoneze un eveniment special, în parteneriat cu arhiva CNDB, dedicat personalității și activității Adinei Cezar. Secțiunea înglobează și ateliere dedicate celor din domeniul dansului/ cinematografiei precum un laborator de video- dans, susținut de regizorul și coregraful francez Fu LE; un atelier de dans condus de Lucie Eidenbenz și un masterclass de producție VR coordonat de artiștii Ioana Mischie și Marius Hodea.

„Dans, cinema, intersecții, juxtapuneri”

BIDFF Exchange înseamnă „Dans, cinema, intersecții, juxtapuneri”, un forum în cadrul căruia vor discuta despre situația actuală a filmului de dans în Europa, Samuel Retortillo (ES), Lucia Carolina De Rienzo (IT), Sarah Moller (DE), Jessie Keenan (NI), moderat de Simona Deaconescu (RO). Evenimentul va avea loc la Modul Cărturești și este susținut de ICR Madrid, ICR Roma, Institutul Italian la București, ICR Berlin, ICR Londra.

Ultima secțiune, însă nu cea din urmă, este BIDFF Community. În zilele de 5 și 6 septembrie, sunt organizate două tururi ghidate deschise publicului larg, coordonate de dansatoarea și coregrafa, Andreea Novac. Împreună cu participanții se vor lăsa purtați pe urmele pașilor coregrafei Adina Cezar, prin locurile din București care au marcat parcursul său coregrafic. De asemenea, vor avea loc și câteva evenimente cu circuit închis. Atât lucrările VR din expoziție, cât și o selecție de filme de dans curatoriate special sub denumirea de „Dans pe film pentru vârsta a patra” se vor prezenta rezidenților Centrului Rezidențial pentru persoane vârstnice „Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen”. Copiii aflați în grija Asociației Ferentari vor participa la un atelier de dans condus de coregrafa Catrinel Catană la Good Mood Dance Studio și vor face un tur la expoziția VR de la SAC/Malmaison.

Toate detaliile și programul complet al festivalului vor fi comunicate în curând pe bidff.ro, cât și pe paginile de Facebook și Instagram ale evenimentului.

BIDFF – 10 ani de existență și un nou început

Anul acesta, BIDFF împlinește 10 ani de de când a fost fondat de coregrafa Simona Deaconescu și producătoarea de film Anamaria Antoci. Totodată, are loc o schimbare care va aduce o altă dinamică și alte dimensiuni necesare festivalului:

„BIDFF s-a născut dintr-o prietenie, dar și din dorința de a aduce în România filme cu un discurs puternic despre corpul contemporan. BIDFF a evoluat natural de la câteva proiecții cu scurtmetraje de dans la un festival interdisciplinar cu 5 secțiuni și peste 25 de evenimente, promovând artiști „la graniță”, greu de încadrat în formatele tradiționale. În ultimii ani, ne-am axat pe inițiative care aduc arta în comunitate, alături de oameni, acolo unde cred că ar trebui să fie. Nici mie, nici Anamariei nu ne-ar fi plăcut ca acest festival să rămână un proiect personal, dependent de eforturile noastre. Un eveniment cultural este relevant când se dezvoltă dincolo de dorințele fondatorilor, devenind un fenomen ancorat în comunitatea pe care o servește. În cultură, schimbarea de management este sănătoasă și necesară, așa că am decis să se întâmple la BIDFF odată cu ediția aniversară. Carmen Coțofană, coregrafă și coordonatoare de proiecte culturale, este alegerea ideală. Carmen are o vastă experiență internațională și înțelege bine dinamica industriei creative. Cu o viziune aparte, ea plasează BIDFF într-un context european regional, unde unicitatea sa în zona Balcanică îi conferă o importanță mai mare și ne responsabilizează” ne spune Simona Deaconescu.

Noul director artistic, coregrafa și dansatoarea Carmen Coțofană completează: „propunerea Simonei Deaconescu de a prelua direcția artistică a festivalului BIDFF a venit într-un moment în care am simțit că este cel mai coerent răspuns la inevitabile întrebări ce vin odată cu trecerea de la 44 la 45 de anotimpuri în, probabil, cea mai călduroasă dintre veri. Întrebări pe care aș putea să le reduc la una, cea mai grea dintre toate și anume: <<Încotro?>>. Răspunsul a venit, poate, ca o continuare firească a parcursului meu de coordonator de proiecte ce țin de producția de dans contemporan în cadrul Centrului Național al Dansului București. Dar cred că a fost mai mult decât atât. Filmul de dans a fost întotdeauna o fascinație pentru mine - puținele materiale care circulau pe casete VHS din timpul facultății au deschis un dialog pe care nu am reușit niciodată să-l duc până la capăt: Ce este mai exact filmul de dans? Videoclip? Video art? Cinema? Compoziție coregrafică sau cinematografie? Imagine-corp sau corp-imagine? Care sunt regulile, unde să-l punem? Pe care raft? Cum ne uităm la el? Poate nu trebuie să-l punem nicăieri. Poate e exact acolo unde trebuie. La intersecția dintre 44 și 45. Piele, carne, mușchi, vertebre, postură, dioptrii, suflu, profil - o hartă a corpului în continuă schimbare, o trasare punctată a diferențelor, a noii configurații suprapuse pe cea veche pe care am crezut-o veșnic stabilă, imuabilă. O nouă moarte și un nou început în, probabil, cea mai călduroasă dintre veri, la granița dintre două lumi, de ieri și de azi, o re trasare a marginilor corpului, o cartografiere vitală pentru a înțelege unde suntem mai exact și încotro ne îndreptăm. O hartă a corpului. A map of the body. Mapping bodies.”