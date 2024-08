„Memoir of a Snail“, cel mai nou film al regizorului Adam Elliot, laureat cu Oscar, deschide Animest.19

Povestea emoționantă și plină de umor a unei femei care refuză să fie înfrântă de adversitățile vieții va deschide cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație Animest (4-13 octombrie, București) cu o proiecție în premieră națională.

O dramă spusă cu mult umor și autenticitate prin intermediul vocii actriței australiene Sarah Snook, animația Memoir of a Snail explorează mecanismele complexe de apărare și adaptare pe care oamenii le dezvoltă în fața traumelor, precum și resursele interioare incredibile pe care aceștia le au la dispoziție pentru a se elibera din situațiile în care sunt încorsetați – de alți oameni, de circumstanțe neprevăzute sau poate chiar de boli psihice – dincolo de voința lor.

Animația, premiată cu Cristalul pentru cel mai bun film de lungmetraj la ediția din acest an a Festivalului de la Annecy, se va vedea la București pe 4 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Luceafărul (fostul Cinema PRO). Biletele au fost puse în vânzare și sunt disponibile pe platforma Eventbook: https://bit.ly/MemoirOfASnail

Grace Pudel este o inadaptată solitară, colecționează melci ornamentali și are o dragoste nemărginită pentru cărți. Copilăria ei a fost un carusel plin de întâlniri și despărțiri neprevăzute, lipsuri și bucurii mărunte, anxietate și evadare în imaginație. În ciuda șirului de greutăți și evenimente nefericite, întâlnirea cu excentrica Pinky și prietenia care se dezvoltă între ele vor aduce speranța și inspirația în viața lui Grace.

„Plină de modalități poetice prin care transformă în calități și puncte forte etichetele de 'diferit' sau 'ciudat' puse de o societate care nu știe să accepte diferențele dintre oameni.” (Variety), „Un portret autentic al ‘renegatului’, construit cu o creativitate incontestabilă.” (The Hollywood Reporter) sau „O poveste amuzantă și sfâșietoare deopotrivă.” (Screen Daily) sunt doar câteva din cuvintele cu care criticii descriu cea mai nouă producție regizată de Adam Elliot, câștigător în 2004 al Premiului Oscar pentru scurtmetrajul său Harvie Krumpet.

„Protagoniștii tuturor filmelor mele sunt inadaptați, iar temele pe care le aleg explorează diferențele dintre oameni. Iubesc să spun povești infuzate cu umor și patos, reflecții asupra aspectelor vieții noastre de zi cu zi, să surprind momentele de fericire ce luminează întunericul care vine odată cu provocările inerente ale vieții. De 30 de ani obiectivul meu este unul simplu: să-mi fac audiența să râdă… și să plângă.”, a spus Adam Elliot, care va deschide pentru a doua oară Festivalul Animest. Primul său lungmetraj, Mary and Max, inspirat din istoria personală a regizorului, a fost proiectat pentru prima oară în România la Animest în 2009, când a deschis ediția a patra a festivalului, rămânând și peste ani una dintre cele mai îndrăgite animații din toate edițiile.

Memoir of a Snail este al doilea lungmetraj în care Adam Elliot folosește figurine de lut și însumează mii de ore de muncă ale celor mai buni animatori din Australia, care, timp de un an, au modelat manual cele 7.000 de fundaluri, personaje și obiecte din film, mișcându-le cadru cu cadru, după regulile tehnicii clasice de stop motion. Animația nu include niciun efect CGI, bilanțul final al producției ajungând la peste 135.000 de fotografii care redau meticulos povestea carismaticei Grace. Printre cei care dau voce personajelor se numără actorii australieni Sarah Snook, Kodi Smit-McPhee și Eric Bana, prezentatorul de televiziune Tony Armstrong, dar și celebrul cântăreț și compozitor Nick Cave.

Pitch, please!

Până pe 10 septembrie, regizorii și producători de film de animație din România și Republica Moldova sunt provocați să dea glas ideilor încă nerealizate și să își înscrie proiectele în programul de dezvoltare Pitch, please!, ajuns deja la a 6-a ediție în cadrul Animest. Nu se percepe taxă de înscriere, iar participanții selectați vor avea acces gratuit la evenimentele incluse în programul celei de-a 19-a ediții Animest (4-13 octombrie 2024). Criteriile de eligibilitate, condițiile de participare și procesul de înscriere sunt detaliate pe pagina oficială a concursului: https://www.animest.ro/pitch-please-project

Toate proiectele selectate în etapa finală vor primi feedback și recomandări din partea juriului, format din trei membri, scenariști, regizori sau producători internaționali cu o vastă experiență în domeniul animației. Cele mai bune proiecte sunt eligibile pentru a câștiga unul sau mai multe din premiile puse la bătaie pentru ediția aceasta: participare la Black Sea Animation Workshop 2024 – un training specializat, în urma căruia cele mai bune proiecte din program au șansa să fie incluse în secțiunea Partner Pitches a Festivalului Internațional de Animație de la Annecy 2025, cel mai prestigios eveniment de animație din lume; acreditare dublă (regizor și producător) la Rise & Shine Animation Pitching Lab 2025 – un atelier internațional de dezvoltare de proiecte de film animat, organizat în două module; și servicii complete de post-producție audio oferite de Raza Studio.

La cele 5 ediții anterioare au fost înscrise peste 40 de proiecte, din care 18 au fost selectate și au participat la programul de pregătire din cadrul Animest. Acesta a fost susținut la toate edițiile de trainerii Cristian Pascariu (scenarist, regizor) și Dan Panaitescu (animator, regizor), care oferă mentorat și consultanță participanților, sprijinindu-i în vederea susținerii prezentării, din punct de vedere al scenariului și al dezvoltării creative și tehnice a proiectului.

Printre proiectele care s-au concretizat deja sau au obținut finanțare pentru a fi produse în urma participării la concursul Pitch, please! se numără animațiile Paradis murdar (r. Alina Gheorghe), Balázs Orbán the collector of legends (r. Szabolcs Fazakas, Hunor Bálint), Happy New Year (r. Radu Gaciu) și Mr. Ladybug (r. Ioana Păsărin). Altele, precum A Horse in a SwanSea (r. Maria Brudașcă) și The Shoebox (r. Cristina Pîrvu), sunt în etapa de dezvoltare, în timp ce Stejărelul (r: Nicoleta Miron, Liana Chiriță) continuă lucrul pe scenariu sub mentoratul lui Dave King, membru al juriului pitchului de anul trecut.